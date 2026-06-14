Shtenco SMC Market Structure

SMC Market Structure PRO — 订单块、FVG、流动性与汇合区指标

不再靠猜测。开始像大资金那样解读市场。

SMC Market Structure PRO 自动在图表上识别聪明钱的关注区域——订单块（Order Blocks）、公允价值缺口（FVG）以及时间失衡区，并高亮显示三种结构相互重叠的汇合区（Confluence Zones）。价格恰恰最常在这些区域产生反应。

这是一款基于聪明钱概念（Smart Money Concepts / ICT）方法论的完整市场结构分析工具。它适用于任意品种和任意周期，启动时自动处理历史数据，并在每根新K线上更新——已形成的区域不会重绘。无需堆叠十几个零散指标，您即可在图表上获得一张完整的机构意图地图。

核心功能

自动订单块（看涨与看跌） 指标不只是简单地标出一根大K线。它会验证真正的 SMC 条件：实体至少占整根K线幅度的 60%、流动性抓取（liquidity grab）以及随后的价格位移（displacement）。只有经过确认的订单块才会显示在图表上。

公允价值缺口（FVG / 失衡区） 精确识别三K线价格缺口，并带有最小尺寸过滤。看涨与看跌 FVG 以不同颜色区分——未被填补的失衡区一目了然。

时间缺口区（Time Gap Zones） 分析价格在每个价位区域停留的时间。价格快速穿越的区域会按强度着色（强 / 中 / 弱）——这些是普通 SMC 指标无法显示的隐藏关键位。

汇合区（Confluence Zones） 当订单块、FVG 与时间缺口在同一价位重叠时，指标会单独高亮该区域。这些是反应概率最高的区域——您应优先关注的入场区。

趋势强度 图表上的专用面板实时计算看涨与看跌结构的对比，并以百分比形式显示趋势强度。您可以清楚地看到优势在哪一方。

缓解追踪与提醒 区域被测试后会自动标记，被缓解（mitigated）后自动移除。内置提醒会在价格测试订单块、FVG 或时间缺口时通知您——绝不错过关键时刻。

完全可自定义

— 可独立开启/关闭每种区域类型（OB、FVG、时间缺口） — 以点数设置订单块和 FVG 的最小尺寸——过滤市场噪音 — 历史深度、搜索范围、回溯周期 — 区域填充、背景模式、延伸至当前时间 — 完全自定义颜色，匹配您的图表主题 — 图表上的统计面板

适用人群

— 使用聪明钱概念、ICT、订单流的交易者 — 追求多因素确认（汇合）的交易者 — 剥头皮与日内交易者——用于精确入场区 — 波段交易者——用于识别关键机构价位 — 厌倦了主观手动标记图表的所有人

适用市场与周期 外汇、贵金属、指数、加密货币、股票、大宗商品。支持从 M1 到 MN 的所有周期。

SMC Market Structure PRO 是一款分析工具，而非现成的交易信号。它能自动完成市场结构标记并辅助您做出决策，但不保证盈利。所有交易均存在风险。建议先在模拟账户上测试，再用于真实账户。


