SP 500 Index Dual Grid Premium — 专为在 US500 / SP500 下跌行情中获利而设计的EA

这是一款用于 MetaTrader 5（MT5）平台的全自动智能交易系统（EA），专为 US500 / SP500 / S&P 500 指数差价合约（CFD）交易设计，内置自动对冲引擎，专门用于在市场大幅下跌时捕捉盈利机会——已在 2025 年 2 月至 4 月真实的关税抛售行情中完成回测，这是近年来标普500指数最剧烈的下跌之一。

"Still undecided? Test-drive the Free Version first, then upgrade to Premium whenever you're ready for grid trading and breakeven protection."



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最低账户要求：

账户资金： 最低 1000 美元 (US500/US100/Nasdaq)

最低 1000 美元 手数： 0.1（网格会根据市场行情自动增加手数）

0.1（网格会根据市场行情自动增加手数） 时间周期： 1分钟 / 5分钟

1分钟 / 5分钟 Set 文件： 位于截图画廊中，模拟账户与实盘账户使用相同参数

（注意：请根据您的账户规模，相应调整买入和卖出方向的手数。）

为波动性而生，而不仅仅是趋势

在 2025 年 2 月 19 日至 4 月 8 日期间，标普500指数从约 6147 点的历史高点下跌约 19%–21%，最低跌至约 4835 点，原因是关税政策不断升级——并在 4 月 2 日的"解放日"关税政策公布后达到顶点，引发了近年来最剧烈的指数抛售之一。大多数单向EA的设计只适合顺势上涨行情，一旦遇到这种行情，往往只能停止交易或被动承受亏损。

SP 500 Index Dual Grid Premium 则完全不同。 其基于 CCI 指标触发的自动对冲引擎，正是为应对此类行情而设计——一旦确认空头动能，系统会自动开立与趋势方向一致的保护性仓位，而不是在暴跌行情中毫无防护地持仓。在覆盖 2025 年 2 月 20 日至 4 月 10 日这段真实行情的回测中，正是这一机制，把大多数纯多头策略会遭受重创的时期，转变为该EA表现最强劲的阶段之一。

（策略测试器中显示的回测结果反映的是历史模拟表现，并不代表对未来结果的保证——详见下方"重要风险提示"部分。）

产品概述

SP 500 Index Dual Grid Premium 是一款专为 US500 指数设计的 MT5 智能交易系统，该指数在不同经纪商处也可能被标注为 SP500、SPX500、US500Cash 或 S&P 500 CFD。与单向EA不同，本EA可同时运行四个相互独立的交易模块——Buy Leg（多头模块）、Sell Leg（空头模块）、Hedge Sell（对冲空单）与 Hedge Buy（对冲多单）——每个模块都拥有独立的入场逻辑、网格行为和出场规则，并通过统一的交易模式选择器进行整体控制。

无论您搜索的是：

"MT5 最佳 US500 EA"

"SP500 网格交易机器人"

"标普500自动对冲策略"

"带自动对冲功能的指数CFD智能交易系统"

"US500 双向交易机器人"

……本EA正是为这些需求而设计。

核心功能

独立的 Buy Leg（多头模块） — 基于布林带突破信号入场，采用固定增量网格，在浮动亏损中逐步加仓摊薄成本，整个仓位篮子在达到统一止盈目标时一并平仓

— 基于布林带突破信号入场，采用固定增量网格，在浮动亏损中逐步加仓摊薄成本，整个仓位篮子在达到统一止盈目标时一并平仓 独立的 Sell Leg（空头模块） — 拥有独立的布林带信号和独立的 CCI 趋势过滤器，并采用 正向（顺势加仓）网格 ——只有在已经盈利的情况下才会加仓，与多头模块的风险特征完全不同，而非简单的镜像复制

— 拥有独立的布林带信号和独立的 CCI 趋势过滤器，并采用 ——只有在已经盈利的情况下才会加仓，与多头模块的风险特征完全不同，而非简单的镜像复制 Auto-Hedge Sell（自动对冲空单） — 由 CCI 信号触发的空头仓位，自动开仓以对冲当前多头持仓，仓位大小根据当前多头总持仓量动态计算，并配备独立的保本（盈亏平衡）保护

— 由 CCI 信号触发的空头仓位，自动开仓以对冲当前多头持仓，仓位大小根据当前多头总持仓量动态计算，并配备独立的保本（盈亏平衡）保护 Auto-Hedge Buy（自动对冲多单） — 镜像机制，自动开仓以对冲当前空头模块的持仓——多空双向均具备相同的自动对冲逻辑

— 镜像机制，自动开仓以对冲当前空头模块的持仓——多空双向均具备相同的自动对冲逻辑 统一的交易模式选择器 — 通过一个下拉菜单即可精确控制四个模块中哪些处于激活状态：仅多头、仅空头、多头+空头、多头+对冲、空头+对冲，或全功能模式（四个模块同时运行）

— 通过一个下拉菜单即可精确控制四个模块中哪些处于激活状态：仅多头、仅空头、多头+空头、多头+对冲、空头+对冲，或全功能模式（四个模块同时运行） 双止盈模型 （多空双模块均适用）— 可选择以首单（Layer 1）为基准的止盈目标，或以整篮仓位加权平均价为基准的止盈目标，根据您的风险偏好灵活选择

