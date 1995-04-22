Cosmo Tech Labs Eurusd Mean Reversion 是一款适用于 MetaTrader 5 的自动化 Expert Advisor (EA)，基于 EURUSD M15 时间框架的均值回归策略。

当动能和趋势强度条件指示处于超买或超卖状态时，EA 会开启持仓。每笔持仓均配有固定的止盈目标；若在定义的 K 线数量内未达到该目标，则根据时间平仓。同时持仓的最大数量受风险参数限制。

该策略基于 19 年的 M15 历史数据，采用按时间顺序的前向验证（walk-forward）方法开发和测试，包含样本外（out-of-sample）验证。产品截图展示的回测结果均为历史模拟，不代表真实交易。过往业绩不保证未来表现。

本产品不使用马丁格尔（martingale）、网格（grid）或套利技术，也不连接任何外部或第三方服务。

建议：在真实账户使用前，请先在策略测试器（Strategy Tester）中进行测试。此 EA 不使用固定止损，依靠基于时间的平仓来进行风险管理；仓位大小和风险管理应充分考虑这一点。

参数：手数大小、最大同时持仓数、魔术码（Magic Number）、滑点（Slippage）、重试次数、重试延迟。