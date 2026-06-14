Shtenco SMC Market Structure

SMC Market Structure PRO — 订单块、FVG、流动性与汇合区指标

不再靠猜测。开始像大资金那样解读市场。

SMC Market Structure PRO 自动在图表上识别聪明钱的关注区域——订单块（Order Blocks）、公允价值缺口（FVG）以及时间失衡区，并高亮显示三种结构相互重叠的汇合区（Confluence Zones）。价格恰恰最常在这些区域产生反应。

这是一款基于聪明钱概念（Smart Money Concepts / ICT）方法论的完整市场结构分析工具。它适用于任意品种和任意周期，启动时自动处理历史数据，并在每根新K线上更新——已形成的区域不会重绘。无需堆叠十几个零散指标，您即可在图表上获得一张完整的机构意图地图。

核心功能

自动订单块（看涨与看跌） 指标不只是简单地标出一根大K线。它会验证真正的 SMC 条件：实体至少占整根K线幅度的 60%、流动性抓取（liquidity grab）以及随后的价格位移（displacement）。只有经过确认的订单块才会显示在图表上。

公允价值缺口（FVG / 失衡区） 精确识别三K线价格缺口，并带有最小尺寸过滤。看涨与看跌 FVG 以不同颜色区分——未被填补的失衡区一目了然。

时间缺口区（Time Gap Zones） 分析价格在每个价位区域停留的时间。价格快速穿越的区域会按强度着色（强 / 中 / 弱）——这些是普通 SMC 指标无法显示的隐藏关键位。

汇合区（Confluence Zones） 当订单块、FVG 与时间缺口在同一价位重叠时，指标会单独高亮该区域。这些是反应概率最高的区域——您应优先关注的入场区。

趋势强度 图表上的专用面板实时计算看涨与看跌结构的对比，并以百分比形式显示趋势强度。您可以清楚地看到优势在哪一方。

缓解追踪与提醒 区域被测试后会自动标记，被缓解（mitigated）后自动移除。内置提醒会在价格测试订单块、FVG 或时间缺口时通知您——绝不错过关键时刻。

完全可自定义

— 可独立开启/关闭每种区域类型（OB、FVG、时间缺口） — 以点数设置订单块和 FVG 的最小尺寸——过滤市场噪音 — 历史深度、搜索范围、回溯周期 — 区域填充、背景模式、延伸至当前时间 — 完全自定义颜色，匹配您的图表主题 — 图表上的统计面板

适用人群

— 使用聪明钱概念、ICT、订单流的交易者 — 追求多因素确认（汇合）的交易者 — 剥头皮与日内交易者——用于精确入场区 — 波段交易者——用于识别关键机构价位 — 厌倦了主观手动标记图表的所有人

适用市场与周期 外汇、贵金属、指数、加密货币、股票、大宗商品。支持从 M1 到 MN 的所有周期。

SMC Market Structure PRO 是一款分析工具，而非现成的交易信号。它能自动完成市场结构标记并辅助您做出决策，但不保证盈利。所有交易均存在风险。建议先在模拟账户上测试，再用于真实账户。