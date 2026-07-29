VWAP Volume Profile Pro

VWAP Volume Profile Pro

专业市场结构分析工具

VWAP Volume Profile Pro 是一款专业级市场分析指标，将 VWAP（成交量加权平均价）Volume Profile（成交量分布）Point of Control (POC)Value Area High (VAH)Value Area Low (VAL) 集成于一个强大的分析工具中。

该指标基于成交量分布与市场公平价格（Fair Value）进行客观的市场结构分析，帮助交易者识别关键支撑与阻力位、主力资金成交区域、买卖双方力量平衡，并寻找高概率交易机会。

适用于：

  • 外汇（Forex）
  • 差价合约（CFD）
  • 股票
  • 指数
  • 期货
  • 贵金属
  • 原油
  • 加密货币
为什么选择 VWAP Volume Profile Pro？

大多数交易者需要分别使用 VWAP 和 Volume Profile 两种工具进行分析。

VWAP Volume Profile Pro 将二者完美结合，让您能够同时分析：

  • 市场公平价格（Fair Value）
  • 成交量分布
  • 主力资金关注区域
  • 市场平衡状态
  • 关键支撑与阻力位
  • 价格相对于公平价格的统计偏离程度

VWAP 与 Volume Profile 可分别设置不同的计算周期，使您能够同时分析多个时间维度的市场结构。

主要功能

多周期 VWAP

支持以下 VWAP 计算周期：

  • 日线
  • 周线
  • 月线
  • 季度
  • 半年度
  • 年度

既适用于日内交易，也适用于长期市场分析。

完整的 Volume Profile

自动计算：

  • Point of Control (POC)
  • Value Area High (VAH)
  • Value Area Low (VAL)

成交量分布能够直观展示市场成交最活跃的价格区域，帮助快速识别市场的重要价格水平。

VWAP 与 Volume Profile 独立周期设置

本指标最大的优势之一，是 VWAP 与 Volume Profile 可以独立设置计算周期。

例如：

  • 年度 VWAP + 年度 Volume Profile
  • 年度 VWAP + 季度 Volume Profile
  • 月度 VWAP + 季度 Volume Profile
  • 周度 VWAP + 日度 Volume Profile

这种组合方式能够同时分析长期市场趋势与短期成交密集区域。

VWAP 偏离带（Deviation Bands）

指标可显示围绕 VWAP 的统计偏离带。

可自定义：

  • 偏离带数量
  • 偏离系数
  • 单独显示或隐藏每条偏离带
  • 颜色
  • 线条宽度

偏离带有助于判断价格是否明显偏离市场公平价值。

灵活的 Volume Profile 设置

支持自定义：

  • Profile 计算范围
  • 价格层级数量
  • Value Area 百分比
  • Profile 宽度
  • 颜色
  • 透明度
  • POC 显示
  • VAH 显示
  • VAL 显示

所有参数均可根据个人交易风格自由调整。

实际应用

VWAP Volume Profile Pro 适用于：

  • 长期投资
  • 趋势交易
  • 波段交易
  • 中线交易
  • 日内交易
  • 超短线交易（Scalping）

通过不同周期的 VWAP 与 Volume Profile 组合，可以在多个时间框架下全面分析市场结构。

推荐配置

D1（日线）——长期趋势分析

VWAP： 年度

Volume Profile： 年度

用于判断长期趋势方向、识别年度关键成交区域，以及分析当前价格相对于全年公平价格的位置。

H1（1小时）——中期市场结构分析

VWAP： 月度

Volume Profile： 季度

帮助分析当前市场周期内买卖双方力量平衡，并识别重要支撑与阻力区域。

M1–M5（1–5分钟）——日内交易

VWAP： 周度

Volume Profile： 日度

适合利用短周期成交量集中区域寻找高质量日内交易机会。

产品优势

✔ 支持多个 VWAP 计算周期。

✔ 完整的水平成交量分布（Volume Profile）。

✔ 自动计算 POC、VAH 和 VAL。

✔ VWAP 与 Volume Profile 周期独立设置。

✔ 可自定义 VWAP 偏离带。

✔ 丰富的显示与颜色设置。

✔ 即使加载大量历史数据依然运行流畅。

✔ 适用于所有金融市场。

✔ 支持所有时间周期。

✔ 一个指标即可完成多维度市场结构分析，无需多个独立工具。

适用对象

VWAP Volume Profile Pro 适用于：

  • 专业交易员
  • Prop Trading 交易员
  • 投资者
  • 市场分析师
  • 资产管理人员
  • 学习市场结构与成交量分析的新手交易者
总结

