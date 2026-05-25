Painel Otrader
- 实用工具
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
Painel Pro:
O Pro Trader Dashboard é a ferramenta profissional definitiva para MetaTrader 5, projetada para resolver o maior problema no trading: Disciplina e Gestão de Risco .
Esta ferramenta funciona como seu "Gerenciador de Risco", aplicando limites diários para proteger seu capital e, ao mesmo tempo, oferecendo uma interface rápida e intuitiva para a execução de ordens. Seja você um Scalper ou um Day Trader, este painel ajuda você a executar negociações rapidamente e a parar quando atingir seus objetivos (ou limites).
Principais características:
1. Gestão Avançada de Riscos (O "Travamento Diário")
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Limite de Perda Diária ($): Bloqueia automaticamente novas negociações se o seu limite de perda diária for atingido. Impede negociações de "vingança".
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Meta de Lucro Diário ($): Garante seus ganhos! Bloqueia as negociações assim que sua meta financeira for atingida.
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Número máximo de operações por dia: Impede o excesso de negociações, limitando o número de operações diárias.
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Reinicialização automática: Todas as estatísticas são reinicializadas automaticamente à meia-noite do horário da corretora ou em um horário específico.
2. Execução Inteligente de Ordens
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Negociação com um clique: Botões grandes de COMPRA e VENDA para execução instantânea.
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Ordens Pendentes Visuais: Defina ordens de compra/venda com limite e stop simplesmente criando linhas no gráfico. Chega de digitar números manualmente.
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Fechamento rápido: Botões dedicados para "Fechar todas as posições" ou "Fechar apenas as lucrativas".
3. Calculadora de Dimensionamento de Posição
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Cálculo automático de lotes: Pare de adivinhar! Insira sua porcentagem de risco (por exemplo, 1% do saldo) e os pontos de Stop Loss, e o painel calculará automaticamente o tamanho correto do lote.
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Valores em tempo real: Mostra o valor monetário ($) do seu Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) antes de você entrar na operação.
4. Interface Moderna
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Móvel: Arraste e solte o painel em qualquer lugar do gráfico usando as setas direcionais.
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Escalável: Botões de zoom para ajustar a qualquer resolução de tela (Full HD / 4K).
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Modo minimizado: recolha o painel para economizar espaço na tela ao analisar o gráfico.
Parâmetros de entrada:
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MaxLossDiarioEmDolares: Perda máxima permitida para o dia (ex.: 100,0).
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MaxLucroDiarioEmDolares: Meta de lucro diário para interromper as negociações.
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TaxaPorLoteEmDolares: Custo da comissão por lote (para cálculo preciso do lucro líquido).
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MaxTradesDiarios: Número máximo de negociações permitidas por dia.
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Modo de operação: Escolha entre "Automático" (Gerenciado com limites) ou "Livre" (Sem limites).
[PT-BR] Descrição em Português
Painel Pro Trader é a ferramenta definitiva para MetaTrader 5, focada em resolver o maior problema dos traders: Disciplina e Gestão de Risco .
Este importado atua como seu "Gerente de Risco", forçando limites diários para proteger seu capital, ao mesmo tempo que oferece um boleto rápido e intuitivo. Seja você um Scalper ou Day Trader, este painel ajuda a operar rápido e a parar quando a meta (ou o stop) é atingida.
Principais Funcionalidades:
1. Gestão de Risco Profissional (A "Trava do Dia")
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Limite de Perda Diária ($): Bloqueia novas ordens se o limite de perda para os atingidos. Evita o "dia de fúria".
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Meta de Lucro Diária ($): Protege seu ganho! Bloqueia operações assim que a meta financeira é batida.
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Máximo de negociações: evite o overtrading limitando a quantidade de transações no dia.
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Reset Automático: As estatísticas zeram confidencialmente no dia seguinte.
2. Execução Inteligente
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Boleta Rápida: Botões grandes de COMPRA e VENDA.
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Ordens Pendentes Visuais: Coloque Buy/Sell Limit ou Stop apenas arrastando linhas no gráfico.
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Fechamento Rápido: Botões para "Fechar Tudo" ou "Fechar Apenas no Lucro".
3. Calculadora de Lote
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Cálculo Automático: Defina seu risco (ex: 1% da conta) e o tamanho do Stop, e o painel defina o lote exato.
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Valores em Reais/Dólar: Mostra quanto dinheiro vale seu Stop ou Alvo antes de entrar.
4. Interface Moderna
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Movimentação: Mova o painel para qualquer lugar da tela com as setas.
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Zoom: Aumente ou diminua o tamanho do painel (ideal para telas 4K ou notebooks).
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Minimizar: Oculte o corpo do painel para liberar espaço no gráfico.