TradeAssist Risk Panel MT4
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- 版本: 1.0
TradeAssist Risk Panel MT4 —— MetaTrader 4 专业手动交易面板：按风险自动算手数、可拖动的 Entry/SL/TP 图表线、多级分批平仓、6 种移动止损变体、自动保本，以及完整的图表内订单管理。
本面板不提供交易信号、不预测行情 —— 交易决策由你做出，TradeAssist 负责快速、安全地执行。
风险管理
- 按风险金额 + SL 距离自动计算手数
- 8 种风险模式：固定金额 $、%余额、%净值、%可用保证金、%自定义基数、%前日/前周/前月余额 —— 另有固定手动手数
- TP 按盈亏比（RR）放置；SL/TP 支持点数、精确价格、或最近 N 根 K 线高低点
- 下单前实时预览手数、金额风险和盈亏比
- 点差过滤；总盈利/总亏损阈值自动全平
交易与持仓管理
- 市价单、Limit / Stop 挂单
- 按方向/盈利/亏损/全部批量平仓；按类型批量删除挂单
- 多级分批平仓：每笔持仓 TP 侧、SL 侧各最多 10 级，3 种手数算法、6 种定价算法，支持动态级
- 6 种移动止损变体：经典点数、Fractals 分形、MA 均线、Parabolic SAR、ATR、前一根 K 线高低点
- 自动保本（4 种触发单位、点差+佣金偏移），另有一键手动保本
- Limit / Stop 挂单跟随价格移动
- 隐藏止损止盈（Hide SL TP）：EA 内部虚拟监控，券商不可见
- 所有自动化均可按单笔 / 当前品种 / 全部持仓应用，新开仓自动继承模板
- 设置预设（Presets）：整套配置保存、加载、切换
图表功能
- 可拖动的 Entry / SL / TP 线，实时标签 + 绿/红盈亏色区
- 每笔持仓和挂单都有订单线，自带「...」管理菜单：平仓、反手、保本、按 % 部分平仓、改 SL/TP、隐藏止损、备注
- 每个交易动作前的图表内确认浮层
- 双排 8 页面板：Trade / Close / Set / Info + In parts / Trailing / BE+ / Notify
- 浅色/深色主题、HiDPI 高分屏适配、面板宽度和字号可调、中英文界面
- 可选微信 + Telegram 推送通知
重要提示
- 推荐用法：一个品种一张图，只挂一个实例。
- 自动化功能（保本、移动止损、分批平仓、隐藏止损）只在终端和 EA 运行期间有效 —— 7×24 使用请上 VPS。