VWAP Volume Profile Pro 是一款集 VWAPVolume Profile 于一体的专业市场结构分析工具。

它帮助交易者客观分析市场公平价格、成交量分布以及买卖力量平衡，从而基于真实市场数据，而非单纯价格指标，做出更加科学的交易决策。

VWAP 与 Volume Profile 的独立周期设置，使该指标既适用于长期趋势分析，也适用于精准的日内交易。

如果您的交易体系建立在市场结构、成交量分析以及机构资金行为的基础之上，VWAP Volume Profile Pro 将成为您不可或缺的专业分析工具。


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4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker MT5 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者自定义交易时段。ORB Seeker MT5 会自动适应您选择的交易时段，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker MT5 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
作者的更多信息
Strifor Smart Lot Calculator eng version
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (8)
指标
Strifor Lot Calculator — 适用于 MetaTrader 5 的指标，帮助交易者根据设定的风险和止损计算最佳手数。 它可以让交易更有意识，管理风险，并节省手动计算时间。 优势 精确的风险控制 — 根据所选风险百分比自动计算手数。 两种工作模式 — 手动输入参数或基于图表线计算。 支持常用工具 — 外汇对、黄金 (XAUUSD)、原油 (USOIL/WTI)、指数 (US500 等)。 快速直观地在图表上规划交易。 根据实际账户余额计算手数。 输入参数 Deposit — 手动输入资金（或 0 = 使用当前账户余额）。 RiskPercent — 每笔交易的风险百分比。 StopLossPips — 止损点数（仅手动模式）。 Mode — true = 手动模式，false = 基于线模式。 工作模式 手动模式 输入资金、风险和止损，指标将计算最佳手数。 基于线模式 在图表上画两条水平线： 入场线 — 开仓水平 止损线 — 止损水平 指标将自动测量距离并计算手数。 注意事项 在真实账户使用前，建议先在模拟账户测试指标。 不同经纪商的 Tick Value 和合
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Trade2Telegram
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (9)
实用工具
Trade2Telegram — 一个用于将MetaTrader交易自动通知发送到Telegram的插件。 该工具适用于管理资金的交易者、运营信号频道的人员或领导教育社区的人。该插件会将终端中的所有交易操作复制并发布到选定的Telegram聊天、群组或频道中。 当开仓或平仓、止损或止盈水平变动、挂单触发或部分平仓时，消息会自动发送。 您可以自定义消息格式，包括：交易品种、交易方向、交易手数、开仓和平仓价格、止损/止盈水平，以及点数和金额的结果。它还支持添加标签和备注，并可选择服务器时间或本地时间。 该插件直接通过Telegram Bot API工作，无需任何第三方服务。连接方式非常简单，只需提供您的Bot令牌和目标聊天或频道的ID即可。 主要优势： 完全自动化的交易通知； 灵活的消息格式和发送频率； 支持所有订单类型； 可维护公开或私人的交易统计。 该插件非常适合信号频道、私募交易办公室、团队交易日志以及透明的实时交易跟踪。
FREE
Strifor Pivot ATR Target
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (12)
指标
Strifor Pivot ATR Target MetaTrader 5 的 ATR 目标枢轴指标及分析面板 Strifor Pivot ATR Target 是一款用于日内和中期交易的工具，将经典枢轴点与动态 ATR 目标和扩展分析面板结合。该指标帮助交易者提前评估交易区间、可能的价格反应区域及价格潜力，免去手动计算和主观判断。 主要功能 自动绘制枢轴水平（PP, R1–R3, S1–S3） 根据平均波动率计算 ATR 目标百分比 上涨与下跌的独立目标（ATR Long / ATR Short） 信息面板显示： 当前 ATR 值 当日区间已完成百分比 剩余潜力 从高点/低点的运动评估 可考虑前一交易日的数据 灵活设置线条和面板显示 支持所有类型的工具：指数、货币、商品、加密货币 完全兼容 MT5（套期保值和净额账户） 工作逻辑 指标根据前一日的数据绘制枢轴水平，并确定 ATR(14) 运动目标。 ATR 目标显示统计上可能的日内区间，帮助判断： 是否有足够潜力进入交易 市场是否已完成大部分日内波动 基于波动率的潜在支撑/阻力水平 分析面板实时更新，方便追踪市场关键波动参数，减少
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Strifor SmartTrade Expert
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (5)
实用工具
Strifor SmartTrade Expert — 专业交易者解决方案，自动化关键开仓步骤： 即刻设置止损和止盈 固定每笔交易风险（可在专家设置中调整） 节省时间并避免手动输入错误 与 Strifor Lot Calculator 完美配合（仓位由计算器计算，专家中设置相同风险） 快捷键 ALT+F4 — 快速下单，一键开仓，自动应用 SL/TP 和固定风险。 优势 速度 — 交易瞬间开仓，无需手动操作 纪律性 — 风险始终固定，消除人为因素 通用性 — 适用于任意品种和时间周期 可靠性 — 每笔交易均受保护，交易者放心 Strifor SmartTrade Expert — 一键 ALT+F4 开仓：止损/止盈自动设置，风险固定。 完美搭配 Strifor Lot Calculator。快速、纪律、无错误。 设置 Risk per Trade (%) — 每笔交易风险（与 Strifor Lot Calculator 一致） Stop/Take Parameters — 止损/止盈参数 Confirm Before Send — 下单前确认窗口（开/关） Panel/Color
