Painel Otrader

Painel Pro:

O Pro Trader Dashboard   é a ferramenta profissional definitiva para MetaTrader 5, projetada para resolver o maior problema no trading: Disciplina e Gestão de Risco .  

Esta ferramenta funciona como seu "Gerenciador de Risco", aplicando limites diários para proteger seu capital e, ao mesmo tempo, oferecendo uma interface rápida e intuitiva para a execução de ordens. Seja você um Scalper ou um Day Trader, este painel ajuda você a executar negociações rapidamente e a parar quando atingir seus objetivos (ou limites).

Principais características:

1. Gestão Avançada de Riscos (O "Travamento Diário")

  • Limite de Perda Diária ($):   Bloqueia automaticamente novas negociações se o seu limite de perda diária for atingido. Impede negociações de "vingança".

  • Meta de Lucro Diário ($):   Garante seus ganhos! Bloqueia as negociações assim que sua meta financeira for atingida.

  • Número máximo de operações por dia:   Impede o excesso de negociações, limitando o número de operações diárias.

  • Reinicialização automática:   Todas as estatísticas são reinicializadas automaticamente à meia-noite do horário da corretora ou em um horário específico.

2. Execução Inteligente de Ordens

  • Negociação com um clique:   Botões grandes de COMPRA e VENDA para execução instantânea.

  • Ordens Pendentes Visuais:   Defina ordens de compra/venda com limite e stop simplesmente criando linhas no gráfico. Chega de digitar números manualmente.

  • Fechamento rápido:   Botões dedicados para "Fechar todas as posições" ou "Fechar apenas as lucrativas".

3. Calculadora de Dimensionamento de Posição

  • Cálculo automático de lotes:   Pare de adivinhar! Insira sua porcentagem de risco (por exemplo, 1% do saldo) e os pontos de Stop Loss, e o painel calculará automaticamente o tamanho correto do lote.

  • Valores em tempo real:   Mostra o valor monetário ($) do seu Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) antes de você entrar na operação.

4. Interface Moderna

  • Móvel:   Arraste e solte o painel em qualquer lugar do gráfico usando as setas direcionais.

  • Escalável:   Botões de zoom para ajustar a qualquer resolução de tela (Full HD / 4K).

  • Modo minimizado:   recolha o painel para economizar espaço na tela ao analisar o gráfico.

Parâmetros de entrada:

  • MaxLossDiarioEmDolares:   Perda máxima permitida para o dia (ex.: 100,0).

  • MaxLucroDiarioEmDolares:   Meta de lucro diário para interromper as negociações.

  • TaxaPorLoteEmDolares:   Custo da comissão por lote (para cálculo preciso do lucro líquido).

  • MaxTradesDiarios:   Número máximo de negociações permitidas por dia.

  • Modo de operação:   Escolha entre "Automático" (Gerenciado com limites) ou "Livre" (Sem limites).

[PT-BR] Descrição em Português

Painel Pro Trader   é a ferramenta definitiva para MetaTrader 5, focada em resolver o maior problema dos traders: Disciplina e Gestão de Risco .  

Este importado atua como seu "Gerente de Risco", forçando limites diários para proteger seu capital, ao mesmo tempo que oferece um boleto rápido e intuitivo. Seja você um Scalper ou Day Trader, este painel ajuda a operar rápido e a parar quando a meta (ou o stop) é atingida.

Principais Funcionalidades:

1. Gestão de Risco Profissional (A "Trava do Dia")

  • Limite de Perda Diária ($):   Bloqueia novas ordens se o limite de perda para os atingidos. Evita o "dia de fúria".

  • Meta de Lucro Diária ($):   Protege seu ganho! Bloqueia operações assim que a meta financeira é batida.

  • Máximo de negociações:   evite o overtrading limitando a quantidade de transações no dia.    

  • Reset Automático:   As estatísticas zeram confidencialmente no dia seguinte.

2. Execução Inteligente

  • Boleta Rápida:   Botões grandes de COMPRA e VENDA.

  • Ordens Pendentes Visuais:   Coloque Buy/Sell Limit ou Stop apenas arrastando linhas no gráfico.

  • Fechamento Rápido:   Botões para "Fechar Tudo" ou "Fechar Apenas no Lucro".

3. Calculadora de Lote

  • Cálculo Automático:   Defina seu risco (ex: 1% da conta) e o tamanho do Stop, e o painel defina o lote exato.

  • Valores em Reais/Dólar:   Mostra quanto dinheiro vale seu Stop ou Alvo antes de entrar.

4. Interface Moderna

  • Movimentação:   Mova o painel para qualquer lugar da tela com as setas.

  • Zoom:   Aumente ou diminua o tamanho do painel (ideal para telas 4K ou notebooks).

  • Minimizar:   Oculte o corpo do painel para liberar espaço no gráfico. 


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