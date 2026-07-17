Trading Cooldown Timer

Trade Cooldown Guard 帮助您遵守自己设定的交易规则。

许多交易者在交易开始前都有明确计划：只做一次高质量交易、不因情绪而追单、亏损后停止交易，或在下一次入场前等待一段时间。真正困难的，往往是在市场仍在波动时克制自己不开下一单。

这款 EA 为交易之间建立一个实际的冷静期。当达到您设定的入场交易次数后，它会启动倒计时。您可以选择仅显示提醒，或在短暂警告后关闭 MT5 终端。它的目的很简单：在冲动与行动之间，为您留出思考的时间。

工作方式

将 Trade Cooldown Guard 添加到您希望监控的 MT5 账户中的任意一个图表。

您可以设置：

允许的最大入场交易次数

冷静期时长，以小时计算

仅显示倒计时，或关闭终端

是否在锁定时取消挂单

关闭 MT5 前的警告时间

例如，设置 MaxEntryTrades = 1 和 CooldownHours = 24 。第一笔入场交易成交后，系统会开始 24 小时冷静期。在此期间，EA 会显示剩余时间。若启用关闭终端模式，它会先显示简短警告，然后关闭 MT5。

为交易纪律而设计

Trade Cooldown Guard：

监控账户中的入场交易，包括手动交易和 EA 交易

将同一订单的部分成交视为一次入场交易

使用经纪商服务器时间计算冷静期

显示开始时间、解锁时间、交易次数和剩余时间

不会关闭已有持仓

保留由交易者自行决定平仓的权利

可在冷静期开始时选择取消挂单

MT5 重启后，可根据账户历史恢复当前冷静期

重要说明

这是一款软性限制工具，并非经纪商级别的交易限制。它无法阻止用户通过其他 MT5 终端、手机应用、网页终端、其他账户，或移除 EA 后继续交易。请先在模拟账户上测试所有设置，再用于真实账户。

Trade Cooldown Guard 适合希望在纪律最重要的时刻，看见并坚持自己交易规则的交易者。