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Strifor RiskManager
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (7)
实用工具
Strifor Risk-Manager — 实时专业风险控制 Strifor Risk-Manager 是为重视严格风险控制和交易纪律的交易者设计的强大工具。 该工具可自动跟踪日、周、月的交易结果，提醒风险超限，并帮助保持交易系统稳定。 适用范围： 适合短线交易、日内交易、波段交易、中期系统，以及手动和算法交易。 主要功能： 灵活的限额系统 日风险：百分比或美元 周风险：百分比或美元 月风险：百分比或美元 计算优先级：百分比或固定值 限额增长限制（Cap flex by max limit） 交易结果跟踪 显示每个周期的当前盈亏 考虑佣金和隔夜利息 可选择使用利润增加可用限额 可选择将亏损计入净零（Use net loss） 高级设置 基于当前余额或手动输入基准计算 包含或排除未平仓头寸 按交易品种过滤 设置一周第一天：周一/周日 显示模式：完整或紧凑 面板位置设置：边距及角落选择 图表显示 面板实时显示关键数据： 风险状态 日限额及剩余 周限额及剩余 月限额及剩余 每周期当前盈亏 示例显示： 状态: 一切正常 日风险: 5.0 % ($ 1600 ) 当前结果: 0.0 % (
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Strifor Risk Master
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (5)
实用工具
RiskMaster — MetaTrader 5 风险管理器 RiskMaster 是一款用于 MetaTrader 5 平台的智能交易系统（EA），用于在账户层面进行自动风险控制。其主要目标是确保严格的风险管理纪律，并防止超过预设的亏损限制。 该EA会持续监控交易表现，并在达到设定阈值时自动执行相应操作。 主要功能 风险限制控制 RiskMaster 支持设置最大亏损限制： 日风险 周风险 月风险 限制可按以下方式设定： 账户净值（Equity）百分比 固定金额 EA会自动计算当前交易结果并与设定限制进行比较。 账户自动保护 当任何风险限制被触发时，RiskMaster可以自动： 平仓所有持仓 删除所有挂单 在所选周期结束前（天 / 周 / 月）禁止交易 以防止进一步亏损并强化交易纪律。 灵活的风险计算系统 EA支持多种计算方式： 基于Equity（含浮动盈亏） 基于Balance（仅已平仓交易） 同时可选择计算基准： 当前账户余额 固定资本值 连亏控制 RiskMaster包含连续亏损保护机制。 当达到预设亏损次数后，系统可暂时禁止交易（冷却模式）。 滚动时间窗口风险控制 支持基
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Session Volatility Map
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (7)
指标
Session Volatility Map — 是一个在图表上显示主要交易时段（亚洲、欧洲、美国）的指标。 自动显示交易时段边界及其交汇区，这些区域通常波动性较高。 绘制每个时段的 High–Low 范围，帮助确定支撑和阻力位。 高亮显示当前活跃交易时段。 自动考虑夏令时/冬令时切换（欧洲/美国）。 适用人群 短线交易者 — 寻找高波动时段。 日内交易者 — 筛选“安静”和活跃时段。 新闻交易者 — 了解事件发生时对应的交易时段阶段。 使用 Session Volatility Map，你总能知道：市场是在区间内，还是准备启动冲击性行情。 设置 Time model (Platform/MT4/MT5) — 时间模式选择 Auto DST adjustment (market aware) — 自动夏令时调整 How many days to back (0 = today) — 显示天数 Color A — low volatility — 低波动颜色 Color B — high volatility — 高波动颜色 Font size
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Percent Change Dashboard
Strifor (Mauritius) Ltd
指标
Percent Change Dashboard Percent Change Dashboard 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的紧凑型信息指标，可实时显示交易品种在多个时间周期内的价格百分比变化。 该指标旨在帮助交易者快速了解市场动能，无需手动计算或频繁切换不同时间周期，即可清晰掌握市场走势。 ️ 主要功能 小时涨跌幅 (%) —— 显示短期市场动态 日涨跌幅 (%) —— 反映当日价格波动情况 周涨跌幅 (%) —— 帮助识别中期趋势 月涨跌幅 (%) —— 提供更全面的市场视角 优势 快速了解市场强弱及运行方向 适用于趋势跟踪和动量交易策略 自动计算涨跌幅，节省分析时间 支持外汇、指数、贵金属及加密货币等各类交易品种 界面简洁轻量，不影响图表观察 适用人群 日内交易者（剥头皮交易和短线交易） 动量交易及波动率策略交易者 进行相对强弱分析的多资产交易者 依赖价格百分比变化进行决策的交易者 如何帮助交易者 该指标能够回答一个简单却非常重要的问题： “当前价格走势在不同时间周期上究竟有多强？” 因此，它能够成为任何基于
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