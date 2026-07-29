Joon Trade Planner
- 指标
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- 版本: 2.18
1. 简介
感谢您使用 Joon Trade Planner。
Joon Trade Planner 是一款适用于 MetaTrader 5 的可视化交易规划工具。
它可以帮助交易者在下达真实订单之前，快速制定 BUY（买入）和 SELL（卖出）交易计划。
您可以直接在图表上设置交易方向、手数（Lot）、止盈（TP）和止损（SL），并实时查看预估盈亏及风险收益比（Risk/Reward）。
本指标不会执行任何真实交易。
仅用于交易规划和风险管理。2. 功能特点
- 可视化交易面板
- BUY / SELL 快速切换
- 手数调节
- TP 拖拽调整
- SL 拖拽调整
- 自动计算 Risk/Reward
- 切换时间周期后保持设置
- 将指标复制到
MQL5\Indicators\Market\
- 重启 MetaTrader 5。
- 打开图表。
- 加载 Joon Trade Planner。
- 如有需要，请启用 DLL。
TP 面板
- TP 距离
- 预计盈利
- 盈利百分比
- Risk/Reward 比例
主控制面板
- Reset
- BUY / SELL
- 手数调整
- 当前价格
- Risk/Reward 信息
SL 面板
- SL 距离
- 预计亏损
- 亏损百分比
TP 和 SL 均可通过鼠标拖动。5. 使用方法
- 选择 BUY 或 SELL。
- 设置手数。
- 拖动 TP。
- 拖动 SL。
- 下单前确认：
- 预计盈利
- 预计亏损
- Risk/Reward 比例
系统会自动计算：
- 预计盈利
- 预计亏损
- 风险百分比
- 收益百分比
- Risk/Reward 比例
帮助您更好地评估交易机会。7. 时间周期切换
切换图表时间周期不会重置当前设置。
以下内容将自动保留：
- 手数
- BUY / SELL 模式
- 当前交易规划状态
方便您在不同时间周期之间持续进行交易分析。
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