Harmonic Pattern MT4





HARMONIC PATTERN [tambangEA] — профессиональный индикатор гармонических паттернов для MetaTrader 5, предназначенный для выявления потенциальных структур разворота рынка с использованием подтвержденных точек разворота и проверки коэффициентов Фибоначчи.





Индикатор автоматически обнаруживает и отображает гармонические формации непосредственно на графике, рассчитывает возможные уровни входа, стоп-лосса, тейк-профита и соотношения риска и прибыли, а также представляет всю важную информацию через современную интерактивную панель управления.





Подходит для Форекс, золота, индексов, криптовалют и других инструментов, доступных в MetaTrader 5.





Поддерживаемые гармонические паттерны

Индикатор может обнаруживать:

Гартли

Летучая мышь

Бабочка

Краб

Акула

ABCD

Проверка паттернов основана на диапазонах коэффициентов Фибоначчи, а не на одном фиксированном коэффициенте, что позволяет более реалистично распознавать гармонические паттерны, сохраняя при этом настраиваемый допуск.





Основные функции

Автоматическое обнаружение гармонических паттернов

Индикатор автоматически определяет бычьи и медвежьи гармонические структуры на основе подтвержденных точек разворота.





Каждый обнаруженный паттерн может отображать:

точки X, A, B, C и D

гармонические линии, соединяющие паттерн

название паттерна

бычье или медвежье направление

оценка качества паттерна

уровни коррекции Фибоначчи

проекция Фибоначчи

Индикатор отображает следующие уровни Фибоначчи:

0,000

0,236

0,382

0,500

0,618

0,786

1,000

Метки Фибоначчи и направляющие линии расположены таким образом, чтобы уменьшить перекрытие с информацией о соотношении риска и прибыли.





Уровни автоматической торговли

Для каждой допустимой торговой ситуации индикатор может рассчитать:

Уровень входа

Стоп-лосс

Тейк-профит 1

Тейк-профит 2

Тейк-профит 3

Соотношение риска и прибыли для каждой целевой точки

Целевые уровни прибыли по умолчанию основаны на диапазоне A–D:

TP1: 38,2%

TP2: 61,8%

TP3: 100,0%

Соотношения можно настроить в параметрах индикатора.





Современная панель мониторинга

Панель мониторинга предоставляет полную сводку текущего основного паттерна:

Направление рынка: бычье или медвежье

Основной гармонический паттерн

Статус оповещения о входе

Количество видимых паттернов

Режим отображения Фибоначчи

Режим отображения на уровне сделки

Возраст паттерна от точки D

Цена входа

Стоп-лосс

TP1, TP2 и TP3

Карта риска и прибыли

Оценка паттерна

Классификация сигнала

Количество обнаруженных максимумов и минимумов

Панель мониторинга может быть:

Развернута или свернута

Перетащена в другую позицию на графике

Сохранена в последнем положении

Использована без нарушения прокрутки графика





Многосимвольная навигация

Индикатор включает в себя настраиваемую панель мониторинга для нескольких пар.





Нажатие кнопки символа немедленно меняет активный график на выбранный инструмент, сохраняя при этом:

Текущий таймфрейм

Положение панели мониторинга

Развернутое или свернутое состояние панели

Список символов можно настроить с помощью входных параметров индикатора.





Индикатор также поддерживает суффиксы и префиксы символов брокеров, где это возможно.





Оценка паттерна

Каждому гармоническому паттерну присваивается оценка от 0 до 100 в зависимости от того, насколько точно его соотношения Фибоначчи соответствуют принятым гармоническим диапазонам.

Панель управления классифицирует конфигурацию как:

Консервативная

Умеренная

Агрессивная

Оценка отражает геометрическое соответствие Фибоначчи. Это не гарантирует вероятность прибыли.





Оповещения о входе

Индикатор может уведомлять пользователя, когда цена входит в настроенную зону входа.





Доступные варианты оповещений:

Всплывающее оповещение MetaTrader

Звуковое оповещение

Оповещение только о основном паттерне

Регулируемое расстояние зоны входа

Система идентификации оповещений использует информацию о стабильных паттернах на основе времени разворота и цены, чтобы уменьшить количество дублирующих оповещений при появлении новой свечи.





Режим исторических паттернов

Индикатор может отображать:

Только последние паттерны

Последние и исторические паттерны

Исторические паттерны могут использовать упрощенный визуальный режим для большей наглядности графика.





Пользователи также могут управлять:

Максимальным количеством отображаемых шаблонов

Минимальным расстоянием между шаблонами

Глубиной поиска по оси вращения

Максимальным расстоянием между ножками сканирования

Историческим диапазоном сканирования