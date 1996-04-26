Harmonic Pattern MT4


HARMONIC PATTERN [tambangEA] — профессиональный индикатор гармонических паттернов для MetaTrader 5, предназначенный для выявления потенциальных структур разворота рынка с использованием подтвержденных точек разворота и проверки коэффициентов Фибоначчи.

Индикатор автоматически обнаруживает и отображает гармонические формации непосредственно на графике, рассчитывает возможные уровни входа, стоп-лосса, тейк-профита и соотношения риска и прибыли, а также представляет всю важную информацию через современную интерактивную панель управления.

Подходит для Форекс, золота, индексов, криптовалют и других инструментов, доступных в MetaTrader 5.

Поддерживаемые гармонические паттерны
Индикатор может обнаруживать:
Гартли
Летучая мышь
Бабочка
Краб
Акула
ABCD
Проверка паттернов основана на диапазонах коэффициентов Фибоначчи, а не на одном фиксированном коэффициенте, что позволяет более реалистично распознавать гармонические паттерны, сохраняя при этом настраиваемый допуск.

Основные функции
Автоматическое обнаружение гармонических паттернов
Индикатор автоматически определяет бычьи и медвежьи гармонические структуры на основе подтвержденных точек разворота.

Каждый обнаруженный паттерн может отображать:
точки X, A, B, C и D
гармонические линии, соединяющие паттерн
название паттерна
бычье или медвежье направление
оценка качества паттерна
уровни коррекции Фибоначчи
проекция Фибоначчи
Индикатор отображает следующие уровни Фибоначчи:
0,000
0,236
0,382
0,500
0,618
0,786
1,000
Метки Фибоначчи и направляющие линии расположены таким образом, чтобы уменьшить перекрытие с информацией о соотношении риска и прибыли.

Уровни автоматической торговли
Для каждой допустимой торговой ситуации индикатор может рассчитать:
Уровень входа
Стоп-лосс
Тейк-профит 1
Тейк-профит 2
Тейк-профит 3
Соотношение риска и прибыли для каждой целевой точки
Целевые уровни прибыли по умолчанию основаны на диапазоне A–D:
TP1: 38,2%
TP2: 61,8%
TP3: 100,0%
Соотношения можно настроить в параметрах индикатора.

Современная панель мониторинга
Панель мониторинга предоставляет полную сводку текущего основного паттерна:
Направление рынка: бычье или медвежье
Основной гармонический паттерн
Статус оповещения о входе
Количество видимых паттернов
Режим отображения Фибоначчи
Режим отображения на уровне сделки
Возраст паттерна от точки D
Цена входа
Стоп-лосс
TP1, TP2 и TP3
Карта риска и прибыли
Оценка паттерна
Классификация сигнала
Количество обнаруженных максимумов и минимумов
Панель мониторинга может быть:
Развернута или свернута
Перетащена в другую позицию на графике
Сохранена в последнем положении
Использована без нарушения прокрутки графика

Многосимвольная навигация
Индикатор включает в себя настраиваемую панель мониторинга для нескольких пар.

Нажатие кнопки символа немедленно меняет активный график на выбранный инструмент, сохраняя при этом:
Текущий таймфрейм
Положение панели мониторинга
Развернутое или свернутое состояние панели
Список символов можно настроить с помощью входных параметров индикатора.

Индикатор также поддерживает суффиксы и префиксы символов брокеров, где это возможно.

Оценка паттерна
Каждому гармоническому паттерну присваивается оценка от 0 до 100 в зависимости от того, насколько точно его соотношения Фибоначчи соответствуют принятым гармоническим диапазонам.
Панель управления классифицирует конфигурацию как:
Консервативная
Умеренная
Агрессивная
Оценка отражает геометрическое соответствие Фибоначчи. Это не гарантирует вероятность прибыли.

Оповещения о входе
Индикатор может уведомлять пользователя, когда цена входит в настроенную зону входа.

Доступные варианты оповещений:
Всплывающее оповещение MetaTrader
Звуковое оповещение
Оповещение только о основном паттерне
Регулируемое расстояние зоны входа
Система идентификации оповещений использует информацию о стабильных паттернах на основе времени разворота и цены, чтобы уменьшить количество дублирующих оповещений при появлении новой свечи.

