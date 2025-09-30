KurseKategorien
LFT-PA: Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable

22.21 USD 0.50 (2.30%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LFT-PA hat sich für heute um 2.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.21 bis zu einem Hoch von 22.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von LFT-PA heute?

Die Aktie von Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable (LFT-PA) notiert heute bei 22.21. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.30% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.71 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von LFT-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LFT-PA Dividenden?

Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable wird derzeit mit 22.21 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.92% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LFT-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich LFT-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable (LFT-PA) zum aktuellen Kurs von 22.21 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.21 oder 22.51 platziert, während 2 und -0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LFT-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LFT-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable müssen die jährliche Spanne 21.01 - 22.36 und der aktuelle Kurs 22.21 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.49% und 2.92%, bevor sie Orders zu 22.21 oder 22.51 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LFT-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Lument Finance Trust, Inc.?

Der höchste Kurs von Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) im vergangenen Jahr lag bei 22.36. Innerhalb von 21.01 - 22.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Lument Finance Trust, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) im Laufe des Jahres betrug 21.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.21 und der Spanne 21.01 - 22.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LFT-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LFT-PA statt?

Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.71 und 2.92% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.21 22.26
Jahresspanne
21.01 22.36
Vorheriger Schlusskurs
21.71
Eröffnung
22.26
Bid
22.21
Ask
22.51
Tief
22.21
Hoch
22.26
Volumen
2
Tagesänderung
2.30%
Monatsänderung
3.49%
6-Monatsänderung
2.92%
Jahresänderung
2.92%
