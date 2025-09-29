КотировкиРазделы
Валюты / LFT-PA
LFT-PA: Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable

22.21 USD 0.50 (2.30%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LFT-PA за сегодня изменился на 2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.21, а максимальная — 22.26.

Следите за динамикой Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LFT-PA сегодня?

Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable (LFT-PA) сегодня оценивается на уровне 22.21. Инструмент торгуется в пределах 2.30%, вчерашнее закрытие составило 21.71, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LFT-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable ?

Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable в настоящее время оценивается в 22.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.92% и USD. Отслеживайте движения LFT-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции LFT-PA?

Вы можете купить акции Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable (LFT-PA) по текущей цене 22.21. Ордера обычно размещаются около 22.21 или 22.51, тогда как 2 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LFT-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LFT-PA?

Инвестирование в Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable предполагает учет годового диапазона 21.01 - 22.36 и текущей цены 22.21. Многие сравнивают 3.49% и 2.92% перед размещением ордеров на 22.21 или 22.51. Изучайте ежедневные изменения цены LFT-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lument Finance Trust, Inc.?

Самая высокая цена Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) за последний год составила 22.36. Акции заметно колебались в пределах 21.01 - 22.36, сравнение с 21.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lument Finance Trust, Inc.?

Самая низкая цена Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) за год составила 21.01. Сравнение с текущими 22.21 и 21.01 - 22.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LFT-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LFT-PA?

В прошлом Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.71 и 2.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.21 22.26
Годовой диапазон
21.01 22.36
Предыдущее закрытие
21.71
Open
22.26
Bid
22.21
Ask
22.51
Low
22.21
High
22.26
Объем
2
Дневное изменение
2.30%
Месячное изменение
3.49%
6-месячное изменение
2.92%
Годовое изменение
2.92%