（多空双模块均适用）— 可选择以首单（Layer 1）为基准的止盈目标，或以整篮仓位加权平均价为基准的止盈目标，根据您的风险偏好灵活选择 基于 CCI 的出场机制 — Sell Leg 与两个对冲机制均可在 CCI 趋势反转时平仓，而不仅仅依赖价格目标，为EA增添了超越传统网格逻辑的趋势判断能力

— Sell Leg 与两个对冲机制均可在 CCI 趋势反转时平仓，而不仅仅依赖价格目标，为EA增添了超越传统网格逻辑的趋势判断能力 逐仓保本（盈亏平衡）保护 — 应用于每一笔对冲相关仓位，独立保护每一笔仓位的已有盈利

— 应用于每一笔对冲相关仓位，独立保护每一笔仓位的已有盈利 交易执行安全引擎 — 每笔订单发送前自动进行手数标准化和保证金校验，有效避免指数类网格EA常见的"无效手数（Invalid Volume）"和保证金拒单错误

— 每笔订单发送前自动进行手数标准化和保证金校验，有效避免指数类网格EA常见的"无效手数（Invalid Volume）"和保证金拒单错误 账户保护机制 — 可配置的最低保证金水平阈值，在账户面临爆仓风险之前即阻止新仓位开立

— 可配置的最低保证金水平阈值，在账户面临爆仓风险之前即阻止新仓位开立 无任何隐藏限制 — 完全符合 MQL5 Market 规则：不含时间锁定、不含账户绑定限制、不含任何形式的人为使用限制

为什么选择本EA交易 US500 / SP500？

标普500指数（US500/SPX500） 是 MT5 平台上流动性最强、交易最活跃的指数CFD品种之一，非常适合网格类和对冲类自动化交易策略。本EA专门针对 US500 的波动特性进行设计与参数调校——而非从外汇模板简单改造而来——其网格间距、手数递增方式及 CCI 周期均针对指数类价格行为进行了专门优化，而非沿用外汇货币对的逻辑。

工作原理

Buy Leg（多头模块）： 当价格出现布林带上轨突破信号时入场。只有在价格持续朝不利方向运行、且首单（Layer 1）仍处于浮动亏损状态时，才会加开新的网格层——采用可控的固定手数递增方式摊薄成本，而非马丁格尔式倍数加仓。整篮仓位在达到统一止盈目标时一并平仓。

Sell Leg（空头模块）： 完全独立运行，拥有自己的布林带信号和专属的 CCI 趋势过滤器，用于筛选新的入场信号。其网格逻辑与多头模块相反——只有在当前仓位已经盈利时才会加仓，顺势加码而非逆势摊薄。平仓条件为达到止盈目标或触发 CCI 趋势反转信号，以先到者为准。

Hedge Sell / Hedge Buy（对冲空单/对冲多单）： 二者均为由 CCI 触发的保护性机制。Hedge Sell 在确认空头动能后开立空头仓位，仓位大小与当前多头持仓相匹配；Hedge Buy 则对 Sell Leg 执行镜像操作。两者均不会独立开仓交易——只有在对应模块存在真实持仓需要保护时才会被激活。

使用建议

交易品种： US500、SPX500、SP500、US500Cash，或您的经纪商提供的其他标普500指数CFD品种

US500、SPX500、SP500、US500Cash，或您的经纪商提供的其他标普500指数CFD品种 交易周期： 任意周期均可——每个模块使用各自独立配置的指标周期，不受图表周期影响

任意周期均可——每个模块使用各自独立配置的指标周期，不受图表周期影响 账户类型： 支持对冲账户与净额账户

支持对冲账户与净额账户 上实盘前请务必先在模拟账户上测试，并向经纪商确认点差、保证金要求及最小交易手数等参数

重要风险提示

本EA采用基于网格的仓位加码策略。其中多头模块默认不设置止损——这是一项经过深思熟虑的风险/收益权衡设计，适合理解如下情况的交易者：持续的不利行情可能在整篮仓位达到止盈目标之前，造成较大的浮动回撤。所有风险参数（手数大小、网格间距、最大层数、最低保证金水平）均可自由配置，但网格与对冲交易本身并非零风险策略。过往的回测或模拟交易表现并不代表对未来结果的保证。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。

常见问题

本EA是否同时支持 SP500 和 US500？ 是的——"US500"与"SP500"指的是同一个标的指数（标普500指数），本EA可适配您的经纪商所使用的任意品种名称（SPX500、SP500、US500Cash 均为常见变体）。

是否可以只运行多头模块，不启用空头模块或对冲功能？ 可以——通过统一的交易模式选择器，您可以选择仅多头、仅空头、任一模块搭配其对应的对冲机制，或启用全部四个模块的完整系统。

对冲是自动完成的，还是需要手动开立对冲仓位？ 完全自动——Hedge Sell 与 Hedge Buy 均会在满足各自的 CCI 条件、且存在需要保护的真实持仓时自动触发。

本EA是否符合 MQL5 Market 的相关规则？ 是的——不包含基于时间的试用限制、不包含账户绑定限制、代码中不包含品种锁定机制，完全符合 MQL5 Market 对已发布产品的相关政策要求。

在投入实盘资金前，请务必在策略测试器和模拟账户中进行充分测试。本EA为独立开发的原创指数自动化交易策略。