Trading Cooldown Timer

Trade Cooldown Guard помогает соблюдать торговые правила, которые вы установили для себя.

У многих трейдеров есть понятный план до начала торговой сессии: взять один качественный вход, не открывать сделки из-за эмоций, остановиться после убытка или сделать паузу перед следующим входом. Самое сложное — удержаться от новой сделки, когда рынок продолжает двигаться.

Этот советник создаёт практическую паузу между сделками. Когда достигается установленное количество входов, запускается таймер ожидания. При необходимости советник покажет предупреждение и закроет терминал MT5. Его цель проста: дать вам время остановиться и не принимать импульсивное решение.

Как это работает

Прикрепите Trade Cooldown Guard к одному графику MT5 на счёте, который хотите контролировать.

Настройте:

  • Максимальное количество входных сделок
  • Длительность паузы в часах
  • Режим отображения таймера или закрытия терминала
  • Необязательную отмену отложенных ордеров
  • Время предупреждения перед закрытием MT5

Например, установите MaxEntryTrades = 1 и CooldownHours = 24 . После первой исполненной входной сделки начнётся 24-часовой период ожидания. В течение этого времени советник показывает оставшееся время. В режиме закрытия терминала он сначала выводит короткое предупреждение, затем закрывает MT5.

Для торговой дисциплины

Trade Cooldown Guard:

  • Отслеживает входные сделки по счёту, включая ручные сделки и сделки советников
  • Считает частичные исполнения одного ордера как одну входную сделку
  • Использует серверное время брокера для расчёта периода ожидания
  • Показывает время начала, время разблокировки, количество сделок и оставшееся время
  • Не закрывает открытые позиции
  • Оставляет решения по выходу из позиции за трейдером
  • Может отменять отложенные входные ордера в начале периода ожидания
  • Восстанавливает активный период ожидания из истории счёта после перезапуска MT5

Важно

Это инструмент мягкого ограничения, а не брокерская блокировка. Он не может запретить торговлю через другой терминал MT5, мобильное приложение, веб-терминал, другой счёт или после удаления советника. Перед использованием на реальном счёте обязательно проверьте настройки на демо-счёте.

Trade Cooldown Guard создан для трейдеров, которым важно видеть свои правила именно в тот момент, когда дисциплина особенно нужна.


