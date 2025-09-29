- Panorámica
LFT-PA: Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable
El tipo de cambio de LFT-PA de hoy ha cambiado un 2.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.21, mientras que el máximo ha alcanzado 22.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LFT-PA hoy?
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable (LFT-PA) se evalúa hoy en 22.21. El instrumento se negocia dentro de 2.30%; el cierre de ayer ha sido 21.71 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LFT-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable ?
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable se evalúa actualmente en 22.21. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.92% y USD. Monitoree los movimientos de LFT-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LFT-PA?
Puede comprar acciones de Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable (LFT-PA) al precio actual de 22.21. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.21 o 22.51, mientras que 2 y -0.22% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LFT-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LFT-PA?
Invertir en Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable implica tener en cuenta el rango anual 21.01 - 22.36 y el precio actual 22.21. Muchos comparan 3.49% y 2.92% antes de colocar órdenes en 22.21 o 22.51. Estudie los cambios diarios de precios de LFT-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Lument Finance Trust, Inc.?
El precio más alto de Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) en el último año ha sido 22.36. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.01 - 22.36, una comparación con 21.71 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Lument Finance Trust, Inc.?
El precio más bajo de Lument Finance Trust, Inc. (LFT-PA) para el año ha sido 21.01. La comparación con los actuales 22.21 y 21.01 - 22.36 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LFT-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LFT-PA?
En el pasado, Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.71 y 2.92% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.71
- Open
- 22.26
- Bid
- 22.21
- Ask
- 22.51
- Low
- 22.21
- High
- 22.26
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 2.30%
- Cambio mensual
- 3.49%
- Cambio a 6 meses
- 2.92%
- Cambio anual
- 2.92%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.