- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LFT-PA: Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable
Le taux de change de LFT-PA a changé de 2.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.21 et à un maximum de 22.26.
Suivez la dynamique Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LFT-PA aujourd'hui ?
L'action Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable est cotée à 22.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.30%, a clôturé hier à 21.71 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de LFT-PA présente ces mises à jour.
L'action Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable verse-t-elle des dividendes ?
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable est actuellement valorisé à 22.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.92% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LFT-PA.
Comment acheter des actions LFT-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable au cours actuel de 22.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.21 ou de 22.51, le 2 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LFT-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LFT-PA ?
Investir dans Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.01 - 22.36 et le prix actuel 22.21. Beaucoup comparent 3.49% et 2.92% avant de passer des ordres à 22.21 ou 22.51. Consultez le graphique du cours de LFT-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Lument Finance Trust, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Lument Finance Trust, Inc. l'année dernière était 22.36. Au cours de 21.01 - 22.36, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Lument Finance Trust, Inc. ?
Le cours le plus bas de Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) sur l'année a été 21.01. Sa comparaison avec 22.21 et 21.01 - 22.36 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LFT-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LFT-PA a-t-elle été divisée ?
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.71 et 2.92% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.71
- Ouverture
- 22.26
- Bid
- 22.21
- Ask
- 22.51
- Plus Bas
- 22.21
- Plus Haut
- 22.26
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 2.30%
- Changement Mensuel
- 3.49%
- Changement à 6 Mois
- 2.92%
- Changement Annuel
- 2.92%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4