Режим исторических паттернов
Индикатор может отображать:
Только последние паттерны
Последние и исторические паттерны
Исторические паттерны могут использовать упрощенный визуальный режим для большей наглядности графика.

Пользователи также могут управлять:
Максимальным количеством отображаемых шаблонов
Минимальным расстоянием между шаблонами
Глубиной поиска по оси вращения
Максимальным расстоянием между ножками сканирования
Историческим диапазоном сканирования
Рекомендуем также
Fibonacci Projection MT4
Agus Santoso
Индикаторы
Блоги MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768823 Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/171247 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/171248 FIBONACCI PROJECTION [tambangEA] — это профессиональный инструмент анализа рынка на основе дашборда, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам определять структуру рынка, целевые уровни прогнозов Фибоначчи, зоны реакции объема и зоны направленного продолжения тренда непосредственно на графике. Инструмент автомати
Liquidity Magnet
Agus Santoso
Индикаторы
Блоги MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/772035 Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/183506 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/183507 LIQUIDITY MAGNET [tambangEA] — это профессиональный индикатор спроса и предложения, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам определять высококачественные зоны ликвидности, отслеживать силу зон и считывать потенциальное направленное «магнитное» движение между противоположными рыночными зонами. Индикатор отображае
Range Ladder
Agus Santoso
Индикаторы
Блоги MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770443 Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/157434 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/178388 RANGE LADDER [tambangEA] — это профессиональный индикатор визуального анализа, созданный для трейдеров, которые хотят получить более четкое представление о рыночной активности внутри видимого диапазона графика. Индикатор создает премиальную панель мониторинга в виде лестницы диапазонов, которая отображает распределение
Trend and Lines
Oliver Hinrichs
Индикаторы
This indicator draws lines at the open, close, high and low price of the last chart candle from the set timeframe. In addition, a label shows whether it was an up or down candle. The standard settings follow the original idea of ​​getting the price data from the daily timeframe for day trading/scalping, but since this indicator is fully customizable, you can also set a different timeframe. Based on the drawn price lines, you can then also display Fibonacci levels. This function can also be
Transition Trend
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Индикатор Transition Trend показывает точки потенциального разворота рынка. Интеллектуальный алгоритм индикатора определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Простое, визуальное и эффективное обнаружение тренда. Использует всего один параметр для настроек. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Можно настроить сигналы сообщений в виде звука или емейла. Pаботает на всех валютных парах и на всех таймфреймах. Готовая торговая система. 
Breakout Notindy
Danni Jumena
Индикаторы
This Indicator will notified you when market going to trend reversal, build with candlestick pattern strategy  --> Sell Reversal Notification will flag with the Yellow arrow --> Buy Reversal Notification will flag with the Pink arrow After Flag Appear, the market usually reverse but carefully you must performs double check because weakness of this indicator when market in the middle of the trend
Abiroid Sharkfin Scanner
Abir Pathak
Индикаторы
Features: Sharkfin Alerts Multi-timeframe Multi-currency SM TDI: To show TDI lines with sharkfin levels Zigzag MTF: To see Higher Timeframe trend Detailed blog post and extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 Arrows works on a single timeframe and single currency. But it’s visually helps see that sharkfins. You can also get the simple arrows from mql5 site product: https://www.mql5.com/en/market/product/42405 About Scanner: It is an easy to use simplified scanner. It will show when
Supply and Demand Retest Alert
Meryem Sabir
Индикаторы
The indicator's source code is for sale; those interested can contact me via PM. Supply & Demand Retest Alert – Institutional Trading Simplified Supply & Demand Retest Alert (MT4) is a precision-driven trading tool designed for traders who focus on institutional price behavior and high-probability market zones. Built on the core principles of supply and demand trading, this indicator automatically identifies key imbalance areas where strong buying or selling previously occurred—zones where price
All in One Multi Indicator MT4
Teerathad Booranawisedkul
Индикаторы
