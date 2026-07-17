Trading Cooldown Timer

Trade Cooldown Guard помогает соблюдать торговые правила, которые вы установили для себя.

У многих трейдеров есть понятный план до начала торговой сессии: взять один качественный вход, не открывать сделки из-за эмоций, остановиться после убытка или сделать паузу перед следующим входом. Самое сложное — удержаться от новой сделки, когда рынок продолжает двигаться.

Этот советник создаёт практическую паузу между сделками. Когда достигается установленное количество входов, запускается таймер ожидания. При необходимости советник покажет предупреждение и закроет терминал MT5. Его цель проста: дать вам время остановиться и не принимать импульсивное решение.

Как это работает

Прикрепите Trade Cooldown Guard к одному графику MT5 на счёте, который хотите контролировать.

Настройте:

Максимальное количество входных сделок

Длительность паузы в часах

Режим отображения таймера или закрытия терминала

Необязательную отмену отложенных ордеров

Время предупреждения перед закрытием MT5

Например, установите MaxEntryTrades = 1 и CooldownHours = 24 . После первой исполненной входной сделки начнётся 24-часовой период ожидания. В течение этого времени советник показывает оставшееся время. В режиме закрытия терминала он сначала выводит короткое предупреждение, затем закрывает MT5.

Для торговой дисциплины

Trade Cooldown Guard:

Отслеживает входные сделки по счёту, включая ручные сделки и сделки советников

Считает частичные исполнения одного ордера как одну входную сделку

Использует серверное время брокера для расчёта периода ожидания

Показывает время начала, время разблокировки, количество сделок и оставшееся время

Не закрывает открытые позиции

Оставляет решения по выходу из позиции за трейдером

Может отменять отложенные входные ордера в начале периода ожидания

Восстанавливает активный период ожидания из истории счёта после перезапуска MT5

Важно

Это инструмент мягкого ограничения, а не брокерская блокировка. Он не может запретить торговлю через другой терминал MT5, мобильное приложение, веб-терминал, другой счёт или после удаления советника. Перед использованием на реальном счёте обязательно проверьте настройки на демо-счёте.

Trade Cooldown Guard создан для трейдеров, которым важно видеть свои правила именно в тот момент, когда дисциплина особенно нужна.