GoldMaster X
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
GoldMaster X is a next-generation automated trading system engineered for traders who demand precision, consistency, and intelligent risk management. Powered by advanced candlestick pattern recognition, adaptive ATR-based Stop Loss and Take Profit, dynamic position sizing, and multiple trailing stop strategies, GoldMaster X identifies high-probability trading opportunities while protecting your capital.
Designed with a professional trading dashboard, market bias filtering, and smart session management, GoldMaster X removes emotional decision-making and delivers disciplined, data-driven execution—whether you're a beginner or an experienced trader.
Trade smarter. Protect better. Profit consistently.
Key Features:
- ✅ Advanced Candlestick Pattern Recognition
- ✅ Automatic ATR-Based Stop Loss & Take Profit
- ✅ Intelligent Risk-Based Position Sizing
- ✅ Professional Trading Dashboard
- ✅ Smart Market Bias Filter
- ✅ Multiple Trailing Stop Strategies
- ✅ GMT Session Trading Control
- ✅ Fully Automated Trade Execution