推荐产品
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (2)
指标
Reversal Pattern AI — an absolute breakthrough in the world of indicator development, combining artificial intelligence algorithms, multi-level market analysis, and classical methods of technical analysis. It not only detects reversal patterns but also evaluates market inefficiencies, generating highly accurate trading signals. Thanks to a hybrid model that uses price action analysis, Volumes, Volatility, VWAP, and Volume AVG %, the indicator easily adapts to any market conditions.              
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
专家
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
Rexton
Rustem Zhumabek
指标
REXTON Stop guessing. Start trading with precision. REXTON detects high-probability reversal points. It filters out noise and only shows signals that matter — with a built-in trend filter that keeps you on the right side of the market. What makes REXTON different? Most channel indicators flood your chart with signals. REXTON does the opposite — it waits for the perfect moment: price must touch the channel edge, show rejection, and confirm with a proper candlestick pattern. No signal fires aga
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
专家
AlphaGain AI – AI驱动的精确交易新纪元 AlphaGain AI 是一款功能强大的 MetaTrader 5 EA，结合人工智能及超过 10 年历史数据分析，帮助交易者持续捕捉高概率信号，适配不同市场环境自动调整策略。 主要功能： AI核心算法：基于蜡烛形态、波动区间及动能逻辑； 超过10年数据训练，发现稳定盈利模式； 智能进出场：动态止损止盈、追踪止损、止盈倍数根据波动率； 资金保护：控制最大回撤、账户卫士、最大点差过滤、交易时间过滤； 完全自动交易：无需人工干预； 低延迟执行：适配 ECN 类型账户，滑点极低。 推荐设置： 交易品种：EUR/USD 时间周期：15 分钟（M15） 最低均衡：100 美元 账户类型：推荐 ECN 或 Raw Spread 杠杆：1:100 或更高 为什么选择 AlphaGain AI？ 交付包：.ex5 执行文件、设置 .set、PDF 操作指南； 服务支持：终身更新、Telegram 与电子邮件支持； 透明演示：MyFxBook 验证结果，可提供免费演示版本及私人 Telegram 群组； 重要提示
PREngulfing
Slobodan Manovski
专家
PR EA - 吞没形态交易系统 自动识别吞没形态，均线确认信号 PR EA是一款MetaTrader 5专家顾问，专门用于识别并交易看涨/看跌吞没形态，并通过移动平均线过滤确认信号。优化适用于30分钟图表，同时兼容M15和H1时间框架。 核心功能: 形态识别 - 精准检测有效的吞没K线形态 趋势确认 - 238周期SMA过滤器（参数可调） 风险管理 - 自定义止损、止盈 + 可选追踪止损 时间框架优化 - 专为M30图表设计（兼容M15/H1） 仓位控制 - 同一时间仅持有一个仓位 推荐设置: 最佳表现：M30时间框架 不建议使用：高于H1的时间框架 自定义选项: 可调整交易手数 灵活设置止损/止盈值 追踪止损功能 均线周期调节 点差过滤，避免低效执行 适合以下交易者: 偏好自动K线形态交易 需要均线确认的反转策略 波段交易（30分钟-1小时图表） 规则明确的交易系统 "通过均线确认的吞没形态交易信号" MT5专用 • 需MetaTrader 5平台 • 兼容所有经纪商
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
指标
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
5 (1)
指标
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
指标
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Waves Of Fibonacci
Roman Vashchilin
3 (2)
指标
The principle of the indicator operation lies in the analysis of the currency pair history and determining the beginning and the end of the "power" driving the current trend. It also determines the Fibonacci levels in the main window. The indicator also shows how long ago the local Highs and Lows have been reached. How to Use Waves in the subwindow show the strength and the stage of the trend movement. That is, if the waves only start rising, then the trend is in the initial stage. If the waves
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
指标
https://youtu.be/JJanqcNzLGM ,  https://youtu.be/l70MIHaQQa4 ,  https://youtu.be/pg0oiT5_8y0   Automated Supply and Demand Trading Edge MT5. These videos demonstrate how we apply the supply and demand system to our latest trading review and market analysis Enhance your Trading Strategy with the Supply and Demand Trading Edge MT5. Gain a competitive market advantage with the Supply and Demand Trading Edge MT5 indicator, a powerful tool that combines MACD signals with supply and demand zones. By
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Black Pro Max MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Black Pro Max MT5 是一款基于先进市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问。该顾问全自动运行，几乎无需交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件，因此 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 仅以单货币模式运行 。多货币截图仅用于说明。 重要信息： 该顾问的演示版本仅供评估使用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金规模和所选工具进行个性化优化。优化必须由用户独立完成，并且至少 每年一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的交易经验以及您在优化过程中设置的参数。 主要特点 市场分析算法： 指标与过滤器的组合，用于识别交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。 现代订单执行类型： IOC, FOK, Ret
Pure Price Action ICT
Dong Hao Bui
指标
The   Pure Price Action ICT Tools   indicator is designed for pure price action analysis, automatically identifying real-time market structures, liquidity levels, order & breaker blocks, and liquidity voids. Its unique feature lies in its exclusive reliance on price patterns, without being constrained by any user-defined inputs, ensuring a robust and objective analysis of market dynamics.   MARKET STRUCTURES A Market Structure Shift, also known as a Change of Character (CHoCH), is a pivota
RSI Pro Alert
Fang Yu Lin
指标
# RSI Pro Alert - 高级RSI指标 一款功能强大的专业级RSI指标，具备智能警报、定时快照和多维度通知功能，助您精准把握市场机会！ --- ## 核心特性 ### 智能信号识别 - **精准交叉检测** ：自动识别RSI穿越超买/超卖水平的关键时刻 - **状态跟踪机制** ：实时监控市场状态变化（超买/超卖/中性） - **首次加载通知** ：指标加载时立即报告当前市场状态 ### 多维度警报系统 - **弹窗警报** ：MT5原生弹窗提醒 - **声音警报** ：支持自定义买入/卖出提示音 - **文件通知** ：自动生成带时间戳的警报日志文件 - **冷却机制** ：可自定义警报间隔，避免频繁打扰 ### 定时快照功能 - **定期报告** ：可设置15分钟/30分钟/60分钟等间隔自动生成市场快照 - **完整信息** ：快照包含RSI值、价格、状态、交易建议等完整信息 - **历史记录** ：所有快照自动保存，便于复盘分析 ### 个性化定制 - **自定义水平** ：支持调整超买（默认70）和超卖（默认30）
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
指标
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
指标
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire MetaTrader 5 指标 · Smart Money Concepts · 预测智能引擎 ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI 是一套专业的 Smart Money Concepts 指标系统，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）打造。 它将完整的 SMC 框架——Order Blocks、Liquidity sweeps（流动性扫荡）、Fair Value Gaps、Break of Structure、Change of Character——与 8 个全新的 AI 驱动模块相结合，直接在图表上呈现精准的可视化信号、预测轨迹线、彩色的 SL/TP 风险回报框，以及三级自适应 TP Ladde
Obsidian Forest Automaton AI
Huu Loc Nguyen
专家
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Obsidian Forest Automaton AI (MT5) [Subtitle: Forest Structure | Obsidian Blade TEMA | Shield Safety] Introduction Obsidian Forest Automaton AI is a structural trend-following construct designed to navigate the market with the cold precision of an automaton. It builds a "Forest Structure" using Ichimoku Cloud , cuts through noise with the Obsidian Blade (TEMA) , and validates density with Standard Deviation . This creates a system that
Tma Poc Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
POC + TMA SCALPER GOLD - Expert Advisor Professional DESCRIPTION: Automated trading system designed specifically for XAU/USD, combining Point of Control (POC) with Triangular Moving Average (TMA) to identify high-volume and trending zones. It uses advanced risk management with dynamic trailing stops and an intelligent grid system. TECHNICA
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Break Pullback
Arief
指标
MetaTrader 5 智能多层突破与回调探测器 "智能 · 简单 · 快速！" 您是否厌倦了错过高概率的突破入场机会？ 您是否花费数小时扫描多张图表，试图将突破与趋势方向和货币动能对齐——却仍然错过了行情？ Break Pullback 用一个指标解决所有这些问题。 什么是 Break Pullback？ Break Pullback 是一款专业级 MetaTrader 5 指标，专为交易市场结构、突破和趋势延续形态的交易者而设计。 它能实时自动检测多个货币对的突破与回调形态——并通过三层确认过滤每个信号： 结构突破检测——识别图表上的关键突破位 高时间框架日线偏向——将入场与主导日线趋势方向对齐 货币强弱指数——确认配对货币间的动能失衡 结果：更少的虚假信号，更强的信心，更快的执行——无需面对图表过载。 适合哪些交易者？ Break Pullback 专为使用以下方法的交易者设计： 突破与回测策略 市场结构分析（BOS、 OB Order Block 、结构位） 聪明钱概念（SMC）或 ICT 风格入场 趋势跟踪与延续形态 跨外汇和黄金（XAUUSD）的多对扫描 日内和波段
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
PipsPro Scalper Gold
Hayyu Imam Muhammad
3 (2)
专家
*This product special for XAUUSD* pair. Therefore, all additional features and strategies in future updates will be included in this product . Published at 2026.04.18 |   --> NEXT PRICE $499 USD. LIVE SIGNAL:   https://www.mql5.com/en/signals/2385087 Please to send a private message after you make a purchase !!! PipsPro Scalper Gold (MT5) is an Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD trading. It is compatible with both 2-digit and 3-digit brokers for the XAUUSD symbol. Before opening
BTC Trend Scalper MT5
Ardhan Kurniawan
专家
BTC Trend Scalper MT5 趋势捕捉版 — 针对 BTCUSD 的精准动量交易 大家好，交易者们！ 我是   BTC Trend Scalper MT5   — 一个智能的比特币交易专家顾问，旨在通过纪律严明的风险管理捕捉动量行情。 我 不是 马丁格尔策略。 我 不是 网格系统。 我 不是 赌博机器人。 我是一个 趋势跟踪型 scalper ，专为那些明白保护资本比追逐每一根蜡烛更重要的交易者而设计。 我的专长是什么？ 比特币 (BTCUSD) 我的使命是什么？ 在严格控险的同时，捕捉高概率的方向性行情。 为什么叫“趋势捕捉”？ 许多比特币 EA 试图预测顶部和底部。 许多 scalper 对市场的每一次波动都过度交易。 我采取不同的方法。 我等待。 我通过蜡烛结构识别动量，通过趋势分析确认方向，然后仅在市场条件一致时入场。 当动量出现时，我参与。 当动量消失时，我离开。 没有情绪。 没有犹豫。 我的三层智能系统 第一层：动量蜡烛识别 我的入场系统刻意简单而有效。 对于买入： 前一根蜡烛收盘看涨。 对于卖出： 前一根蜡烛收盘看跌。 如果启
Royal Sterling Intel
Rudi Rupian
专家
Royal Sterling Intel – Expert Advisor Overview Royal Sterling Intel (RSI) is an automated trading system designed around the Relative Strength Index (RSI), one of the most widely recognized momentum indicators in technical analysis. The strategy is primarily configured to operate on the H4 (4-hour) timeframe by default, allowing it to analyze broader market movements while reducing exposure to short-term price fluctuations commonly found on lower timeframes. The core objective of the system is t
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
指标
1.7*24小时全时在线，安全，可靠，低延时ping； 2.按券商要求智能跟单，详见英文简介   3.本系统仅提供跟单软件服务，不提供交易策略，不代单操作； 4.不限交易手数，客户自行设置A仓手机app端即可，不额外收费 5.客户可按月，季，年付费方式，不同方式，不同优惠，先付费后使用； 6.因券商MT5服务器异常，导致断网后跟单异常，客户需自行风控处理，本系统不提供风控处理 7.券商下单规则改变，会自动更新最新跟单系统 8.详细购买流程，请咨询  wehcat  :zfflyer； 9.再次强调，本系统，仅保障以技术层面实现跟单功能，不参与客户的下单，交易策略，以及风控措施。 10.本系统已稳定运行9个月，经历各种复杂行情考验，稳定，可靠
PZ Head and Shoulders MT5
PZ TRADING SLU
指标
头肩形态是一种图表形式，类似于具有三个峰的基线，外部两个峰的高度接近，中间峰最高。它可以预测牛市到牛市的趋势反转，并且被认为是最可靠的趋势反转模式之一。它是几种顶部模式之一，以不同程度的准确性发出趋势即将结束的信号。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 清除交易信号 可自定义的颜色和尺寸 实施绩效统计 可定制的斐波那契回撤水平 显示适当的止损和获利水平 该指标可用于查找连续或反转形态 它是不可重涂和不可重涂的 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 设置 将指标加载到任何图表时，将显示一组选项作为输入参数。如果您认为它们太多，请不要感到失望，因为参数被分组为不言自明的块。这就是每个参数块的作用。 幅度-幅度表示替代价格点之间的最小柱线量。要找到大图案，请增加幅度参数。要查找较小的模式，请减小幅度参数。您可以在图表中多次加载具有不同幅度的指标。 闵。回撤-形态中所需的最小斐波那契回撤。设置为零不对其进行评估。 最大。回撤-形态中可能的最大斐波那契回撤。设置为零不对其进行评估。 领口扁平率-此参数描述图案领口必须如何“平坦”。 最大历史柱线-指标在图
Mean Reversion Supply Demand MT5
Young Ho Seo
2 (1)
指标
Mean Reversion Supply Demand Indicator Mean Reversion Supply Demand is the indicator to detect the important supply demand zone in your chart. The concept of supply demand trading relies on the quantity mismatching between buying and selling volumes in the financial market. Typically, supply demand zone serves to predict the turning point. The wave pattern, for any supply demand zone to work as an successful trade, looks like the price must touch the base zone, move away and then return to zone
Flat finder
Yuriy Lyachshenko
指标
该指标检测平仓，并在发现的区域画上一个彩色的矩形。 该指标的主要思想是，当价格填满图表上的某个区域时，检测出一个平盘。 输入参数： Color rectangle - 要着色的矩形的颜色。 Bars in rectangle - 矩形中允许的最小条数。 Density in % - 扁平的密度，设置为矩形区域的百分比。 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ________________________
QuantEx Retracements MT5
Savia Forex Software Solutions
指标
QuantEx Retracement   Indicator   is a proprietary MT5 technical analysis tool designed to automatically plot important Fibonacci retracement and extension levels directly on the chart. QuantEx Retracement Indicator can be used on all Forex pairs, indices, commodities, metals, stocks, cryptocurrencies, and Synthetic Indices. The indicator helps traders identify potential pullback zones, continuation areas, and price reaction levels using a clean Fibonacci-based framework. It is designed to suppo
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
该产品的买家也购买
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
指标
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
指标
看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
指标
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Euro Escalper
Cristofher Robles
指标
Euro Escalper— Zhuan Ye Ji Gou Ji Tou Pi Zhi Biao Euro Escalper shi yi kuan gao xing neng jiao yi zhi biao, zhuan wei xu yao ji gou ji jing zhun ru chang de jiao yi zhe she ji. Shi yong yu he cheng zhi shu (Deriv), wai hui ji MetaTrader 5 shang de ren he zi chan. Jie he le ji yu Fibonacci de liu dong xing qu yu, nei zhi SuperTrend yin qing he shi shi zhuan ye kong zhi mian ban. Zhu Yao You Shi Wu Chong Hui: Xin hao jian tou jin zai K xian shou pan shi chu xian, yong yuan bu hui yi dong huo xiao
CGE Trading Suite
Carl Gustav Johan Ekstrom
5 (2)
指标
Institutional-Grade Analytics for MT5 The full analytical edge of a professional trading desk, built into your MT5 chart. CGE Trading Suite is an indicator system of 20 integrated modules covering market structure, timing, momentum, volume and capital flow, combined into a single chart-based workspace. Why CGE Trading Suite? The suite empowers traders with structure, confidence, and consistent performance across all markets and time frames. Hover over any signal or tool on the chart to instant
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
指标
BigPlayerRange — 适用于沪深300和美元人民币的最佳MT5指标 探索 BigPlayerRange 的强大功能，它被认为是用于 沪深300、上证指数、USD/CNH 等资产的 MetaTrader 5 最佳指标 。该工具能精准识别机构主力的关键区域，帮助交易者进行高精度的技术分析。 指标工作原理： BigPlayerRange 绘制两个水平区域，通过成交量分析反映市场能量： 绿色区域 ：买方防守位置，支撑价格。 红色区域 ：卖方压制位置，形成阻力。 使用策略： 收盘价突破绿色区域上方 ：可能开启上涨趋势，目标为上方区间。 收盘价跌破红色区域下方 ：暗示下跌压力增强，目标为下方支撑。 价格停留在区间内 ：行情震荡，等待突破信号。 核心优势： 机构活动区域识别 ：提前发现主力进出场信号。 自动计算的目标价格 ：提供两个明确的止盈位置。 回调概率分析 ：优化风险控制，提升稳定性。 参数个性化设置： 自定义交易时间与成交量类型（Tick或真实成交量）。 使用机构逻辑提升日内交易效率。 推荐搭配
ZIVA Signal Intelligence
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA Signal Intelligence An Adaptive, Modular Market Intelligence System ZIVA Signal Intelligence is not positioned as a conventional trading indicator. It is a fully integrated, proprietary market intelligence system engineered to deliver structured, high-precision interpretation of price behavior within a controlled analytical environment. Developed through an independent architectural approach, ZIVA does not rely on, derive from, or replicate existing indicators. It represents a standalone
MT5 Forecast System
Peter Maggen
指标
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Triple Crox Strategy
issam rahhal sabour
指标
Triple Crox Strategy v4.10 Triple Crox Strategy v4.10 专业MT5指标 | 13形态 | 斐波那契 | CLUSTER ML | 13过滤 概述 专业MT5指标，融合 13种形态检测 、 斐波那契分析 、 CLUSTER机器学习 及 13种多重过滤 ，多层验证降低虚假信号。 交易设置 改良 Heikin-Ashi ：绿=上升，红=下降。信号确认显示 买入 / 卖出 箭头，附带 Entry 入场、 TP1/TP2/TP3 止盈、 SL 止损水平线。13种过滤可选。 视觉组件 箭头： 绿买/红卖+Entry/TP/SL线 EMA云(3层)： EMA(8/21/50)，绿云=上升，红云=下降 趋势带： 绿色=上升，品红=下降 DEMA-ATR线： 绿线=上升，红线=下降 斐波那契： 回撤/扩展水平，黄金区高亮 形态+突破区： 轮廓标注+突破箭头 仪表板： 5主题4位置实时统计 风险管理 ATR止损： 倍数自适应波动环境 移动止损： 自动跟踪锁定利润 利润因子： 风险回报≥1:2才发信号 止损因子： ATR倍数1.0x
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
指标
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
指标
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
ClassicSBA
Umri Azkia Zulkarnaen
指标
this indicator very simple and easy if you understand and agree with setup and rule basic teknical sba you can cek in link : please cek my youtube channel for detail chanel : an for detail info  contact me  basicly setup buy (long) for this indicator is Magenta- blue and green candle or magenta - green  and green candlestik and for setup sell (short) is Black - yellow - and red candle or black - red  and red candlestik
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
指标
Индикатор Coefficient Of Determination (COD) представляет собой значение коэффициента детерминации или квадрат коэффициента корреляции между зависимой переменной — ценой и объясняющей переменной — тиковым объемом. Что это дает нам на практике? COD отлично распознает кульминацию трендовых движений, что позволяет подбирать оптимальные точки и ловить развороты рынка. Как использовать индикатор: Наиболее популярная торговая стратегия строится совместно с трендовым индикатором Moving Average (MA), пе
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
指标
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
作者的更多信息
TimeGap Block SMC
Yevgeniy Koshtenko
指标
TimeGap Block SMC v3.00 TimeGap Block SMC is an indicator for MetaTrader 5 that automatically detects price areas where the market passed through a range too quickly and spent almost no time inside the zone. Such areas often point to an imbalance between supply and demand. When price returns to these areas, the market may show a reaction: a bounce, a slowdown, partial filling of the zone, or a breakout. The indicator is built on Smart Money Concepts logic and helps analyze market structure witho
Quantitative Analysis Indicator
Yevgeniy Koshtenko
指标
Here is a quantitative analysis indicator for any market. Its essence is simple - it calculates the magnitude of the waves of price movement from top to bottom, and gives the median value of the magnitude of the non-recoil trend. If the current value of the movement has exceeded this threshold by more than 10% (110% of the indicator indicator), you can enter a trade against the trend and work with a large margin of action based on ATR. Transactions are obtained with a high risk-reward ratio and
Shtenco Neural Link EA
Yevgeniy Koshtenko
专家
We present to you ShtencoNeuralLink - a revolutionary trading advisor with a unique idea that has been under development since 2022. ShtencoNeuralLink is based on a neural network, fully written in the MQL5 language. Its idea is absolutely new and has no analogues on the market, operating in completely different price and time coordinate systems, going beyond the classical Japanese candlesticks or bars. The heart of the advisor is a trainable neural network, whose weights are automatically selec
Trader Protector Risk Manager
Yevgeniy Koshtenko
实用工具
Trader Protector: Professional Risk Manager for MetaTrader 5 Safeguard your trading account and optimize profits with Trader Protector - an advanced risk management tool for MetaTrader 5. Key Features: Multi-level Risk Control: Daily risk limit Monthly risk limit Risk per trade Trailing stop for daily profit Flexible Settings: Customizable risk percentages Choice of order execution modes Maximum lot size restriction Excessive Loss Prevention: Limits on losing positions (daily, weekly, monthly) A
Ai 3D Bars Reversal
Yevgeniy Koshtenko
指标
3D Bars Oscillator - Market Trend Visualization Indicator Brief Description 3D Bars Oscillator is an innovative MetaTrader 5 indicator that provides a unique three-dimensional view of market trend dynamics using advanced Renko and smoothing algorithms. Key Features Visualization Technology : Three-dimensional representation of market trend Adaptive Algorithm : Trend calculation based on Renko blocks Flexible Configuration : Full control over indicator parameters Technical Specifications Version
Ai Moving Average Trend
Yevgeniy Koshtenko
实用工具
