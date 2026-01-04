Crash 1K Sniper Pro
- 指标
- Renier Nell
- 版本: 2.0
- 激活: 5
🎯 CRASH 1000 SNIPER PRO — 精准卖出信号指标
停止猜测，开始狙击。
Crash 1000 Sniper Pro 是一款专业级卖出信号指标，专为 Crash 1000 指数设计。基于专有的6因素共振算法，它能在崩盘发生之前识别高概率崩盘区域——让您自信地进场做空。
⚡ 为什么交易者选择 SNIPER PRO
❌ 问题： 大多数交易者在 Crash 1000 上入场做空要么太早，要么太晚。他们依赖直觉、单一指标或滞后信号——当市场反向飙升时就被止损出局。
✅ 解决方案： Sniper Pro 使用多因素共振检测来过滤弱势设置。只有当多个市场条件同时满足时才会发出信号——RSI极值、动量转变、趋势定位、成交量异常和价格行为模式——全部实时计算。
结果？ 更少信号。更高准确率。更好入场点。
🔥 核心功能
📊 智能信号系统
- 3级信号检测： 接近区域 → 卖出信号 → 强烈卖出
- 实时强度仪表： 精确查看每个设置的强度（0-100%）
- 提前预警提醒： 在信号触发之前，当价格接近卖出区域时收到通知
🎨 专业仪表盘
- 简洁、现代的面板一目了然地显示信号状态
- 彩色强度条显示设置质量
- 非侵入式设计保持图表整洁
🔔 完整提醒系统
- 弹窗提醒
- 声音通知
- 手机推送通知
- 仅强烈信号提醒选项
📈 信号状态说明
|状态
|含义
|⚪ 等待中
|未检测到设置——保持耐心
|🟡 接近中
|价格进入潜在卖出区域——做好准备
|🟠 卖出信号
|共振条件满足——有效入场点
|🔴 强烈卖出
|最大共振——最高概率设置
|🟢 超卖
|市场过度下跌——避免新的做空
⚙️ 优化设置
Sniper Pro 预先配置了针对 Crash 1000 的优化参数。只需将其添加到图表上，即可立即开始接收信号。
可自定义选项：
- 面板位置和颜色
- 提醒偏好（切换每种类型）
- 仅强烈信号提醒模式
- 接近区域提醒
⚠️ 重要说明
- 品种限制： 此指标仅授权用于 Crash 1000 指数。它不会在其他品种上运行。
- 时间周期： 针对 M1 优化，但兼容所有时间周期
- 经纪商： 适用于 Deriv。
🚀 立即获取您的优势
加入那些已经停止赌博、开始狙击 Crash 1000 入场点的交易者行列。
Crash 1000 Sniper Pro — 精准入场。更少亏损。更多信心。