Рекомендуем также
RRtoolBox
David Ruiz Moreno
Утилиты
RRtoolbox - Professional Tools: Risk:Reward Trading Tool (SL/TP Horizontals + Pending orders + Diagonals), Alerts set on trend lines (for alerts on diagonal levels), SelfManagement (BE, partials...), close/cancelling by time, Statistics, Info and trading on chart. One-Click Trading with Visual Risk:Reward Management RRtoolbox is a comprehensive trading panel that combines one-click order execution,  statistics and  powerful visual Risk:Reward tools, alerts set with trendlines, on chart butt
Ea magic number manager
Chibueze Ikaraoha
Утилиты
Magic Number Manager   - это профессиональная утилита управления торговлей для MetaTrader 5, обеспечивающая централизованный мониторинг и контроль для 20+ советников, работающих одновременно на одном счете. Ключевые особенности: Информационная панель производительности   - Таблица в реальном времени, отображающая для каждого советника: общее количество сделок, процент прибыльных сделок, общую прибыль, среднюю сделку, лучшую/худшую сделку, текущую просадку и фактор прибыли. Цветовое кодирование м
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Утилиты
BTC Trading Assistant EA (MT5) Manual trading assistant that helps place and manage trades with automated risk and stop management. Overview BTC Trading Assistant EA is a utility Expert Advisor for MetaTrader 5 intended for manual traders. It provides a chart interface to execute BUY/SELL/CLOSE actions and automates selected trade management functions such as position sizing, initial SL/TP placement, break-even, trailing stop and optional partial profit taking. This EA does not generate trade si
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Currency Exposure Matrix
Gai Li Zhou
Утилиты
Currency Exposure Matrix is a currency-level exposure dashboard derived from current open positions. Key functions: - Gross and net currency exposure - Long and short decomposition - Deposit-currency conversion - Concentration warnings - Transparent handling when conversion symbols are unavailable The utility helps users understand aggregated currency exposure across their portfolio. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee trading results. Review broker symbol
Recovery Manager Panel MT5
Vudhibhumi
Утилиты
Recovery Manager Panel MT5 is a manual order management panel for traders who want to manage open positions directly from the chart in a clearer and more organized way. This tool is not a signal robot. It does not predict market direction, generate entry signals, or trade automatically based on market forecasts. Instead, it helps traders work with positions that are already open. You can calculate possible recovery lot sizes, view estimated target levels on the chart, and use available floating
Grid Trading MT5
Waseem Raza
Утилиты
Grid Trading - полуавтоматический советник для торговли по сетке в один клик на хеджевых счетах. Также доступна версия для MetaTrader 4 . *Данный советник предназначен только для счетов с хеджинговой системой учета позиций Обычный режим Вы нажимаете на кнопку Sell или Buy на графике, затем эксперт добавит уровни стоп-лосс, тейк-профит для сделки, а функции трейлинг-стопа и безубытка позаботятся о сделке, если она не сможет достичь цели профита. Хеджирование При выборе торговли с использованием
Prop Calculator Assistant
Nikolaos Panagis
Утилиты
Prop Calculator Assistant  Хватит сливать счета из-за ошибок в расчетах. Доверьте управление рисками вашему Ассистенту. Prop Calculator Assistant — это профессиональная панель управления сделками, созданная специально для трейдеров, проходящих челленджи (FTMO, и др.) или уже работающих на оплаченных счетах. Забудьте о расчетах в уме и ручном перетаскивании ордеров — наш визуальный интерфейс обеспечит строгое соблюдение ваших правил. Это не автоматический торговый робот, который «угадывает» рынок
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Pattern Recognition EA
Claudiu-georgian Zavera
Эксперты
Pattern Recognition EA - From Learn to Earn. The market repeats itself. This EA finds every past repeat of the current candle sequence - and lets history vote the direction. ONE SHAPE. EVERY REPEAT IN HISTORY VOTES. The last N candles on your signal timeframe form a shape. The EA scans the history you choose - a fixed number of bars or everything your broker provides - for the SAME shape, and checks what happened next, every single time. Only when enough repeats exist AND a clear majority of t
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Утилиты
Expert TP SL v04 - Профессиональный торговый помощник с ИИ-системой мотивации Продвинутый инструмент для ручной торговли с автоматическим управлением рисками, защитой от переторговли и интеллектуальной психологической поддержкой для дисциплинированной торговли. ОБЗОР ПРОДУКТА Expert TP SL v04 - это комплексный торговый помощник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают ручную торговлю, но хотят сохранить эмоциональную дисциплину и автоматизировать расчет рисков. Это не просто инструм
Smart Switch Dashboard
Canette Josua Apil
Утилиты
Product Name: Smart Switch Dashboard STOP WASTING SECONDS. SECONDS COST MONEY. Are you losing trades because you're fumbling through the Market Watch? Is your workspace messy and slowing you down? In trading, Speed is everything. If you aren't organized, you are losing money to traders who are. Smart Switch Dashboard is not just a tool—it is your COMMAND CENTER . Designed for serious Scalpers and Day Traders who demand Speed, Precision, and Zero Lag. DOMINATE YOUR WORKFLOW 1. ULTRA-FAST SY
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Утилиты
The Stop Loss Manger - SL Mange With the Stop Loss Manager you can finally sleep peacefully while it effectively manages your risk in stock market trading. Simply set your individual stop loss limits and let the manager trade for you. Never worry about losses again - the Stop Loss Manager takes care of it for you! Get the ultimate support for your trading now and maximize your profits with ease. Join the community of successful traders who swear by Stop Loss Manager today. Function overview: 1.
Bastion Prop Firm Risk Manager
