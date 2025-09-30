- Visão do mercado
LFT-PA: Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable
A taxa do LFT-PA para hoje mudou para 2.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.21 e o mais alto foi 22.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LFT-PA hoje?
Hoje Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable (LFT-PA) está avaliado em 22.21. O instrumento é negociado dentro de 2.30%, o fechamento de ontem foi 21.71, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LFT-PA em tempo real.
As ações de Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable pagam dividendos?
Atualmente Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable está avaliado em 22.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.92% e USD. Monitore os movimentos de LFT-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LFT-PA?
Você pode comprar ações de Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable (LFT-PA) pelo preço atual 22.21. Ordens geralmente são executadas perto de 22.21 ou 22.51, enquanto 2 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LFT-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LFT-PA?
Investir em Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable envolve considerar a faixa anual 21.01 - 22.36 e o preço atual 22.21. Muitos comparam 3.49% e 2.92% antes de enviar ordens em 22.21 ou 22.51. Estude as mudanças diárias de preço de LFT-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Lument Finance Trust, Inc.?
O maior preço de Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) no último ano foi 22.36. As ações oscilaram bastante dentro de 21.01 - 22.36, e a comparação com 21.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Lument Finance Trust, Inc.?
O menor preço de Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) no ano foi 21.01. A comparação com o preço atual 22.21 e 21.01 - 22.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LFT-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LFT-PA?
No passado Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.71 e 2.92% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.71
- Open
- 22.26
- Bid
- 22.21
- Ask
- 22.51
- Low
- 22.21
- High
- 22.26
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 2.30%
- Mudança mensal
- 3.49%
- Mudança de 6 meses
- 2.92%
- Mudança anual
- 2.92%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4