SP 500 Index Dual Grid Rocketer

SP500 Index Dual Direction Rocketer（标普500指数双向火箭手）

独立运行的买卖双向布林带突破系统，买卖双方各自拥有独立的网格逻辑，卖方设有CCI趋势过滤器，并对每个持仓单独提供保本保护。

本EA为SP 500 Index的免费版本，下载完整版请点击：Click Here

.Set 文件可在此下载，或参数已在截图库中列出

最低账户要求：

账户规模： 250–300 美元 (US500/US100/Nasdaq)

250–300 美元 手数： 0.1（网格会根据市场波动自动增加手数）

0.1（网格会根据市场波动自动增加手数） 时间周期： 1分钟

1分钟 Set文件： 位于截图库中，模拟盘与实盘使用相同参数

（注意：请根据您的账户规模，相应调高买卖双方的手数。）

概述

SP500 Dual Direction BB Grid EA 将市场的BUY（买入）与SELL（卖出）两个方向完全独立地进行交易，各自拥有独立的入场逻辑、独立的网格规则以及独立的出场规则。该EA并未采用同一策略在两个方向上镜像运行，而是刻意让买入端和卖出端表现出不同的行为逻辑——这与价格在上涨和下跌过程中实际呈现出的不同行为特征相匹配。

本EA面向希望使用基于明确规则、完全自动化、并具备可调风险控制系统的交易者，而非"黑箱"系统。所有输入参数均公开且有详细说明，方便您根据自己的经纪商、交易品种及风险承受能力进行调整。

主要特点

两条独立的交易线路 — 买入逻辑与卖出逻辑分开运行，二者可分别独立启用/禁用

— 买入逻辑与卖出逻辑分开运行，二者可分别独立启用/禁用 布林带突破入场 — 价格新近穿越布林带即触发入场，信号仅在每根K线收盘后评估一次（不重绘，无盘中噪音干扰）

— 价格新近穿越布林带即触发入场，信号仅在每根K线收盘后评估一次（不重绘，无盘中噪音干扰） CCI趋势确认过滤器（卖方） — 只有当CCI确认空头动能时，才会开出新的卖出仓位；该过滤器不影响已持有的仓位

— 只有当CCI确认空头动能时，才会开出新的卖出仓位；该过滤器不影响已持有的仓位 固定增量网格加仓 — 每层加仓的手数按固定数值递增（并非倍增式马丁格尔）

— 每层加仓的手数按固定数值递增（并非倍增式马丁格尔） 买卖双方网格理念不同 — 买入端在浮亏状态下加仓（属于"恢复式"摊平），而卖出端仅在浮盈状态下加仓（属于"金字塔式"顺势加仓）——两侧的加仓间距与触发条件均可完全自定义

— 买入端在浮亏状态下加仓（属于"恢复式"摊平），而卖出端仅在浮盈状态下加仓（属于"金字塔式"顺势加仓）——两侧的加仓间距与触发条件均可完全自定义 各线路独立的出场逻辑： 买入端：以加权平均入场价为基准，按点数设定整个仓位组合的止盈 卖出端：第一层设有货币止损，整个仓位组合按点数设定止盈，另有基于第二个布林带指标的独立信号，用于逐层平掉网格仓位

单仓位独立保本（卖方） — 每笔已开仓位在浮盈达到设定距离后，其止损会独立移至该仓位自身的开仓价，不依赖整个仓位组合的平均价

— 每笔已开仓位在浮盈达到设定距离后，其止损会独立移至该仓位自身的开仓价，不依赖整个仓位组合的平均价 同根K线禁止再入场及周日禁止开仓 — 避免在刚平仓的同一根K线中重新开仓，并避免在周日开出新仓位

— 避免在刚平仓的同一根K线中重新开仓，并避免在周日开出新仓位 清晰的魔术号（magic number）区分 — 所有由本EA管理的交易均带有标记，与同一账户下的手动交易或其他EA的交易相互隔离