Overview Comprehensive technical analysis indicator combining 20+ essential trading tools in a single chart display. Moving Averages EMA (Exponential Moving Average): 9, 21, 50, 200 periods SMA (Simple Moving Average): configurable period Customizable colors and line widths Price position indicators (above/below) Oscillators & Momentum RSI (Relative Strength Index): adjustable overbought/oversold levels MACD (Moving Average Convergence Divergence): customizable fast/slow/signal periods Stochasti
Divergence Pro Multi Oscillator Confluence
Mauricio Machado
Индикаторы
Stop relying on a single oscillator for your reversals!   Divergence Pro is a professional-grade analytical tool designed to spot high-probability market reversal points by finding   confluence across 11 powerful oscillators . Instead of getting fake signals from just one RSI or MACD, Divergence Pro scans the market and only alerts you when multiple indicators agree on a divergence at the exact same time. It filters out the noise and leaves you with only the strongest setups.   KEY FEATURES:
Cloud Power
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Реализация индикации трендового движения с моментами для потенциальных стопов в индикаторе Cloud Power . Переход в тень предупреждает о возможном развороте. Вхождение цены внутрь тени говорит в флэтовом движении. Индикатор отслеживает рыночный тренд с непревзойденной надежностью, игнорируя резкие колебания рынка и шумы вокруг средней цены. Простое, визуальное и эффективное использование. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Может легко употребляться как самостоятельная торговая сис
Effect
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
Индикатор Effect показывает точки потенциального разворота рынка. Простое, визуальное и эффективное обнаружение тренда. Готовая торговая система. Интеллектуальный алгоритм индикатора с хорошей вероятностью определяет тренд. Использует всего один параметр для настроек. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах. Вы должны помнить, что, используя совокупность инструментов прогнозирования, желательно выбрать 2-3 индикатора для трейдинга.
Support n Resistance
Pavel Verveyko
Индикаторы
Индикатор строит гибкие уровни поддержки и сопротивления (точками). Для построения используется особая фаза движения. Уровни формируются динамически, то есть, каждая новая свеча может продолжить уровень или завершить. Уровень может оказывать сопротивление или поддержку цене даже там, где его уже нет. Также уровни поддержки и сопротивление могут меняться ролями. На значимость уровней влияют: количество времени формирования уровня и количество касаний. Важность уровней заключается в том, что пр
Fibonacci Trend Marker
Grigoriy Malychenko
Индикаторы
Fibonacci Trend Marker — трендовый индикатор, анализирующий поведение текущей свечи относительно диапазона High-Low (HL) предыдущих свечей с использованием уровней отката Фибоначчи. Он визуально отслеживает силу тренда, сигнализируя об ослаблении или развороте через изменение цвета свечи. Особенности: Индикатор разработан для трейдеров, ориентированных на трендовую торговлю, и помогает оперативно выявлять смену тренда на основе уровней Фибоначчи. Эффективен на любом таймфрейме при достаточной в
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Индикатор тренда Global Trend , показывает сигналы для входа. Отображает как точки входа, так и сам тренд. Показывает статистически рассчитанные моменты для входа в рынок стрелками. При использовании индикатора можно оптимально распредилить коеффициент риска. Настройки: Использует все один параметр для настроек. Подбирая параметр необходимо визуально подобие так чтоб насоответствующем графике была отмальная проекция экстремумов. Параметры: Length - количеств баров для рассчета индикатора.
Triangle Pattern Scan MT4
Elif Kaya
Индикаторы
-   Real price is 60$   - 50% Discount ( It is 30$ now ) Contact me for instruction, any questions! Introduction Triangle chart patterns are used in   technical analysis , which is a trading strategy that involves charts and patterns that help traders identify trends in the market to make predictions about future performance.   Triangle Pattern Scanner Indicator It is usually difficult for a trader to recognize classic patterns on a chart, as well as searching for dozens of charts and time f
Channels Plus SR
Elvira Akhsanova
Индикаторы
Каналы + Индикатор S & R (CSRI) Индикатор определяет 3 канала (Большой, Средний, Малый) в зависимости от диапазона в барах на текущем периоде времени и пары / инструмента. Он может определять уровни Поддержки и Сопротивления в любом выбранном канале. Кроме того, для Большого канала могут быть построены уровни Фибоначчи. Все линии и уровни могут быть настроены по цвету и ширине. Определить уровни Поддержки и Сопротивления для любого канала: IdentifySupportAndResistanceLevels - определить уровни
Multi TimeFrame Moving Average MT4
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
Индикаторы
