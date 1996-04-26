Представляем Moving Average Crossover Scanner Pro, мощный и универсальный мультисимвол,

Мультитаймфрейм

индикатор, предназначенный для улучшения ваших торговых решений. Этот расширенный индикатор включает пересечения скользящих средних (MA) и предлагает дополнительные функции для обеспечения быстрых и надежных предупреждений.

С помощью Moving Average Crossover Scanner Pro вы можете воспользоваться уникальными характеристиками пересечения скользящих средних для нескольких валютных пар и таймфреймов. Всесторонняя информационная панель индикатора отображает все сигналы в виде кнопок, что позволяет вам удобно получить доступ к необходимой информации. Просто нажмите кнопку, чтобы открыть новый график с пересекающимися линиями, которые показывают сигнал более подробно.

Чтобы упростить вашу торговлю, индикатор включает возможность автоматически открывать последний график, соответствующий сигналу. Активировав функцию «Открыть новый график», вы сможете быстро анализировать и использовать торговые возможности.

Moving Average Crossover Scanner Pro предлагает два режима: сканирование и рисование одной линии пересечения. В режиме сканирования вы можете эффективно сканировать несколько валютных пар и таймфреймов на наличие потенциальных сигналов. Кроме того, вы можете сосредоточиться на одной пересекающейся линии для углубленного анализа и принятия решений.

Никогда не упускайте возможности для торговли с нашей всеобъемлющей системой оповещений. Индикатор предоставляет ряд вариантов уведомлений, включая всплывающие оповещения, мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и звуковые оповещения. Оставайтесь на связи и получайте мгновенные обновления на любом устройстве, что позволит вам оперативно реагировать на изменения рынка.

Moving Average Crossover Scanner Pro предназначен для трейдеров с любым уровнем опыта и стилем торговли. Независимо от того, предпочитаете ли вы краткосрочный скальпинг или долгосрочное следование за трендом, этот индикатор можно легко интегрировать в вашу стратегию. Его универсальность и адаптируемость делают его бесценным инструментом для трейдеров, которым нужны точные и своевременные сигналы.





Параметры Режим

Режим сканера - Режим сканера (выберите между сканированием и однострочным рисованием).

Режим сканера (выберите между сканированием и однострочным рисованием). Параметры скользящего среднего

Fast HMA period - период для расчета быстрой скользящей средней.





Быстрый метод — метод, используемый для быстрого расчета скользящей средней.



Быстрая цена - Цена, используемая для расчета быстрой скользящей средней.



Медленный период HMA - период для расчета медленной скользящей средней.



Медленный метод - метод, используемый для медленного расчета скользящей средней.



Медленная цена — цена, используемая для расчета медленной скользящей средней.



Символы (разделенные точкой с запятой (;)) — список символов (используйте «;» для разделения)



Таймфреймы (разделены точкой с запятой (;)) — список таймфреймов (используйте «;» для разделения))

Фильтры предупреждений

Открыть новый график активирован - Активировать автоматическое открытие нового графика.



Всплывающие оповещения активированы — всплывающие оповещения включены.



Мобильное оповещение активировано — Мобильные оповещения включены.



Оповещение по электронной почте активировано — оповещения по электронной почте включены.



Звуковое оповещение активировано — звуковые оповещения включены.



Бычье сигнальное сообщение — пользовательское сообщение для бычьих сигналов.



Bearish signal message — пользовательское сообщение для медвежьих сигналов.

Графические параметры

Bullish button color - Цвет для бычьих сигнальных кнопок.



Bearish button color - Цвет медвежьих сигнальных кнопок.



Цвет состояния кнопки - Цвет состояния кнопки (отмечена/не отмечена).



Цвет шрифта кнопки - Цвет шрифта кнопки.



Шрифт кнопки — стиль шрифта для кнопок.



Размер шрифта кнопки - Размер шрифта для кнопок.



Расстояние до кнопки от верха — Вертикальное расстояние кнопок от верха.



Расстояние до кнопки слева - Горизонтальное расстояние кнопок слева.



Button per column [0 = max] — Максимальное количество кнопок в столбце (0 для неограниченного количества).



Пустая диаграмма для приборной панели - Отобразите пустую диаграмму на панели инструментов.



Очистить информационную панель в течение [x] минут — очищать информационную панель через указанный период времени.



Испытайте мощь сканера пересечения скользящих средних Pro и поднимите свою торговлю на новый уровень. Благодаря своим расширенным функциям, мультивалютным и мультитаймфреймовым возможностям, а также интуитивно понятной информационной панели этот индикатор является обязательным для любого трейдера, который хочет принимать обоснованные торговые решения. Испытайте мощь сканера пересечения скользящих средних Pro и поднимите свою торговлю на новый уровень. Благодаря своим расширенным функциям, мультивалютным и мультитаймфреймовым возможностям, а также интуитивно понятной информационной панели этот индикатор является обязательным для любого трейдера, который хочет принимать обоснованные торговые решения.