— 所有由本EA管理的交易均带有标记，与同一账户下的手动交易或其他EA的交易相互隔离 支持对冲及净额账户 — 两种账户类型均可运行，前提是经纪商允许您的网格设置所需的同时持仓数量

工作原理

买入端

第一层仓位在价格以收盘价方式从下方向上穿越布林带上轨时开出。后续网格加仓层基于相同信号开出，但仅当价格已超出当前最低买入仓位一定设定距离，且第一层当前处于浮亏状态时才会触发——也就是说，网格只会在原始交易设想尚未兑现时扩展，而非无限制加仓。一旦加权平均入场价向盈利方向移动达到设定的点数，整个买入仓位组合将一并平仓。买入端刻意不设置止损，这是经过深思熟虑的风险/收益权衡设计，详情见下文说明。

卖出端

第一层仓位在价格以收盘价方式从上方向下穿越布林带下轨时开出，但仅在CCI过滤器确认空头条件时触发（该功能可选，可关闭）。第一层带有独立的货币止损。后续网格加仓层仅在价格持续朝有利方向超出当前最低卖出仓位一定距离，且第一层当前处于浮盈状态时才会开出——该线路是顺势加仓（金字塔式），而非逆势摊平。每层网格仓位会各自独立平仓，逐层触发第二个（更快速）布林带出场信号——该信号与仓位组合的整体止盈、以及第一层的止损相互独立。单仓位保本机制也会在每层仓位各自进入浮盈状态时分别提供保护。

使用建议

交易品种： 本EA针对US500 / S&P 500 CFD进行开发与参数设定——具体品种名称请向您的经纪商确认（不同经纪商可能使用US500、SPX500、SP500m、US500Cash等不同命名）

本EA针对US500 / S&P 500 CFD进行开发与参数设定——具体品种名称请向您的经纪商确认（不同经纪商可能使用US500、SPX500、SP500m、US500Cash等不同命名） 时间周期： 任意（该EA使用自身设定的布林带时间周期进行运算，与图表所在时间周期无关）

任意（该EA使用自身设定的布林带时间周期进行运算，与图表所在时间周期无关） 账户类型： 对冲账户与净额账户均支持；经纪商须允许您的网格设置可能开出的同时持仓数量

对冲账户与净额账户均支持；经纪商须允许您的网格设置可能开出的同时持仓数量 在实盘交易前，请务必先在模拟账户上进行充分测试，并确认参数设置与您经纪商的点差、点值及保证金要求相匹配

重要风险提示

本EA在买卖两条线路上均采用网格式加仓。特别是在买入端，默认情况下不设止损，也不限制加仓层数——这是专为那些理解并接受"持续的不利趋势可能导致重大且不断累积的回撤"这一风险的交易者所做的刻意设计选择。若您希望限制风险敞口，可使用 MaxBuyLayers 和 MaxSellLayers 参数进行设置。

回测或实盘信号跟踪中的历史表现并不保证未来的结果。网格及摊平类策略在恢复之前可能经历较长时间的回撤，在不利的市场条件下甚至可能无法恢复。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易，并根据账户净值保守设置手数。

参数概览

分组 参数 通用设置 魔术号、最大点差过滤、信号评估时机 买入端 布林带周期/偏差/价格类型/时间周期、基础及网格手数设置、网格间距、最大层数、止盈（点数） 卖出端 CCI过滤器（周期/价格类型/水平/时间周期）、布林带周期/偏差/价格类型/时间周期（入场用）、独立的更快速布林带周期（网格出场用）、货币止损、保本触发条件、基础及网格手数设置、网格间距、最大层数、止盈（点数）

完整参数说明请参见EA输入参数中内置的提示信息（tooltips）。

本策略为原创实现，独立开发用于自动化交易。请在正式投入实盘资金前，务必在策略测试器（Strategy Tester）及模拟账户中进行充分测试。