Joseph Andrew Steele
Утилиты
Bastion is a monitor-and-close-only risk manager for prop-firm traders. It watches your account against your firm's daily-loss and maximum-drawdown limits in real time and force-closes your open positions BEFORE you cross a line. It never opens a trade of its own, so it stays fully within the tools allowed by FTMO, FundedNext, The5ers, FTUK and FXIFY. Why traders fail challenges A large share of failed evaluations end on a single daily-loss breach: a moment of inattention, a news spike, one tra
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring  all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management D
RSI MultiCurrency Strength Meter
Antonello Belgrano
Индикаторы
RSI Currency Strength Meter is a powerful and elegant multi-currency indicator that measures the real-time relative strength of the 8 major currencies using RSI logic. By calculating the smoothed performance of each currency across its major pairs and applying the RSI formula, it delivers clean and responsive strength lines that make it easy to spot which currencies are truly strong or weak at any moment. This indicator is particularly useful for visualizing currency correlations and divergence
Anti Grid Position Protector
Konstantinos Kalaitzidis
Утилиты
Anti Grid Position Protector   — это служебный инструмент, предназначенный для защиты вас от искушения добавить к убыточной позиции в надежде на восстановление просадки или попытаться подстраховаться, когда вы этого не хотите. --------------------------Входы----------------------- ---- Разрешить хеджирование убыточных позиций? -   Это ввод «истина/ложь»   (двойной щелчок, чтобы переключить его значение),   который разрешает/запрещает открытие сделки (отложенного ордера или рыночного исполнения
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Индикаторы
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO — это профессиональный торговый индикатор, основанный на концепциях Smart Money Concepts (SMC), анализе структуры рынка и уровнях Fibonacci. Индикатор автоматически определяет свинги рынка и строит уровни Fibonacci по последнему импульсному движению. Также индикатор определяет ключевые изменения структуры рынка: BOS — Break Of Structure CHOCH — Change Of Character Дополнительно отображаются сигнальные стрелки BUY / SELL при пробое структуры. Индикатор подход
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Trade Manager Pro Guardian
Tochukwu Joseph Unaegbu
Утилиты
Trade Manager Pro A complete discretionary trade-management cockpit for MetaTrader 5 — direction-aware position planning, prop-firm rule enforcement, a live correlation heat map, a pre-trade checklist gate, and one-click execution, all in a single on-chart panel. Overview Trade Manager Pro is not a signal-generating "black box" EA. It does not predict market direction and makes no profitability promises. Instead, it is a risk and execution management tool built for discretionary traders — partic
Cygnix Risk Gladiator Trade Manager Pro MT5
Umair Mohammad Saleem
Утилиты
CYGNIX RISK GLADIATOR — Professional Trade Manager & Risk Guardian for MT5 Guard every position. Manage every trade. Sleep at night. Cygnix Risk Gladiator is a professional-grade position management Expert Advisor that watches every open trade on your account and automatically applies institutional-level risk controls in real time. It does not generate signals — it protects, manages, and exits trades opened by you, your strategies, or any other EA. Built for IC Markets and fully compatible w
The Prop Firm Equity Guardian
Adeolu Kayode Gbadebo
Утилиты
Protect your funded accounts and personal capital with military-grade precision. This utility continuously monitors your floating equity against your daily starting balance. The moment your custom drawdown threshold is breached, it instantly liquidates all open positions, deletes pending orders, and completely unloads from the chart. Stop revenge trading and never fail a prop firm evaluation due to a margin breach again.
FREE
Truvana Trend Campaign Manager EA
Mohammad Zakirul Haque
Утилиты
Truvana Trend Campaign Manager EA (TCM) Advanced Basket Management & Profit Locking Tool for Trend Traders Short Description Turn strong trends into managed campaigns. Truvana TCM is a professional trade management EA designed for traders who already know how to identify trends and execute entries. The EA automatically manages basket expansion, validates risk before adding positions, and locks profits using a broker-side Basket Stop Price (BSP). No martingale. No grid recovery. No signal genera
Trade Builder Pro
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Название продукта Trade Builder Pro - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder Pro - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Утилиты
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Auto Stop Loss MT5
Nabil Oukhouma
5 (1)
Утилиты
Риск-менеджер по принципу «Настроил и забыл» для мультивялютной торговли ️ Никогда не оставляйте сделку без защиты. Auto Stop Loss (MT5 Manager) — это незаменимая фоновая утилита для трейдеров, которые ставят безопасность на первое место. В отличие от громоздких торговых панелей, этот инструмент работает незаметно, мгновенно защищая каждую открытую сделку. Открываете ли вы ордера вручную или используете другой советник (EA), этот менеджер гарантирует, что у каждой позиции сразу же появятся жес
CoPilot dashboard MT5
Frederic Jacques Collomb
Утилиты
CoPilot — Торговая панель дня Знайте свои цифры. Торгуйте с ясностью. MT4 версия Что такое CoPilot? CoPilot — это торговый помощник профессионального уровня , который отображает в режиме реального времени всю статистику дневной производительности прямо на графике — с живой кривой эквити , обновляемой сделка за сделкой. Разработан для активных трейдеров, которым нужна мгновенная видимость торговой сессии без переключения вкладок. CoPilot агрегирует каждую закрытую сделку дня по всем инструментам
Equity Shield Pro
Algori Systems FZ-LLC
4.5 (2)
Утилиты
Equity Shield Pro 1.1 GO TO OUR  WEBSITE FOR THE UPGRADED VERSION :  https://algoritrader.com/ Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв