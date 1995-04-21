Harmonic Pattern MT4

  • 指标
  • Agus Santoso
    Agus Santoso

    Agus Santoso

    4.3 (58)
    免责声明：若因本 EA（智能交易系统）直接或间接导致任何损失或问题，作者概不负责。
    本软件按“原样”提供，不附带任何明示、暗示或法定的保证或条件。
    建议您在实盘账户使用本软件之前，先进行必要的测试。
    交易涉及高资本风险，请务必仅使用您能承受损失的资金进行交易。
    任何交易系统的过往表现并不一定预示着未来的结果。
    请先在模拟账户或美分账户上使用，以确认其是否符合您的风险偏好。
    建议：每个 MetaTrader 终端仅运行一个 EA。
    购买并激活 EA 后，请联系我获取预设参数。我的所有产品：
    MT4 版本
    193 产品 3 信号 1 评论
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5



谐波形态指标 [tambangEA] 是一款专业的 MetaTrader 5 谐波形态指标，旨在利用已确认的枢轴点和斐波那契比率验证来识别潜在的市场反转结构。

该指标可自动检测谐波形态并将其直接显示在图表上，计算可能的入场点、止损点、止盈点和风险回报比，并通过现代化的交互式仪表盘呈现所有重要信息。

它适用于外汇、黄金、指数、加密货币以及MetaTrader 5平台上的其他交易品种。

支持的谐波形态

该指标可以检测：

加特利形态

蝙蝠形态

蝴蝶形态
螃蟹形态
鲨鱼形态
ABCD形态

形态验证基于斐波那契比率范围，而非单一固定比率，从而在保持可配置容差的同时，实现更真实的谐波形态识别。

主要功能

自动谐波形态检测

该指标基于已确认的摆动点自动识别看涨和看跌谐波结构。

每个检测到的形态可以显示：

X、A、B、C 和 D 点

谐波形态连接线

形态名称

看涨或看跌方向

形态质量评分

斐波那契回撤位

斐波那契投影

该指标显示以下斐波那契水平：

0.000

0.236

0.382

0.500

0.618

0.786

1.000

斐波那契标签和参考线的位置经过精心设计，以减少与风险回报信息的重叠。

自动交易水平

对于每个有效的交易设置，该指标可以计算：

入场价位

止损价位

止盈价位 1

止盈价位 2

止盈价位 3

每个目标价位的风险回报比

默认止盈目标基于 A-D 区间：

止盈价位 1：38.2%

止盈价位 2：61.8%

止盈价位 3：100.0%

这些比率可以通过指标输入进行调整。

现代仪表盘

仪表盘提供当前主要形态的完整摘要：

市场方向：看涨或看跌

主要谐波形态

入场警报状态

可见形态数量

斐波那契显示模式

交易级别显示模式

形态自 D 点以来的年龄

入场价格

止损

TP1、TP2 和 TP3

风险回报比图

形态评分

信号分类

检测到的枢轴高点和低点数量

仪表盘可以：

展开或最小化

拖动到图表上的其他位置

保存到上次位置
在不影响图表滚动的情况下使用

多交易品种导航

该指标包含一个可配置的多交易品种仪表盘。

单击交易品种按钮会立即将活动图表切换到所选交易品种，同时保留：

当前时间周期
仪表盘位置
面板的展开或最小化状态

交易品种列表可以从指标输入中自定义。

该指标还支持经纪商代码的前缀和后缀（如有）。

形态评分

每个谐波形态都会根据其斐波那契比率与公认的谐波范围的匹配程度获得 0 到 100 的分数。

仪表盘将设置分类为：

保守型

中型

激进型

该分数代表几何斐波那契符合度，但并不保证盈利概率。

入场警报

当价格进入配置的入场区域时，该指标会通知用户。

可用警报选项：

MetaTrader 弹出警报

声音警报

仅主要形态警报

可调节入场区域距离

警报识别系统使用基于枢轴点时间和价格的稳定形态信息，以减少新蜡烛图出现时的重复警报。

历史形态模式

该指标可以显示以下两种模式之一：

仅显示最新形态

显示最新和历史形态
历史形态可以使用简化的可视化模式，以保持图表简洁。

用户还可以控制：

显示图案的最大数量

图案之间的最小距离

枢轴搜索深度

最大腿距

历史扫描范围
推荐产品
Fibonacci Projection MT4
Agus Santoso
指标
MQL5 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/768823 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/171247 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/171248 斐波那契投影 [tambangEA] 是一款专业的仪表盘式交易分析工具，旨在帮助交易者直接在图表上识别市场结构、斐波那契投影目标、成交量反应区和方向延续区域。 该工具可自动检测最新的波动结构，构建基于斐波那契的投影水平，突出显示控制点区域，并显示斐波那契带的增量信息。它专为希望以清晰、结构化和可视化的方式解读市场走势，而无需手动绘制每个斐波那契投影的交易者而设计。 此工具的创建原因 许多交易者会手动使用斐波那契水平线，但手动预测可能速度较慢、结果不稳定且主观性较强。 此工具通过自动显示以下内容来简化流程： 最新的波动结构 斐波那契回撤和预测水平线 0.618 区域的 C 点预测 T1、T2 和 T3 目标区域 POC 和成交量分布区域 基于斐波那
Liquidity Magnet
Agus Santoso
指标
MQL5 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/772035 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/183506 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/183507 LIQUIDITY MAGNET [tambangEA] 是一款专业的供需可视化指标，旨在帮助交易者识别高质量的流动性区域，监控区域强度，并解读对立市场区域之间潜在的方向性“磁力”。 该指标将重要的日内供需区域直接映射到图表上，根据反应质量对每个区域进行评分，并显示一个简洁的仪表盘，其中包含区域状态、价格范围、评分、新鲜度、失效状态和当前磁力方向。 此工具旨在辅助手动决策，不会自动开仓、平仓或管理交易。 关键概念 市场通常会在机构流动性、止损单、挂单和先前反应区域集中的区域附近做出反应。 流动性磁力指标 [tambangEA] 通过识别强劲的供需区域，并显示从一个强劲区域到另一个强劲区域的可能拉动路径，帮助交易者可视化这些区域。 “磁力”功能并非保证预测
Range Ladder
Agus Santoso
指标
