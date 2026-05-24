Impulsive Scalper
- 指标
-
- 版本: 1.0
- 激活: 10
脉冲剥头皮指标（Impulsive Scalper ）是一款振荡器型指标，旨在检测脉冲信号。该算法基于波浪分析和基于脉冲修正的信号检测结构。
它内置自动趋势方向指标。
它能在脉冲开始时提供短期信号。
该指标由一条零轴组成，当趋势方向改变时，零轴颜色也会随之改变。
红橙色线表示上涨趋势，深蓝色线表示下跌趋势。
指标围绕零轴构建了一个价格敏感的波浪振荡器；当振荡器穿过零轴时发出信号。
当振荡器向上移动，与上涨趋势指标一起穿过零轴时，橙色箭头表示买入信号。
类似地，当零轴向下穿过下跌趋势指标时，蓝色箭头表示卖出信号。
箭头后的彩色振荡器指示信号的有效区域。
主要输入参数
该指标在当前K线生成信号；箭头有时会在正在形成的K线上闪烁；不会重绘历史数据。
信号箭头和K线收盘时触发的退出信号有多种警报类型。
可用于各种时间周期和交易品种。
它内置自动趋势方向指标。
它能在脉冲开始时提供短期信号。
该指标由一条零轴组成，当趋势方向改变时，零轴颜色也会随之改变。
红橙色线表示上涨趋势，深蓝色线表示下跌趋势。
指标围绕零轴构建了一个价格敏感的波浪振荡器；当振荡器穿过零轴时发出信号。
当振荡器向上移动，与上涨趋势指标一起穿过零轴时，橙色箭头表示买入信号。
类似地，当零轴向下穿过下跌趋势指标时，蓝色箭头表示卖出信号。
箭头后的彩色振荡器指示信号的有效区域。
主要输入参数
- impulse period - 调整脉冲波形长度，M1-M5 周期数值递增，更高时间周期数值递增。
- time frame settings - 使用所选时间周期的值。
- (M1 M5 M15) - 可用于所有时间周期。
- (M30+) - 允许更早的信号，仅适用于 M15 及更高时间周期。
该指标在当前K线生成信号；箭头有时会在正在形成的K线上闪烁；不会重绘历史数据。
信号箭头和K线收盘时触发的退出信号有多种警报类型。
可用于各种时间周期和交易品种。