Investment Castle Multi-Timeframe Moving Average — Trends & Pullbacks, One Chart Unlock the market with the Investment Castle Multi-Timeframe Moving Average. Identify trends and pullbacks across several timeframes on one convenient chart — a must-have for any serious trader who wants the bigger picture without switching charts. What it does for you Multi-timeframe on one chart: see the moving-average picture across timeframes at a glance. Spot trends and pullbacks: know the direction and where
Advanced Chart Patterns Tracker
Elmira Memish
5 (3)
Индикаторы
NO REPAINT ADVANCED CHART PATTERN INDICATOR By definition, a price ( chart)  pattern is a recognizable configuration of price movement that is identified using a series of  trendlines  and/or curves. When a price pattern signals a change in trend direction, it is known as a reversal pattern; a continuation pattern occurs when the trend continues in its existing direction following a brief pause. Advanced Chart Pattern Tracker is designed to find the MOST ACCURATE patterns. A special script is a
Divergence dashboard
Jan Flodin
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор на панели инструментов мульти-таймфрейма и мультисимвольного расхождения отправляет предупреждение, когда одно или два разных расхождения были обнаружены на нескольких таймфреймах, а не на отдельных расхождениях. Его можно использовать на всех таймфреймах от M5 до MN. Можно включить скользящее среднее или фильтр тренда RSI, чтобы отфильтровать только самые сильные настройки. В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) в
Projection Trend
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Projection Trend - стрелочный индикатор Форекс без перерисовки не изменяют свои сигналы при смене ситуации на рынке, не подстраиваются под график. Сигналы, подаваемые им, однозначны. Трейдеры строят торговую систему, обеспечивающую в 80-90% случаев хорошие сигналы. Индикатор, показывающий стрелками точки входа и выхода из рынка способен приносить результат не только на рынке Forex, но и при работе с бинарными опционами. Его можно купить и самостоятельно установить в МетаТрейдер.
RSI Mirrors and Reflections
Libertas LLC
5 (9)
Индикаторы
"Сражения между быками и медведями продолжают влиять на поведение цены задолго после их окончания. Следы этих сражений могут использоваться в техническом анализе для управления рисками и поиска торговых возможностей. Используйте "трендовое зеркало" ("trend mirror") для изучения областей волатильности и влияния предыдущего движения цены на текущий тренд, когда цена разворачивается и пересекает данные уровни." - Investopedia.com RSI Mirrors and Reflections – надежный индикатор, применяющий многочи
KT Displaced Moving Averages MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT DMA is a modified and advanced version of the classic Displaced Moving Averages with buy/sell crossover alerts and a Multi-Timeframe scanner that shows DMA's direction across each real-time time frame. A Displaced Moving Average is a simple moving average that moves ahead or backward in a time frame (either short-term or long-term). It also allows you to predict price movement more accurately. Features Depicts the trend direction using the alignment of three moving averages. Buy/Sell signals
Malaysia SNR Levels and Storyline for MT4
Minh Truong Pham
Индикаторы
In the context of trading,   Malaysia SNR   (Support and Resistance) refers to the technical analysis of   support and resistance levels   in financial markets, particularly for stocks, indices, or other assets traded. There are three type of Malaysia SNR level Classic , GAP and Flipped 1. Classic Support   is the price level at which an asset tends to stop falling and may start to rebound. It acts as a "floor" where demand is strong enough to prevent the price from dropping further. Resistance
MTF Linear Regression
Ahmet Metin Yilmaz
Индикаторы
This indicator shows Linear Regression Line and it's channels which calculated with fibo numbers. You can use this indicator in different timeframes on your chosen timeframe chart. You only need to attach this indicator on the chart twice or more with a different colors to do this.  There are 6 input parameters; period      : you can choose regression timeframe independent of chart timeframe. linewidth : width of line on the chart. bars back regression begin : calculated regression bar count. LR
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
Volume Spread Pattern Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (1)
Индикаторы
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Volume Bubble
Agus Santoso
Индикаторы
Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/769823 MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/176181 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/176182 VOLUME BUBBLE [tambangEA] — это премиальный визуальный индикатор давления объема, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам выявлять необычную рыночную активность непосредственно на графике. Индикатор обнаруживает аномальное поведение дельты/объема и отображает его в виде четких пузырьковых маркеров вокруг ценового движения. Каждый пузырек