MQL5 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/770443 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/157434 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/178388 RANGE LADDER [tambangEA] 是一款专业的可视化分析指标，专为希望更清晰地了解图表可见范围内市场活动的交易者而设计。 该指标创建了一个高级的区间阶梯仪表盘，展示了成交量在各个价格区间的分布情况。它将市场活动分为四个实用类别： 买家入场 卖家出场 卖家入场 买家出场 这种结构有助于交易者了解价格区间是由新的买盘活动、空头回补、新的卖压还是买家出场活动支撑的。 该指标采用简洁的暗黑奢华风格仪表盘，配备 TradingView 风格的中间阶梯、侧边轮廓、智能区域标签以及可拖动/最小化的控制面板。它适用于使用支撑位和阻力位、市场结构、趋势延续、突破、回调和反转分析的主观交易者。 重要数据说明 此 MetaTrader 版本使用成交量增量代
Trend and Lines
Oliver Hinrichs
指标
This indicator draws lines at the open, close, high and low price of the last chart candle from the set timeframe. In addition, a label shows whether it was an up or down candle. The standard settings follow the original idea of ​​getting the price data from the daily timeframe for day trading/scalping, but since this indicator is fully customizable, you can also set a different timeframe. Based on the drawn price lines, you can then also display Fibonacci levels. This function can also be
Transition Trend
Tatiana Savkevych
指标
The Transition Trend indicator shows the points of potential market reversal. The indicator's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and generates entry signals and exit levels. Simple, visual and efficient trend detection. Uses just one parameter for settings. The indicator does not redraw and does not lag. You can set up message alerts as sound or email. Works on all currency pairs and all timeframes. Ready-made trading system.
Breakout Notindy
Danni Jumena
指标
This Indicator will notified you when market going to trend reversal, build with candlestick pattern strategy  --> Sell Reversal Notification will flag with the Yellow arrow --> Buy Reversal Notification will flag with the Pink arrow After Flag Appear, the market usually reverse but carefully you must performs double check because weakness of this indicator when market in the middle of the trend
Abiroid Sharkfin Scanner
Abir Pathak
指标
Features: Sharkfin Alerts Multi-timeframe Multi-currency SM TDI: To show TDI lines with sharkfin levels Zigzag MTF: To see Higher Timeframe trend Detailed blog post and extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 Arrows works on a single timeframe and single currency. But it’s visually helps see that sharkfins. You can also get the simple arrows from mql5 site product: https://www.mql5.com/en/market/product/42405 About Scanner: It is an easy to use simplified scanner. It will show when
Supply and Demand Retest Alert
Meryem Sabir
指标
The indicator's source code is for sale; those interested can contact me via PM. Supply & Demand Retest Alert – Institutional Trading Simplified Supply & Demand Retest Alert (MT4) is a precision-driven trading tool designed for traders who focus on institutional price behavior and high-probability market zones. Built on the core principles of supply and demand trading, this indicator automatically identifies key imbalance areas where strong buying or selling previously occurred—zones where price
All in One Multi Indicator MT4
Teerathad Booranawisedkul
指标
