LFT-PA: Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable

22.21 USD 0.50 (2.30%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LFT-PA ha avuto una variazione del 2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.21 e ad un massimo di 22.26.

Segui le dinamiche di Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni LFT-PA oggi?

Oggi le azioni Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable sono prezzate a 22.21. Viene scambiato all'interno di 2.30%, la chiusura di ieri è stata 21.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LFT-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable pagano dividendi?

Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable è attualmente valutato a 22.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.92% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LFT-PA.

Come acquistare azioni LFT-PA?

Puoi acquistare azioni Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable al prezzo attuale di 22.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.21 o 22.51, mentre 2 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LFT-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LFT-PA?

Investire in Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable implica considerare l'intervallo annuale 21.01 - 22.36 e il prezzo attuale 22.21. Molti confrontano 3.49% e 2.92% prima di effettuare ordini su 22.21 o 22.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LFT-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Lument Finance Trust, Inc.?

Il prezzo massimo di Lument Finance Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.36. All'interno di 21.01 - 22.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Lument Finance Trust, Inc.?

Il prezzo più basso di Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) nel corso dell'anno è stato 21.01. Confrontandolo con gli attuali 22.21 e 21.01 - 22.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LFT-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LFT-PA?

Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.71 e 2.92%.

Intervallo Giornaliero
22.21 22.26
Intervallo Annuale
21.01 22.36
Chiusura Precedente
21.71
Apertura
22.26
Bid
22.21
Ask
22.51
Minimo
22.21
Massimo
22.26
Volume
2
Variazione giornaliera
2.30%
Variazione Mensile
3.49%
Variazione Semestrale
2.92%
Variazione Annuale
2.92%