Scalping Sakurai PRO
Volodymyr Zubov
5 (1)
Индикаторы
Расширенная версия одноименного индикатора. Оптимизирован порядок работы. В меню индикатора добавлены настройки для поиска точных сигналов. Отдельно присутствуют настройки для Buy и Sell. Скальперский индикатор, предназначен для точного входа в торговые сделки. Разработан для внутридневной и среднесрочной торговли на любых инструментах. Индикатор не перерисовуется и не запаздывает. Присутствует возможность визуального и звукового оповещения о появлении сигнала для входа. Индикатор также выдает
Ivy Smart GPT Indicator
iyiola james
Индикаторы
What you get upon purchase: -Lifetime support for the use of the system - Easy to use, clean user friendly interface with no single settings required - Arrow Signals showing where to buy and sell -Visual Arrows, Sound Alert, Email and sms alert functionalities - Customizable colors and sizes -Lifetime Updates - Both Trend and breakout signals -Appropriate signals for both Entry levels, Take profit levels and stop loss   Preferred timeframe is 15 MINUTES ACCURATE SIGNALS WITH SIMPLE AND USER FR
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Stochastic Z Score MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Специальное предложение : ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ , всего по $35 за каждый! Новые инструменты   будут стоить   $30   в течение   первой недели   или для   первых 3 покупок !  Канал Trading Tools на MQL5 : присоединяйтесь к моему каналу MQL5, чтобы получать последние новости Stochastic Z-Score — это импульсный осциллятор, который нормализует цену через Z-Score, ограничивает сигнал стохастической логикой и сглаживает его HMA, а ALMA используется для долгосрочного контекста. Дополнительные элементы включа
Другие продукты этого автора
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Советник Marti Lovers EA — Многологовая стратегия Мартингейла и восстановления + экстренное хеджирование Советник Marti Lovers EA основан на стратегии Мартингейла/восстановления, которая работает в нескольких логических режимах (0–6) для управления поэтапными входами, удвоением лота, настройками шага в пунктах и ​​автоматическим закрытием на основе целевых показателей пр
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
5 (1)
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Многопарный хеджирующий сетевой советник (динамически адаптивный) Rebate Hunter – это многопарный хеджирующий сетевой советник, разработанный для генерации стабильного торгового объема с целью получения контролируемой прибыли от корзины сделок. Советник открывает позиции на покупку и продажу одновременно (хеджированный вход), а затем управляет ими, использу
Gold Buster MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Rebate Hunter
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Многопарный хеджирующий сетевой советник (динамически адаптивный) Rebate Hunter – это многопарный хеджирующий сетевой советник, разработанный для генерации стабильного торгового объема с целью получения контролируемой прибыли от корзины сделок. Советник открывает позиции на покупку и продажу одновременно (хеджированный вход), а затем управляет ими, использу
Smart Trader MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/91169 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/110193 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2345410 Представляем торгового советника-помощника «Smart Trader» — передовой инструмент, которому доверяют профессиональные трейдеры по всему миру благодаря его непревзойденной адаптивности и передовым стратегиям управления рисками. В основе «Smart Trader» лежит революционная система переключения управления рисками, тщат
Fast Scalper MT4
Agus Santoso
3.67 (3)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Представляем передовой экспертный советник "FAST SCALPER": раскройте силу мировых рынков с точностью и мастерством В динамичной сфере торговли на рынке Форекс, чтобы оставаться на шаг впереди, требуется непревзойденное сочетание интеллекта и технологий. Экспертный советник "FAST SCALPER" является вершиной сложны
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Представляем передовой экспертный советник "FAST SCALPER": раскройте силу мировых рынков с точностью и мастерством В динамичной сфере торговли на рынке Форекс, чтобы оставаться на шаг впереди, требуется непревзойденное сочетание интеллекта и технологий. Экспертный советник "FAST SCALPER" является вершиной сложны
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Hedging Locking MT5
Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Hedging Locking — Многосимвольный хеджирующий сетевой советник Hedging Locking — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 4/5, разработанная на основе концепции хеджированного входа + адаптивной блокировки/управления сеткой. Советник запускает цикл, одновременно открывая позиции на покупку и продажу по выбранным символам, а затем управляет риском, используя д