Overview Comprehensive technical analysis indicator combining 20+ essential trading tools in a single chart display. Moving Averages EMA (Exponential Moving Average): 9, 21, 50, 200 periods SMA (Simple Moving Average): configurable period Customizable colors and line widths Price position indicators (above/below) Oscillators & Momentum RSI (Relative Strength Index): adjustable overbought/oversold levels MACD (Moving Average Convergence Divergence): customizable fast/slow/signal periods Stochasti
Divergence Pro Multi Oscillator Confluence
Mauricio Machado
指标
Stop relying on a single oscillator for your reversals!   Divergence Pro is a professional-grade analytical tool designed to spot high-probability market reversal points by finding   confluence across 11 powerful oscillators . Instead of getting fake signals from just one RSI or MACD, Divergence Pro scans the market and only alerts you when multiple indicators agree on a divergence at the exact same time. It filters out the noise and leaves you with only the strongest setups.   KEY FEATURES:
Cloud Power
Andriy Sydoruk
指标
Implementation of indication of trend movement with moments for potential stops in the Cloud Power indicator. The transition to the shadow warns of a possible reversal. The entry of the price inside the shadow speaks of a flat movement. The indicator tracks the market trend with unmatched reliability, ignoring sharp market fluctuations and noise around the average price. Simple, visual and efficient use. The indicator does not redraw and does not lag. It can be easily used as an independent t
Effect
Maryna Shulzhenko
指标
The Effect indicator shows the points of potential market reversal. Simple, visual and efficient trend detection. Ready-made trading system. The intelligent algorithm of the indicator determines the trend with good probability. Uses just one parameter for settings. The indicator does not redraw and does not lag. Works on all currency pairs and all timeframes. You should remember that using a combination of forecasting tools, it is advisable to choose 2-3 indicators for trading. Otherwise, thei
Support n Resistance
Pavel Verveyko
指标
The indicator plots flexible support and resistance levels (dots). A special phase of movement is used for construction. Levels are formed dynamically, that is, each new candle can continue the level or complete it. The level can provide resistance or support to the price even where it is no longer there. Also, support and resistance levels can change roles. The importance of levels is affected by: the amount of time the level is formed and the number of touches. The significance of these lev
Fibonacci Trend Marker
Grigoriy Malychenko
指标
斐波那契趋势标记 ( Fibonacci Trend Marker ) 是一种趋势指标，通过使用斐波那契回撤水平分析当前K线相对于前几根K线的最高-最低 (HL) 范围的行为。它通过K线颜色的变化，直观地跟踪趋势强度，提示可能的趋势减弱或反转。 特点： 专为趋势交易者设计，帮助基于斐波那契水平快速识别趋势变化。 在市场波动性充足且有3-5根K线形成明显趋势时，适用于任何时间框架。 K线大小自动适应图表比例，确保缩放时显示正确。 对趋势变化的高度敏感性源于对当前K线的实时分析，使其非常适合在M1和M5时间框架上进行剥头皮交易。 如何交易？ 入场： 在前一根已关闭的K线颜色变化后开仓。例如，如果一根K线在红色后关闭为蓝色，表明上升趋势—开启买入 (Buy) 交易。 离场： 当前一根K线的颜色反转时平仓，或在达到目标时平仓，例如趋势方向上的1-2根K线，具体取决于市场波动性。 当前（未关闭）K线的颜色会随报价变化而改变，这对剥头皮交易者尤其有用，可在K线完成前提前平仓。 设置： 周期 (Period) — 设置用于计算的前几根K线的数量（例如3、5、10）。 斐波水平 (Fibo
