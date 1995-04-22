Bold Root MT5
- 专家
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Nikhil Dnyandeo KasalkarI'm a dedicated trader and developer specializing in Expert Advisors for MetaTrader 5. With deep knowledge of tick precision, recovery zones, drawdown management, and prop firm optimization, I build EAs that are robust, flexible, and ready for live markets.
✅ What I do:
- 版本: 1.0
- 激活: 13
Bold Root , 设置与开始
试用后购买 | 联系我获取限于演示账户的试用版本。在实时演示数据上进行完整的新闻过滤测试。
如何开始
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附图表 : XAUUSD
使用的时间框 : M30
交易的符号 : XAUUSD
规则 : 仅一个图表
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价格与可用性
下一个价格层级 : 89
增加触发 : 在 5 份后
已售出 : 2
回测准确性警告
要获得正确的回测结果，请联系我以便我发送指导和设置文件以进行正确的回测。没有这个，新闻过滤将无法正确模拟。
PROP FIRMS : 挑战的设置文件在购买后可请求
- 预计每周交易：6-14。
- 交易最多持有 10 小时。
- 实时信号 : 请直接给我发消息，我将提供链接和详细信息。
- 电报访问 : 购买后联系我们获取电报链接以加入频道以获取新闻和更新以及其他有趣的内容
简单部署。有效的新闻过滤。仅一个图表。所有内容都包含。
风险声明：交易涉及财务损失风险。