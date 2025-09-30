CotaçõesSeções
LFT-PA: Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable

22.21 USD 0.50 (2.30%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LFT-PA para hoje mudou para 2.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.21 e o mais alto foi 22.26.

Veja a dinâmica do par de moedas Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de LFT-PA hoje?

Hoje Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable (LFT-PA) está avaliado em 22.21. O instrumento é negociado dentro de 2.30%, o fechamento de ontem foi 21.71, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LFT-PA em tempo real.

As ações de Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable pagam dividendos?

Atualmente Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable está avaliado em 22.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.92% e USD. Monitore os movimentos de LFT-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de LFT-PA?

Você pode comprar ações de Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable (LFT-PA) pelo preço atual 22.21. Ordens geralmente são executadas perto de 22.21 ou 22.51, enquanto 2 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LFT-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de LFT-PA?

Investir em Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable envolve considerar a faixa anual 21.01 - 22.36 e o preço atual 22.21. Muitos comparam 3.49% e 2.92% antes de enviar ordens em 22.21 ou 22.51. Estude as mudanças diárias de preço de LFT-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Lument Finance Trust, Inc.?

O maior preço de Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) no último ano foi 22.36. As ações oscilaram bastante dentro de 21.01 - 22.36, e a comparação com 21.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Lument Finance Trust, Inc.?

O menor preço de Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) no ano foi 21.01. A comparação com o preço atual 22.21 e 21.01 - 22.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LFT-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de LFT-PA?

No passado Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.71 e 2.92% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.21 22.26
Faixa anual
21.01 22.36
Fechamento anterior
21.71
Open
22.26
Bid
22.21
Ask
22.51
Low
22.21
High
22.26
Volume
2
Mudança diária
2.30%
Mudança mensal
3.49%
Mudança de 6 meses
2.92%
Mudança anual
2.92%
