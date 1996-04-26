Moving Average Crossover Scanner Pro
- Индикаторы
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Thushara DissanayakeЯ всегда любил изучать новые торговые стратегии, тестировать их с помощью индикаторов и автоматизировать с помощью советников (EA). Добро пожаловать в мой мир торговых роботов, индикаторов и инструментов для Форекс, специально разработанных для платформы MetaTrader.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Представляем Moving Average Crossover Scanner Pro, мощный и универсальный мультисимвол, Мультитаймфрейм индикатор, предназначенный для улучшения ваших торговых решений. Этот расширенный индикатор включает пересечения скользящих средних (MA) и предлагает дополнительные функции для обеспечения быстрых и надежных предупреждений.
С помощью Moving Average Crossover Scanner Pro вы можете воспользоваться уникальными характеристиками пересечения скользящих средних для нескольких валютных пар и таймфреймов. Всесторонняя информационная панель индикатора отображает все сигналы в виде кнопок, что позволяет вам удобно получить доступ к необходимой информации. Просто нажмите кнопку, чтобы открыть новый график с пересекающимися линиями, которые показывают сигнал более подробно.
Чтобы упростить вашу торговлю, индикатор включает возможность автоматически открывать последний график, соответствующий сигналу. Активировав функцию «Открыть новый график», вы сможете быстро анализировать и использовать торговые возможности.
Moving Average Crossover Scanner Pro предлагает два режима: сканирование и рисование одной линии пересечения. В режиме сканирования вы можете эффективно сканировать несколько валютных пар и таймфреймов на наличие потенциальных сигналов. Кроме того, вы можете сосредоточиться на одной пересекающейся линии для углубленного анализа и принятия решений.
Никогда не упускайте возможности для торговли с нашей всеобъемлющей системой оповещений. Индикатор предоставляет ряд вариантов уведомлений, включая всплывающие оповещения, мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и звуковые оповещения. Оставайтесь на связи и получайте мгновенные обновления на любом устройстве, что позволит вам оперативно реагировать на изменения рынка.
Moving Average Crossover Scanner Pro предназначен для трейдеров с любым уровнем опыта и стилем торговли. Независимо от того, предпочитаете ли вы краткосрочный скальпинг или долгосрочное следование за трендом, этот индикатор можно легко интегрировать в вашу стратегию. Его универсальность и адаптируемость делают его бесценным инструментом для трейдеров, которым нужны точные и своевременные сигналы.
Испытайте мощь сканера пересечения скользящих средних Pro и поднимите свою торговлю на новый уровень. Благодаря своим расширенным функциям, мультивалютным и мультитаймфреймовым возможностям, а также интуитивно понятной информационной панели этот индикатор является обязательным для любого трейдера, который хочет принимать обоснованные торговые решения.
С помощью Moving Average Crossover Scanner Pro вы можете воспользоваться уникальными характеристиками пересечения скользящих средних для нескольких валютных пар и таймфреймов. Всесторонняя информационная панель индикатора отображает все сигналы в виде кнопок, что позволяет вам удобно получить доступ к необходимой информации. Просто нажмите кнопку, чтобы открыть новый график с пересекающимися линиями, которые показывают сигнал более подробно.
Чтобы упростить вашу торговлю, индикатор включает возможность автоматически открывать последний график, соответствующий сигналу. Активировав функцию «Открыть новый график», вы сможете быстро анализировать и использовать торговые возможности.
Moving Average Crossover Scanner Pro предлагает два режима: сканирование и рисование одной линии пересечения. В режиме сканирования вы можете эффективно сканировать несколько валютных пар и таймфреймов на наличие потенциальных сигналов. Кроме того, вы можете сосредоточиться на одной пересекающейся линии для углубленного анализа и принятия решений.
Никогда не упускайте возможности для торговли с нашей всеобъемлющей системой оповещений. Индикатор предоставляет ряд вариантов уведомлений, включая всплывающие оповещения, мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и звуковые оповещения. Оставайтесь на связи и получайте мгновенные обновления на любом устройстве, что позволит вам оперативно реагировать на изменения рынка.
Moving Average Crossover Scanner Pro предназначен для трейдеров с любым уровнем опыта и стилем торговли. Независимо от того, предпочитаете ли вы краткосрочный скальпинг или долгосрочное следование за трендом, этот индикатор можно легко интегрировать в вашу стратегию. Его универсальность и адаптируемость делают его бесценным инструментом для трейдеров, которым нужны точные и своевременные сигналы.
Параметры
- Режим
- Режим сканера - Режим сканера (выберите между сканированием и однострочным рисованием).
- Параметры скользящего среднего
- Fast HMA period - период для расчета быстрой скользящей средней.
- Быстрый метод — метод, используемый для быстрого расчета скользящей средней.
- Быстрая цена - Цена, используемая для расчета быстрой скользящей средней.
- Медленный период HMA - период для расчета медленной скользящей средней.
- Медленный метод - метод, используемый для медленного расчета скользящей средней.
- Медленная цена — цена, используемая для расчета медленной скользящей средней.
- Символы (разделенные точкой с запятой (;)) — список символов (используйте «;» для разделения)
- Таймфреймы (разделены точкой с запятой (;)) — список таймфреймов (используйте «;» для разделения))
- Фильтры предупреждений
- Открыть новый график активирован - Активировать автоматическое открытие нового графика.
- Всплывающие оповещения активированы — всплывающие оповещения включены.
- Мобильное оповещение активировано — Мобильные оповещения включены.
- Оповещение по электронной почте активировано — оповещения по электронной почте включены.
- Звуковое оповещение активировано — звуковые оповещения включены.
- Бычье сигнальное сообщение — пользовательское сообщение для бычьих сигналов.
- Bearish signal message — пользовательское сообщение для медвежьих сигналов.
- Графические параметры
- Bullish button color - Цвет для бычьих сигнальных кнопок.
- Bearish button color - Цвет медвежьих сигнальных кнопок.
- Цвет состояния кнопки - Цвет состояния кнопки (отмечена/не отмечена).
- Цвет шрифта кнопки - Цвет шрифта кнопки.
- Шрифт кнопки — стиль шрифта для кнопок.
- Размер шрифта кнопки - Размер шрифта для кнопок.
- Расстояние до кнопки от верха — Вертикальное расстояние кнопок от верха.
- Расстояние до кнопки слева - Горизонтальное расстояние кнопок слева.
- Button per column [0 = max] — Максимальное количество кнопок в столбце (0 для неограниченного количества).
- Пустая диаграмма для приборной панели - Отобразите пустую диаграмму на панели инструментов.
- Очистить информационную панель в течение [x] минут — очищать информационную панель через указанный период времени.
Испытайте мощь сканера пересечения скользящих средних Pro и поднимите свою торговлю на новый уровень. Благодаря своим расширенным функциям, мультивалютным и мультитаймфреймовым возможностям, а также интуитивно понятной информационной панели этот индикатор является обязательным для любого трейдера, который хочет принимать обоснованные торговые решения.