Global Trend
Vitalii Zakharuk
指标
Global Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, the risk factor can be optimally distributed. Settings: Uses all one parameter for settings. Choosing a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Parameters: Length - the number of bars for calculating the indicator. Use
Triangle Pattern Scan MT4
Elif Kaya
指标
-   Real price is 60$   - 50% Discount ( It is 30$ now ) Contact me for instruction, any questions! Introduction Triangle chart patterns are used in   technical analysis , which is a trading strategy that involves charts and patterns that help traders identify trends in the market to make predictions about future performance.   Triangle Pattern Scanner Indicator It is usually difficult for a trader to recognize classic patterns on a chart, as well as searching for dozens of charts and time f
Channels Plus SR
Elvira Akhsanova
指标
Channels + S & R Indicator (CSRI) Indicator draws 3 channels (Large, Medium, Small) within bars’ range of current timeframe and pair / instrument. It can identify Support and Resistance levels within any chosen channel. Additionally Fibonacci levels can be drawn for Large Channel. All lines and levels can be customized by color and width. Identify Support and Resistance Levels for any Channel: IdentifySupportAndResistanceLevels - Identify Support and Resistance Levels IdentifySRforChannel – Ide
Multi TimeFrame Moving Average MT4
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
指标
Investment Castle Multi-Timeframe Moving Average — Trends & Pullbacks, One Chart Unlock the market with the Investment Castle Multi-Timeframe Moving Average. Identify trends and pullbacks across several timeframes on one convenient chart — a must-have for any serious trader who wants the bigger picture without switching charts. What it does for you Multi-timeframe on one chart: see the moving-average picture across timeframes at a glance. Spot trends and pullbacks: know the direction and where
Advanced Chart Patterns Tracker
Elmira Memish
5 (3)
指标
NO REPAINT ADVANCED CHART PATTERN INDICATOR By definition, a price ( chart)  pattern is a recognizable configuration of price movement that is identified using a series of  trendlines  and/or curves. When a price pattern signals a change in trend direction, it is known as a reversal pattern; a continuation pattern occurs when the trend continues in its existing direction following a brief pause. Advanced Chart Pattern Tracker is designed to find the MOST ACCURATE patterns. A special script is a
Divergence dashboard
Jan Flodin
4.64 (11)
指标
这种多时间框架和多品种背离仪表板指示器会在在多个时间框架而不是单个背离中识别出一个或两个不同的背离时发送警报。它可以用于从 M5 到 MN 的所有时间范围。可以启用移动平均线或 RSI 趋势过滤器以仅过滤掉最强的设置。结合您自己的规则和技术，该指标将允许您创建（或增强）您自己的强大系统。 特征 可以检测以下振荡器/指标的背离：MACD（信号线或主线（直方图））、随机指标、OsMA、RSI、CCI、Awesome、OBV、ADX、ATR、MFI、动量和加速器。 可以选择要在仪表板中显示的时间范围。 在仪表板内持续执行发散等级排序。可以禁用此排序，以便更轻松地找到特定符号。然后，交易品种将按照它们在交易品种参数中输入的相同顺序显示，或者按照它们在市场观察窗口中的显示顺序显示。 通过在矩形内单击，将打开一个带有相关交易品种和时间范围的新图表。 指标可以将信号写入全局变量，智能交易系统可以使用这些变量进行自动交易。比如 这个产品 。 将指标放在一张图表上就足够了，您将收到来自您选择的任何交易品种的警报。支持所有 Metatrader 原生警报类型。 将考虑常规/经典（趋势逆转）和隐藏（趋势延续
Projection Trend
Tatiana Savkevych
