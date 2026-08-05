TradeAssist Lot Calculator MT5
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- 版本: 1.0
TradeAssist Lot Calculator —— 免费手数计算器，一个碰不到你账户的工具。 在图表上拖动止损线，立刻算出符合你风险预算的手数。不用 Excel、不用网页计算器、不用心算——也不需要给它任何交易权限，因为它不含一行下单代码。它只做计算。 为什么选它 • 9 种风险模式 —— 固定金额、余额%、净值%、可用保证金%、自定义基数%、前日/前周/前月余额%、手动手数校验。这套多基数风险计算，通常只在 $100 的付费面板里才有。 • 拖线即算 —— 移动 SL/TP 线，手数、风险金额、所需保证金、盈亏比实时刷新。 • 诚实的数字 —— 手数被经纪商 min/max/step 截断时，面板会警示并显示截断后的真实风险，而不是理论值。 • 全品种适配 —— 点值自动适配外汇、黄金、指数、加密 CFD、日元对、美分账户。 • 设计上 100% 安全 —— 以 EA 形式实现只是为了读取账户数据，没有 OrderSend、没有任何交易逻辑。 主要功能 • 止损两种输入：图表拖线 / 直接输入点数 • 可选 TP 线，实时显示盈亏比 • 结果区：手数 / 风险($和%) / 所需保证金 / 止损距离 / 盈亏比 • 最小手数、最大手数、经纪商停损位限制三类警示 • 中英双语界面，浅色/深色/自动三主题 • DPI 安全布局（100–175% 缩放），面板可拖动、可折叠，重启后位置恢复 • 策略测试器可视化模式可用——先试再挂实盘图表 同门产品 本计算器出自 TradeAssist 2.0 团队 —— 完整的一键交易面板（按风险算手数下单、挂单、移动止损、保本、分批平仓），同样完全免费，卖家主页可见。 觉得省时间的话，留个 5 星评价能帮更多交易者找到它。功能建议请到评论区，呼声最高的进下一版本。