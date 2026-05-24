Impulsive Scalper
- Индикаторы
-
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Impulsive Scalper - индикатор осцилляторного типа разработанный для нахождения импульсных сигналов. В основе алгоритма используется волновой анализ и структура определения сигналов на основе импульс-коррекции.
Имеется встроенный автоматический определитель трендового направления.
Дает кратковременные сигналы в моменте начала импульса.
Индикатор состоит из линии нулевого уровня, которая изменяет цвет при изменении трендового направления.
Красно-Оранжевая линия бычий тренд, Темно-Синяя линия - медвежий тренд.
Вокруг нее строится чувствительный к цене волновой осциллятор, сигналы осциллятора получаются при пересечении нулевой линии.
Когда осциллятор направляется вверх пересекая нулевую линию с показателем бычьего тренда сигнал на покупку - оранжевая стрелка.
Аналогично для сигнала на продажу, при пересечении нулевой линии вниз с медвежьим трендом сигнал - голубая стрелка.
Окрашенный осциллятор после стрелки - зона действия сигнала.
Основные входные параметры
Сигналы индикатор дает на текущей свече, иногда возможно мерцание стрелки на формирующейся свече, перерисовки на прошедшей истории нет.
Имеются несколько типов оповещений для сигнальных стрелок и выхода сигналящие на закрытии свечи.
Можно использовать на различных тайм-фреймах и торговых инструментах.
Имеется встроенный автоматический определитель трендового направления.
Дает кратковременные сигналы в моменте начала импульса.
Индикатор состоит из линии нулевого уровня, которая изменяет цвет при изменении трендового направления.
Красно-Оранжевая линия бычий тренд, Темно-Синяя линия - медвежий тренд.
Вокруг нее строится чувствительный к цене волновой осциллятор, сигналы осциллятора получаются при пересечении нулевой линии.
Когда осциллятор направляется вверх пересекая нулевую линию с показателем бычьего тренда сигнал на покупку - оранжевая стрелка.
Аналогично для сигнала на продажу, при пересечении нулевой линии вниз с медвежьим трендом сигнал - голубая стрелка.
Окрашенный осциллятор после стрелки - зона действия сигнала.
Основные входные параметры
- impulse period - Изменяет длину импульсивной волны, увеличивать значения для M1-M5 и увеличивать для старших тайм-фреймов.
- time frame settings - Использовать значения для выбранных тайм-фреймов.
- (M1 M5 M15) - можно использовать на всех тайм-фреймах.
- (M30 +) - позволяет получить более ранние сигналы, использовать только на M15 и выше.
Сигналы индикатор дает на текущей свече, иногда возможно мерцание стрелки на формирующейся свече, перерисовки на прошедшей истории нет.
Имеются несколько типов оповещений для сигнальных стрелок и выхода сигналящие на закрытии свечи.
Можно использовать на различных тайм-фреймах и торговых инструментах.