AI Moving Average Trend Brief Description An innovative trend indicator utilizing neural network technology for adaptive price movement analysis, perfect for medium and long-term traders working across various timeframes. Full Description Operating Principle The indicator employs a single-layer neural network to analyze price movements and construct an adaptive trend line. The algorithm combines classical moving average with machine learning for precise trend determination. Calculation Algorithm
ARIMA Neural Link
Yevgeniy Koshtenko
指标
ARIMA Neural Link - Trading Revolution When Mathematics Meets Artificial Intelligence Tired of unpredictable losses? Fed up with guessing market movements like reading tea leaves? While you're losing money on emotional decisions, professional traders are already using tomorrow's technology. Introducing ARIMA Neural Link The world's first hybrid indicator combining the power of classical ARIMA modeling with cutting-edge neural network algorithms. This isn't just another indicator — it's a quantum
FVG Block SMC
Yevgeniy Koshtenko
指标
FVG Analysis — 公允价值缺口(Fair Value Gap)的识别与跟踪 FVG Analysis 是一款能够在图表上自动识别价格失衡区域的指标——这类区域在 Smart Money Concepts 中被称为公允价值缺口(Fair Value Gap)——并跟踪它们从形成到被回补的整个生命周期。这些区域出现在市场以极强的冲量运行、以致于留下未被相邻K线填补的价格缺口之处,而价格往往会在随后重新回到这些区域,以恢复平衡。 本指标的核心是经典的三K线缺口定义。当第一根与第三根K线的影线之间留有未被填补的空间,且冲量K线本身确认了方向时,缺口便记录在三根K线的中间那一根上:对于看跌缺口,较旧K线的最低价高于较新K线的最高价,且中间K线为阴线;对于看涨缺口,则呈镜像关系。这种方法过滤掉随机噪声,只突出在结构上具有意义的缺口。 每一个被识别出的区域都会以矩形的形式绘制在图表上:看跌与看涨缺口各自采用可自定义的颜色,区域可以填充并置于背景,从而不会遮挡价格走势。矩形从缺口形成的时刻延伸至当前时间,直观地展示该区域保持未被回补的时长,以及价格已逼近到何种程度。 本指标特别注重对区域回
OrderBlock SMC
Yevgeniy Koshtenko
指标
Order Block ICT — SMC An Order Block indicator based on the ICT / Smart Money Concepts methodology. It automatically detects and draws bullish and bearish order block zones on your chart, tracks their mitigation, and removes zones once they are spent. See the areas where smart money stepped into the market — without marking up the chart by hand. What the indicator does Scans price history and detects order blocks through several scenarios at once: a classic candle sequence, an impulsive move, an
TimeGap Block SMC MultiTF
Yevgeniy Koshtenko
指标
TimeGap Block SMC v3.00 Professional Time Gap Analysis Indicator for MetaTrader 5 TimeGap Block SMC is a professional MetaTrader 5 indicator designed to identify and analyze Time Gap zones within market structure. It automatically detects price areas where the market moved too quickly, spending very little time inside a particular price range. These areas often become significant support and resistance zones and can provide valuable trading opportunities when price revisits them. The indicator i
SMC Proximity RSI
Yevgeniy Koshtenko
指标
SMC Proximity RSI + Time Blocks —— 由聪明钱区域强化的 RSI 振荡指标 普通的 RSI 只显示超买和超卖，却完全不知道价格相对于关键机构区域处于什么位置。SMC Proximity RSI 解决了这个问题。 这款振荡指标将经典 RSI 与聪明钱概念（Smart Money Concepts）分析相结合：它测量价格与订单块（Order Blocks）、公允价值缺口（FVG）、时间块（Time Blocks）以及支撑/阻力位的接近程度，并在价格进入重要区域时精准放大 RSI 信号。在看涨订单块处出现的超卖，远比在空旷区域的超卖更有意义——而本指标会把这一点显示出来。 副图窗口中你会看到 主线 SMC Proximity RSI —— 经聪明钱结构接近度强化后的 RSI。在真正值得期待反应的区域，超买/超卖信号会更加鲜明。 四条接近度线（一个开关即可显示/隐藏）： —— Order Block Proximity：与看涨和看跌订单块的接近度 —— FVG Proximity：与未填补失衡区的接近度 —— Time Block Proximity：与价格/时
Currency Strength Pullback Panel
Yevgeniy Koshtenko
指标
Currency Strength & Pullback Panel — currency strength and pullback entry points The Currency Strength & Pullback Panel is an analytical panel that solves two trader tasks at once: it shows which currency pairs are in a strong move right now, and it points out where an opportunity has opened to join that move at a favorable price on a pullback. Unlike classic currency strength indicators that stop at a colored scale, this panel works across multiple timeframes. For each pair it computes the perc
筛选:
无评论
回复评论