指标
Projection Trend - a Forex arrow indicator without redrawing does not change its signals when the market situation changes, does not adjust to the chart. The signals given by him are unambiguous. Traders build a trading system that provides good signals 80-90% of the time. The indicator showing the points of entry and exit from the market with arrows is able to bring results not only in the Forex market, but also when working with binary options. You can buy it and install it in MetaTrader you
RSI Mirrors and Reflections
Libertas LLC
5 (9)
指标
"Battles between bulls and bears continue to influence price development long after the combat has ended, leaving behind a messy field that observant technicians can use to manage risk and find opportunities. Apply "trend mirror" analysis to examine these volatile areas, looking for past action to impact the current trend when price turns and crosses those boundaries." - Investopedia.com RSI Mirrors and Reflections is a robust technique using multiple RSI periods, mirrors and reflections based o
KT Displaced Moving Averages MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
KT DMA is a modified and advanced version of the classic Displaced Moving Averages with buy/sell crossover alerts and a Multi-Timeframe scanner that shows DMA's direction across each real-time time frame. A Displaced Moving Average is a simple moving average that moves ahead or backward in a time frame (either short-term or long-term). It also allows you to predict price movement more accurately. Features Depicts the trend direction using the alignment of three moving averages. Buy/Sell signals
Malaysia SNR Levels and Storyline for MT4
Minh Truong Pham
指标
In the context of trading,   Malaysia SNR   (Support and Resistance) refers to the technical analysis of   support and resistance levels   in financial markets, particularly for stocks, indices, or other assets traded. There are three type of Malaysia SNR level Classic , GAP and Flipped 1. Classic Support   is the price level at which an asset tends to stop falling and may start to rebound. It acts as a "floor" where demand is strong enough to prevent the price from dropping further. Resistance
MTF Linear Regression
Ahmet Metin Yilmaz
指标
This indicator shows Linear Regression Line and it's channels which calculated with fibo numbers. You can use this indicator in different timeframes on your chosen timeframe chart. You only need to attach this indicator on the chart twice or more with a different colors to do this.  There are 6 input parameters; period      : you can choose regression timeframe independent of chart timeframe. linewidth : width of line on the chart. bars back regression begin : calculated regression bar count. LR
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Volume Spread Pattern Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (1)
指标
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Volume Bubble
Agus Santoso
指标
