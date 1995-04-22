Bold Root MT5
- Эксперты
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Nikhil Dnyandeo KasalkarI'm a dedicated trader and developer specializing in Expert Advisors for MetaTrader 5. With deep knowledge of tick precision, recovery zones, drawdown management, and prop firm optimization, I build EAs that are robust, flexible, and ready for live markets.
✅ What I do:
- Версия: 1.0
- Активации: 13
Bold Root , УСТАНОВИТЕ И ПЕРЕЙДИТЕ
ПОПРОБУЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ | Свяжитесь со мной для получения пробной версии, которая ограничена демо-счетом. Полный тест фильтра новостей на живых демо данных.
КАК НАЧАТЬ
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График для прикрепления : XAUUSD
Используемый таймфрейм : M30
Торгуемые символы : XAUUSD
Правило : только один график
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ЦЕНА И ДОСТУПНОСТЬ
Следующий ценовой уровень : 83
Триггер увеличения : после 10 копий
Уже продано : 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТОЧНОСТИ БЭКТЕСТА
Чтобы получить правильные результаты бэктеста, свяжитесь со мной, чтобы я мог отправить вам руководство и файл настроек для правильного бэктеста. Без этого фильтр новостей не будет корректно симулировать.
ПРОП ФИРМЫ : Файл настройки готов для проп-челленджей - запросите после покупки
- ЖИВОЙ СИГНАЛ : пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, и я предоставлю ссылку и детали.
- ДОСТУП К TELEGRAM : Свяжитесь с нами после покупки, чтобы получить ссылку на телеграм для присоединения к каналу новостей и обновлений и другим интересным вещам
Простое развертывание. Эффективная фильтрация новостей. Только один график. Всё включено.
Отказ от ответственности: Торговля связана с риском финансовых убытков.