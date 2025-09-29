- Обзор рынка
LFT-PA: Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable
Курс LFT-PA за сегодня изменился на 2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.21, а максимальная — 22.26.
Следите за динамикой Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LFT-PA сегодня?
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable (LFT-PA) сегодня оценивается на уровне 22.21. Инструмент торгуется в пределах 2.30%, вчерашнее закрытие составило 21.71, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LFT-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable ?
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable в настоящее время оценивается в 22.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.92% и USD. Отслеживайте движения LFT-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции LFT-PA?
Вы можете купить акции Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable (LFT-PA) по текущей цене 22.21. Ордера обычно размещаются около 22.21 или 22.51, тогда как 2 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LFT-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LFT-PA?
Инвестирование в Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable предполагает учет годового диапазона 21.01 - 22.36 и текущей цены 22.21. Многие сравнивают 3.49% и 2.92% перед размещением ордеров на 22.21 или 22.51. Изучайте ежедневные изменения цены LFT-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lument Finance Trust, Inc.?
Самая высокая цена Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) за последний год составила 22.36. Акции заметно колебались в пределах 21.01 - 22.36, сравнение с 21.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lument Finance Trust, Inc.?
Самая низкая цена Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) за год составила 21.01. Сравнение с текущими 22.21 и 21.01 - 22.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LFT-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LFT-PA?
В прошлом Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.71 и 2.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.71
- Open
- 22.26
- Bid
- 22.21
- Ask
- 22.51
- Low
- 22.21
- High
- 22.26
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 2.30%
- Месячное изменение
- 3.49%
- 6-месячное изменение
- 2.92%
- Годовое изменение
- 2.92%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%