博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/769823 MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/176181 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/176182 VOLUME BUBBLE [tambangEA] 是一款高级可视化成交量压力指标，旨在帮助交易者直接在图表上识别异常市场活动。 该指标可检测异常的成交量变化，并将其显示为围绕价格走势的清晰气泡标记。每个气泡代表一次成交量压力事件，使交易者能够快速查看可能出现强劲参与、不平衡、动量压力或潜在吸收的位置。 此工具专为希望快速直观地了解市场参与情况，而无需逐根K线手动分析原始成交量数据的交易者而设计。 主要概念 大多数价格图表仅显示价格走势。VOLUME BUBBLE [tambangEA] 则在此基础上增加了一个维度：市场参与。 该指标有助于解答以下重要问题： 异常成交量出现在何处？ 压力是看涨还是看跌？ 价格走势是否得到强劲的参与？ 市场是否出现可能的吸收？ 当前的活
Scalping Sakurai PRO
Volodymyr Zubov
5 (1)
指标
Extended version of the indicator of the same name. Optimized work order. Added settings to the indicator menu for finding accurate signals. There are separate settings for Buy and Sell. Scalper indicator designed for accurate entry into trade transactions. Designed for intraday and medium-term trading on any instrument. The indicator does not redraw and does not lag. There is the possibility of visual and sound notification of the appearance of a signal to enter. The indicator also sends sign
Ivy Smart GPT Indicator
iyiola james
指标
What you get upon purchase: -Lifetime support for the use of the system - Easy to use, clean user friendly interface with no single settings required - Arrow Signals showing where to buy and sell -Visual Arrows, Sound Alert, Email and sms alert functionalities - Customizable colors and sizes -Lifetime Updates - Both Trend and breakout signals -Appropriate signals for both Entry levels, Take profit levels and stop loss   Preferred timeframe is 15 MINUTES ACCURATE SIGNALS WITH SIMPLE AND USER FR
该产品的买家也购买
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
作者的更多信息
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Gold Buster MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Rebate Hunter
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 返利猎手 – 多货币对对冲网格 EA（动态自适应） 返利猎手是一款多货币对对冲网格智能交易系统 (EA)，旨在实现稳定的交易量，同时控制篮子利润。该 EA 同时开立买入和卖出仓位（对冲入场），然后使用动态自适应网格距离和自动篮子平仓系统管理仓位。 此方案专为希望 EA 能够在不同波动环境下运行，同时专注于稳定盈利周期和高交易活跃度的交易者而设计——非常适合受益于基于交易量的返利计划的账户。 主要功能 真正的对冲入场（买入 + 卖出） 返利猎手同时建立两个仓位，以保持风险敞口平衡并降低方向依赖性。 动态自适应网格（波动率智能距离） 网格扩展采用特殊的动态距离计算，因此当市场波动加剧或趋于平静时，EA 会自动调整步长距离。 动态手数递增（倍数或固定手数） 您可以选择使用倍数或固定手数递增来增加下一级别的手数。该系统可灵活适应保守或激进的交易风格。 篮子止盈/
Smart Trader MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110193 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2345410 隆重推出“智能交易员”（Smart Trader）交易助手——这款终极工具凭借其无与伦比的适应性和前沿的风险管理策略，深受全球专业交易员的信赖。 “智能交易员”的核心在于其革命性的风险管理切换系统，该系统经过精心设计，能够动态适应瞬息万变的市场状况。与依赖静态风险参数的传统交易助手不同，“智能交易员”利用先进的算法实时分析市场数据，智能地调整其风险管理方法，从而在最大限度提高盈利潜力的同时，最大限度地降低市场波动风险。 “智能交易员”的独特之处在于，它能够根据当前的市场状况，在不同的风险等级之间无缝切换。无论市场处于趋势行情、区间震荡还是高波动时期，这款智能交易系统都能识别最佳风险策略，助您把握每一个交易良机。 专业交易员信赖“智能交易系统”，因为它功能全面、性能可靠，能
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Marti Lovers EA — 多逻辑马丁格尔策略及恢复策略 + 紧急对冲 Marti Lovers EA 是一款基于马丁格尔/恢复策略的智能交易系统 (EA)，它采用多种逻辑模式（0-6），可管理分阶段入场、手数倍增、点数步长设置以及基于盈利目标（资金/净值）的自动平仓。这款 EA 适合希望使用半自动化系统，专注于仓位管理和每日/账户目标的交易者。 该EA旨在： 在市场走势不利于您时加仓（恢复/马丁格尔策略） 达到目标价位时自动锁定利润 达到净值目标时平仓 执行多组逻辑（0-6），每组逻辑对应不同的目标价位 在出现特定回撤情况时启动紧急对冲模式（根据预设参数） 注意：马丁格尔策略风险极高。请务必在真实账户中使用前充分了解相关风险。 主要功能 多逻辑交易（0-6） 每个逻辑可以拥有不同的参数（手数、倍数、点差、止盈、时间窗口等） 每个逻辑都
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
5 (1)
