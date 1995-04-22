Bold Root MT5

Bold Root , 设置与开始

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如何开始 ================== 附图表 : XAUUSD 使用的时间框 : M30 交易的符号 : XAUUSD 规则 : 仅一个图表 ==================





价格与可用性

下一个价格层级 : 89

增加触发 : 在 5 份后

已售出 : 2





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