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Утилиты
Блоги MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770814 Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 РАЛЛИ БАЗА РАЛЛИ (RBR), ДРОП БАЗА РАЛЛИ (DBR), ДРОП БАЗА ДРОП (DBD), РАЛЛИ БАЗА ДРОП (RBD), РАЗРЫВ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (FVG) / ДИСБАЛАНС, СКРЫТАЯ БАЗА Представляем советника «Помощник спроса и предложения» (EA) — ваш незаменимый инструмент для точной и уверенной навигации в динамичном мире финансовых рынков. Этот передовой советник тщательно разработан, чтобы предоставить тре
FREE
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Утилиты
Водяной знак Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Логотип Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Скрипт «Водяной знак» предназначен для улучшения вашего торгового графика путем отображения важной информации непосредственно на фоне графика. Этот скрипт обеспечивает понятный и ненавязчивый способ отслеживания ключевых данных, таких как текущ
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Trade Advisor MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Trade Advisor: Mastering The Chart Лучший помощник Expert Advisor (EA) для профессиональных трейдеров ВЕРСИЯ Версия MT4 | Версия MT5 | Блоги v.3.0 — интеграция с Telegram Bot Примечание: версия MT4 легче версии MT5 Trade Advisor: Mastering The Chart Trade Advisor — это продвинутый помощник по торговле, разработанный для улучшения торговых стратегий путем интеграции ключевых инструментов анализа рынка и бесшовной функциональности для трейдеров. Вот обзор того, что делает Trade Advisor мощн
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — точная торговля одним выстрелом с помощью интеллектуальных индикаторов Устали от запутанных стратегий, чрезмерной торговли и ненужного риска? Познакомьтесь с Grandmaster EA — чистым, точным и деловым советником, созданным для трейдеров, которым нужен один выстрел, одно убийство с интеллектуальным принятием решений. Работает на основе Triple Indicator Logic Gran
Liquidity Side
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA — интеллектуальный вход на основе институциональной ликвидности Liquidity Side — это автоматизированный экспертный советник, разработанный для обнаружения скрытых областей ликвидности на рынке, где учреждения, скорее всего, будут торговать. Объединяя технические индикаторы и фильтры новостей в реальном времени, этот эксперт способен избегать рыночного шума и фоку
Volatility Switching
Agus Santoso
Эксперты
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159. MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 «Переключение волатильности» — это усовершенствованный советник (EA), тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои позиции в динамичных рыночных условиях. Этот советник работает по принципу распознавания волатильности рынка и динамической корректировки своих стратегий для снижения рисков и повышения прибыльности. Используя метод открытой позиции с пристальным внима
Fibo SnR
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Представляем новейший советник Fibo SnR – ваш лучший помощник в торговле! Измените свой торговый опыт с помощью новейшего и самого сложного эксперта (EA) — советника Fibo SnR. Этот новаторский инструмент использует мощь передовых алгоритмов и вечные принципы уровней Фибоначчи, чтобы обеспечить беспрецедентную точность и аккуратность в ваших торговых начинаниях. Ключевая особенн
Wayang
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" — интеллектуальная торговля с точностью тренда и поддержки/сопротивления Обзор "Wayang EA" — это интеллектуальный экспертный советник, который сочетает стратегию отложенных ордеров с анализом поддержки и сопротивления и тренда для использования лучших возможностей на рынке. Созданный на основе алгоритмов, протестированных в различных рыночных условиях, этот советник
KingKong MT4
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Экспертный советник (EA) «KingKong» — это сложный торговый алгоритм, разработанный для рынка Форекс и использующий стратегию прорыва, которая активируется в периоды повышенной ликвидности рынка. Этот советник создан для извлечения выгоды из значительных движений цен, которые происходят при резком росте объема торгов, гарантируя, что сделки выполняются в оптимальные моменты рын
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA — интеллектуальный торговый алгоритм на основе волатильности Обзор Dynamite Breakout EA — это продвинутый экспертный советник, разработанный для извлечения выгоды из волатильности рынка путем динамического определения зон прорыва на основе внутридневных ценовых движений. Этот советник интеллектуально вычисляет потенциальные торговые области, анализируя ценовое
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв