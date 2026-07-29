VWAP Volume Profile Pro
- 指标
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- 版本: 1.12
- 激活: 5
专业市场结构分析工具
VWAP Volume Profile Pro 是一款专业级市场分析指标，将 VWAP（成交量加权平均价）、Volume Profile（成交量分布）、Point of Control (POC)、Value Area High (VAH) 和 Value Area Low (VAL) 集成于一个强大的分析工具中。
该指标基于成交量分布与市场公平价格（Fair Value）进行客观的市场结构分析，帮助交易者识别关键支撑与阻力位、主力资金成交区域、买卖双方力量平衡，并寻找高概率交易机会。
适用于：
- 外汇（Forex）
- 差价合约（CFD）
- 股票
- 指数
- 期货
- 贵金属
- 原油
- 加密货币
大多数交易者需要分别使用 VWAP 和 Volume Profile 两种工具进行分析。
VWAP Volume Profile Pro 将二者完美结合，让您能够同时分析：
- 市场公平价格（Fair Value）
- 成交量分布
- 主力资金关注区域
- 市场平衡状态
- 关键支撑与阻力位
- 价格相对于公平价格的统计偏离程度
VWAP 与 Volume Profile 可分别设置不同的计算周期，使您能够同时分析多个时间维度的市场结构。
多周期 VWAP
支持以下 VWAP 计算周期：
- 日线
- 周线
- 月线
- 季度
- 半年度
- 年度
既适用于日内交易，也适用于长期市场分析。
完整的 Volume Profile
自动计算：
- Point of Control (POC)
- Value Area High (VAH)
- Value Area Low (VAL)
成交量分布能够直观展示市场成交最活跃的价格区域，帮助快速识别市场的重要价格水平。
VWAP 与 Volume Profile 独立周期设置
本指标最大的优势之一，是 VWAP 与 Volume Profile 可以独立设置计算周期。
例如：
- 年度 VWAP + 年度 Volume Profile
- 年度 VWAP + 季度 Volume Profile
- 月度 VWAP + 季度 Volume Profile
- 周度 VWAP + 日度 Volume Profile
这种组合方式能够同时分析长期市场趋势与短期成交密集区域。
VWAP 偏离带（Deviation Bands）
指标可显示围绕 VWAP 的统计偏离带。
可自定义：
- 偏离带数量
- 偏离系数
- 单独显示或隐藏每条偏离带
- 颜色
- 线条宽度
偏离带有助于判断价格是否明显偏离市场公平价值。
灵活的 Volume Profile 设置
支持自定义：
- Profile 计算范围
- 价格层级数量
- Value Area 百分比
- Profile 宽度
- 颜色
- 透明度
- POC 显示
- VAH 显示
- VAL 显示
所有参数均可根据个人交易风格自由调整。
VWAP Volume Profile Pro 适用于：
- 长期投资
- 趋势交易
- 波段交易
- 中线交易
- 日内交易
- 超短线交易（Scalping）
通过不同周期的 VWAP 与 Volume Profile 组合，可以在多个时间框架下全面分析市场结构。
D1（日线）——长期趋势分析
VWAP： 年度
Volume Profile： 年度
用于判断长期趋势方向、识别年度关键成交区域，以及分析当前价格相对于全年公平价格的位置。
H1（1小时）——中期市场结构分析
VWAP： 月度
Volume Profile： 季度
帮助分析当前市场周期内买卖双方力量平衡，并识别重要支撑与阻力区域。
M1–M5（1–5分钟）——日内交易
VWAP： 周度
Volume Profile： 日度
适合利用短周期成交量集中区域寻找高质量日内交易机会。
✔ 支持多个 VWAP 计算周期。
✔ 完整的水平成交量分布（Volume Profile）。
✔ 自动计算 POC、VAH 和 VAL。
✔ VWAP 与 Volume Profile 周期独立设置。
✔ 可自定义 VWAP 偏离带。
✔ 丰富的显示与颜色设置。
✔ 即使加载大量历史数据依然运行流畅。
✔ 适用于所有金融市场。
✔ 支持所有时间周期。
✔ 一个指标即可完成多维度市场结构分析，无需多个独立工具。
VWAP Volume Profile Pro 适用于：
- 专业交易员
- Prop Trading 交易员
- 投资者
- 市场分析师
- 资产管理人员
- 学习市场结构与成交量分析的新手交易者
VWAP Volume Profile Pro 是一款集 VWAP 与 Volume Profile 于一体的专业市场结构分析工具。
它帮助交易者客观分析市场公平价格、成交量分布以及买卖力量平衡，从而基于真实市场数据，而非单纯价格指标，做出更加科学的交易决策。
VWAP 与 Volume Profile 的独立周期设置，使该指标既适用于长期趋势分析，也适用于精准的日内交易。
如果您的交易体系建立在市场结构、成交量分析以及机构资金行为的基础之上，VWAP Volume Profile Pro 将成为您不可或缺的专业分析工具。