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 返利猎手 – 多货币对对冲网格 EA（动态自适应） 返利猎手是一款多货币对对冲网格智能交易系统 (EA)，旨在实现稳定的交易量，同时控制篮子利润。该 EA 同时开立买入和卖出仓位（对冲入场），然后使用动态自适应网格距离和自动篮子平仓系统管理仓位。 此方案专为希望 EA 能够在不同波动环境下运行，同时专注于稳定盈利周期和高交易活跃度的交易者而设计——非常适合受益于基于交易量的返利计划的账户。 主要功能 真正的对冲入场（买入 + 卖出） 返利猎手同时建立两个仓位，以保持风险敞口平衡并降低方向依赖性。 动态自适应网格（波动率智能距离） 网格扩展采用特殊的动态距离计算，因此当市场波动加剧或趋于平静时，EA 会自动调整步长距离。 动态手数递增（倍数或固定手数） 您可以选择使用倍数或固定手数递增来增加下一级别的手数。该系统可灵活适应保守或激进的交易风格。 篮子止盈
Fast Scalper MT4
Agus Santoso
3.67 (3)
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110558 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2047369 推出尖端“FAST SCALPER”专家顾问：以精准和熟练释放全球市场的力量 在外汇交易的动态领域，保持领先地位需要无与伦比的智能和技术组合。 “FAST SCALPER”专家顾问是复杂交易解决方案的巅峰之作，通过以世界货币实力为基础的创新方法彻底改变了未平仓头寸策略。 专为驾驭全球动态而设计：“FAST SCALPER”通过利用全球经济力量的错综复杂的相互作用超越了传统的交易方法。其基于神经网络的算法动态评估来自世界各地的一系列基本面和技术因素，确保在预测货币强度方面达到无与伦比的准确度。 基于强度的定位：“FAST SCALPER”的核心在于其能够解读和利用主要货币的内在优势和劣势。通过对经济指标、地缘政治事件、利率和贸易平衡的细致分析，专家顾问可以精准地找到开仓的最
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110558 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2047369 推出尖端“FAST SCALPER”专家顾问：以精准和熟练释放全球市场的力量 在外汇交易的动态领域，保持领先地位需要无与伦比的智能和技术组合。 “FAST SCALPER”专家顾问是复杂交易解决方案的巅峰之作，通过以世界货币实力为基础的创新方法彻底改变了未平仓头寸策略。 专为驾驭全球动态而设计：“FAST SCALPER”通过利用全球经济力量的错综复杂的相互作用超越了传统的交易方法。其基于神经网络的算法动态评估来自世界各地的一系列基本面和技术因素，确保在预测货币强度方面达到无与伦比的准确度。 基于强度的定位：“FAST SCALPER”的核心在于其能够解读和利用主要货币的内在优势和劣势。通过对经济指标、地缘政治事件、利率和贸易平衡的细致分析，专家顾问可以精准地找到开仓的最
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
实用工具
MQL5 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/770814 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/107986 上涨基线上涨 (RBR)、下跌基线上涨 (DBR)、下跌基线下跌 (DBD)、上涨基线下跌 (RBD)、公允价值缺口 (FVG) / 不平衡、隐藏基线 隆重推出“供需助手”(EA) 智能交易系统——助您精准自信地驾驭瞬息万变的金融市场。这款尖端智能交易系统经过精心设计，旨在为交易者提供实时供需动态洞察，助力其做出明智决策，并最大限度地发挥交易潜力。 主要功能： 自动区域识别：该智能交易系统采用先进的算法，自动检测并绘制价格图表上的关键供需区域。这些区域包括#rallybaserally、#rallybasedrop、#dropbaserally 和 #dropbasedrop，为交易者提供重要的参考点，帮助他们了解市场情绪和潜在的价格反转。 风险回报比计算：通过利用已识别的供需区域，该智能交易系统能够动态计算每个交易机会的风险回报比。这一关键指标使交易者能够评估交易
FREE
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
Hedging Locking MT5
Agus Santoso
5 (2)
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/99489 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/99490 对冲锁定 — 多品种对冲网格 EA 对冲锁定是一款适用于 MetaTrader 4/5 的自动化交易系统，其核心理念是对冲入场 + 自适应锁定/网格管理。该 EA 会在选定的品种上同时开立买入和卖出仓位来启动一个交易周期，然后使用动态步长来管理风险敞口。这种方法最适合在震荡/波动市场中发挥作用，因为价格波动允许投资组合恢复并最终盈利平仓。 主要功能 对冲启动（买入 + 卖出） 在新周期开始时（每个品种），同时开立买入和卖出仓位。 旨在减少方向性偏差，专注于投资组合管理。 当价格突破阈值时，添加新的对冲仓位。 使用不同的乘数来控制： 顺势（趋势侧）手数 逆势（反向）手数 支持渐进式手数调整（乘数 + 可选的额外手数）。 多品种交易 仅启用您需要的品种（主要股指、次要股指、金属、加密货币），并支持经纪商前缀/后缀格式。 盈亏控制 每个品种的止盈/止
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
实用工具
水印 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121290 “水印”脚本旨在通过在图表背景上直接显示关键信息来增强您的交易图表。该脚本提供了一种清晰且不显眼的方式来跟踪关键细节，例如当前交易对、时间范围以及各种时间指标。 功能： 交易对显示： 该脚本会自动检测并在图表上显示当前交易对（例如 EUR/USD、BTC/USD）。这可确保交易者始终了解他们正在分析的资产，从而降低基于错误货币对做出决策的风险。 时间范围显示： 脚本显示当前图表时间范围（例如，1 分钟、1 小时、1 天）。这有助于交易者了解他们正在查看的具体时间范围，无论是用于剥头皮交易、日内交易还是长期分析。 时间指标： G
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
FREE
