LFT-PA: Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable
Il tasso di cambio LFT-PA ha avuto una variazione del 2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.21 e ad un massimo di 22.26.
Segui le dinamiche di Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LFT-PA oggi?
Oggi le azioni Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable sono prezzate a 22.21. Viene scambiato all'interno di 2.30%, la chiusura di ieri è stata 21.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LFT-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable pagano dividendi?
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable è attualmente valutato a 22.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.92% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LFT-PA.
Come acquistare azioni LFT-PA?
Puoi acquistare azioni Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable al prezzo attuale di 22.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.21 o 22.51, mentre 2 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LFT-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LFT-PA?
Investire in Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable implica considerare l'intervallo annuale 21.01 - 22.36 e il prezzo attuale 22.21. Molti confrontano 3.49% e 2.92% prima di effettuare ordini su 22.21 o 22.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LFT-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Lument Finance Trust, Inc.?
Il prezzo massimo di Lument Finance Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.36. All'interno di 21.01 - 22.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Lument Finance Trust, Inc.?
Il prezzo più basso di Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) nel corso dell'anno è stato 21.01. Confrontandolo con gli attuali 22.21 e 21.01 - 22.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LFT-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LFT-PA?
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.71 e 2.92%.
- Chiusura Precedente
- 21.71
- Apertura
- 22.26
- Bid
- 22.21
- Ask
- 22.51
- Minimo
- 22.21
- Massimo
- 22.26
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 2.30%
- Variazione Mensile
- 3.49%
- Variazione Semestrale
- 2.92%
- Variazione Annuale
- 2.92%