Trade Advisor MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易顾问：掌握图表 专业交易者的终极专家顾问 (EA) 助手 版本 MT4 版本 | MT5 版本 | 博客 v.3.0 - Telegram Bot 集成 注意：MT4 版本比 MT5 版本更轻量 交易顾问：掌握图表 交易顾问是一款先进的交易助手，旨在通过集成关键市场分析工具和交易者的无缝功能来增强交易策略。以下是交易顾问成为交易者强大资产的概述： 主要功能和优势 1. 供需区：交易顾问帮助用户识别关键的供需区，确保在市场中更具战略性的进入和退出点。 2. 智能货币概念：此功能使交易者能够更好地了解市场趋势和结构，清晰地识别看涨、看跌和盘整阶段。 3. 公允价值差距检测：交易顾问定位公允价值差距，帮助交易者发现潜在的市场不平衡，以获得最佳的进入和退出机会。 4. 枢轴点计算：自动计算枢轴点，帮助交易者准确预测潜在的市场逆转和延续。 5. 每周高低点跟踪：监控每周高低水平，更容易识别重要的价格水平并了解近期市场行为。 6. 成交量概况分析：Trade Advisor 包括成交量概况分析，帮助用户了解最高交易量发生的位置，并支持更准确的市场评估。 7. 支撑
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/107840 “大师”EA — 使用智能指标进行精准的一次性交易 厌倦了混乱的策略、过度交易和不必要的风险？ 向大师 EA 问好 — 一款简洁、精确且实用的专家顾问，专为希望通过智能决策一击必杀的交易者打造。 由三重指标逻辑提供支持 大师 EA 使用以下强大组合： 牛市力量 — 检测看涨势头，让您顺势而为。 CCI（商品通道指数） — 发现超买/超卖区域以捕捉转折点或突破。 布林带 — 测量波动性以避免陷阱并捕捉合法的市场走势。 没有随机进入。没有赌博。只需智能调整真实市场数据即可。 工作原理（单次逻辑） 此 EA 建立在“每信号一次”规则之上。它会耐心等待所有条件都一致，然后输入单次计算的交易，并设置明确的获利和止损。 无马丁格尔 无网格 无平均值 只需一次明确计划 您会喜欢的功能 全自动交易 - 启动它并让它发挥作用 多指标过滤器 - 仅在真正有意义时才进行交易
Liquidity Side
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流动性侧 EA – 基于机构流动性的智能入场 流动性侧是一款自动化专家顾问，旨在检测市场中隐藏的流动性区域——机构最有可能进行交易的区域。通过结合技术指标和实时新闻过滤器，此 EA 能够避免市场噪音并专注于高效和精确的入场。 主要特点 智能流动性检测 此 EA 结合了多个指标来识别重要的流动性区域： 支撑位和阻力位——基于价格行为和历史水平 移动平均线——确认趋势方向和累积区域 RSI——作为价格触及关键区域时的额外确认 执行策略 当价格达到流动性区域并有确认信号时进入 自动止损和获利，配备追踪止损功能 自动新闻过滤器 与 Forex Factory 经济日历集成 可以在新闻发布前/后 X 分钟暂停交易 自动读取 NFP、CPI、FOMC 等事件 可以在新闻发布前自动平仓（可选） 附加功能 时间过滤器——仅在某些时段交易（伦敦、纽约） 每日股权保护
Volatility Switching
Agus Santoso
专家
MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/104672 “波动率切换”是一款先进的智能交易系统 (EA)，专为寻求在动态市场环境中优化头寸的交易者而精心设计。 该 EA 的运作原则是识别市场波动并动态调整策略以降低风险并提高盈利能力。 通过采用对波动性有敏锐洞察力的开仓方法，并结合先进的转换风险管理系统，“波动性转换”为交易者提供了一个全面的解决方案，让他们充满信心地驾驭不同的市场条件。 主要特征： 波动率检测： “波动切换”配备了强大的算法，能够实时准确地检测市场波动的变化。 它不断监控价格变动、波动带和历史数据等各种指标，以评估当前的市场状况。 持仓策略： EA 根据精心制定的入场标准建立头寸，同时考虑市场波动性和当前趋势。 它利用先进的技术分析来确定最佳入场点，确保交易的精确性和时机性执行。 动态风险管理： “波动性转换”采用动态风险管理方法来适应不断变化的市场条件。 在市场走势不利的情况下，E
Fibo SnR
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94573 推出尖端“Fibo SnR”专家顾问 - 您的终极交易伙伴！ 使用最新、最复杂的专家顾问 (EA)“Fibo SnR”专家顾问彻底改变您的交易体验。这一突破性工具利用先进算法的力量和斐波那契水平的永恒原则，为您的交易提供无与伦比的准确性和精确度。 主要特点： 1. 自适应斐波那契分析：“Fibo SnR”专家顾问采用自适应算法，根据市场波动和价格行为动态调整斐波那契回撤和扩展水平。这确保 EA 适应不同的市场条件，以惊人的精度优化进入和退出点。 2. 多时间框架集成：此 EA 超越了单时间框架分析，无缝集成了多个时间框架。通过这样做，它可以识别不同时间框架中斐波那契水平的汇合和差异，从而提供全面而强大的交易信号。 3. 实时模式识别：EA 配备了智能模式识别系统，可以实时识别复杂的斐波那契模式，例如蜡烛模式。这使交易者能够以最高的准确性利用谐波交易机会。 4.
Wayang
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/159106 “Wayang EA” - 具有趋势和 S/R 精度的智能交易 概述 “Wayang EA”是一款智能专家顾问，它将挂单策略与支撑和阻力以及趋势分析相结合，以捕捉市场中的最佳机会。这款 EA 采用在各种市场条件下经过测试的算法构建，适合寻求自动交易执行一致性、灵活性和高精度的交易者。 主要特点： 挂单策略 - 在战略点设置买入止损/卖出止损，以高概率捕捉突破。 支撑和阻力交易 - 利用关键区域作为进入和退出区域，以提高执行准确性。 基于趋势的执行 - 使用趋势分析确保按照主要价格变动方向进入。 智能风险管理 – 配备自适应止损和止盈，保护资本并实现利润最大化。 自动手数和固定手数 – 可根据用户的交易风格进行调整。 追踪止损和盈亏平衡 – 无需持续监控图表即可锁定利润。 无马丁格尔，无网格 – 此 EA 优先考虑资本安全，无需高
KingKong MT4
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
Dynamite Breakout
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - 基于智能波动率的交易算法 概述 Dynamite Breakout EA 是一种先进的专家顾问，旨在通过根据日内价格变动动态识别突破区域来利用市场波动。此 EA 通过分析与当日最高价和最低价相关的实时价格行为来智能计算潜在交易区域。通过实施智能挂单，它可确保具有预定义风险管理的最佳交易入场。 交易逻辑和机制 1. 动态范围计算 在运营时间内，EA 持续监控当前价格并计算运行价格与当日最高价和最低价之间的距离。 目标是确定价格是更接近当日最高价还是最低价，这决定了突破潜力。 2. 买入限价区域形成 如果当前价格与今日最低价之间的距离大于与最高价之间的距离，EA 会构建一个买入限价区域。 该区域从当前价格向下延伸至当日最低价，标记出可以下达买入限价订单的区域。 该区域内的确切切入点可通过用户设置菜单进行调整，允许交易者微调其切入策
筛选:
无评论
回复评论