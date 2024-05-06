BBMA Structure Guide

  • 指标
  • Sahid Akbar
    Sahid Akbar

    Sahid Akbar

    姓名： 萨希德·阿克巴
    国家： 印度尼西亚
    专业描述：
    我是外汇交易领域的资深专业人士，具有使用 MQL4 和 MQL5 编码的丰富经验。作为一名活跃的交易者，我开发了各种自动交易策略和定制指标，以帮助交易者优化他们在金融市场上的表现。
    经验：
    MQL4 和 MQL5 编码： 我花了多年时间学习和掌握 MQL4 和 MQL5 编程语言，为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 平台开发了各种自动交易系统和定制指标。
    外汇交易： 作为一名活跃的交易者，我在外汇交易方面拥有扎实的经验，涵盖市场分析到实时交易执行。
    3 评论
  • 版本: 1.291
  • 更新: 7 十月 2024
  • 激活: 5
标题：BBMA 结构指南 - BBMA 结构指南

描述：
BBMA 结构指南是一款专业的 MQL4 指标，旨在帮助交易者更轻松、更高效地理解 BBMA 结构的演变。BBMA，即“布林带移动平均”，以“领先一步”的口号而闻名，强调了深入理解市场结构的重要性。

通过 BBMA 结构指南，您可以快速识别驱动价格波动的基本市场结构模式。这将帮助您做出更准确、更有效的交易决策。该指标清晰直观地呈现信息，使您能够更自信地迈出交易中的下一步。

主要特点：
- **深入理解：** BBMA 结构指南提供清晰的市场结构视图，让您更好地理解市场动态。
- **易于使用：** 设计有直观界面，所有经验水平的交易者都能轻松使用该指标。
- **强有力的信号：** 该指标提供 BBMA 系统中的重要信号，如**CSAK**（蜡烛强劲方向）和 **MHV**（市场失去交易量）。 **CSAK** 信号指示存在方向强劲的蜡烛，而 **MHV** 信号指示市场正在失去交易量。

交易设置：

BBMA 结构指南还介绍了两个重要的交易设置，即**MHV 设置**（市场失去交易量）和 **再次进入**。MHV 设置指示市场正在失去交易量，并显示不稳定的市场条件。与此同时，再次进入是一种帮助您在价格调整后重新进入市场的设置。

更新：
我们承诺不断发展 BBMA 结构指南，以使其保持与不断变化的市场条件的相关性。我们将定期更新此指标的最新版本，包括新功能和必要的改进，以提升您的交易体验。

通过 BBMA 结构指南提供的信号和设置，您可以识别潜在的交易机会，而无需承诺即时利润或做出夸大的声明。立即获取该指标，并在交易中“领先一步”。
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The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
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The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
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The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
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The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
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The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
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The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
5 (1)
指标
The indicator of a Professional Trader is an arrow indicator for predicting the direction of price movement. I have been working on this indicator since 2014. You can use this indicator as your main indicator, use its entry signals, and use it as your only indicator to find entry points. About the product: Recommended TF [H4-D1-W1]   . The indicator predicts the direction of the next candle. Fits a variety of tools; Flexibility in settings for different instruments and intervals through the MO
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BB and EMA 50
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BB and EMA 50 This indicator merges BollingerBands and EMA50 to clarify trend strength, momentum shifts, volatility expansion, and directional bias, offering structured insights for breakout detection, pullback validation, and dynamic trend continuation across varied market conditions while improving precision in identifying reliable trade setups. It also includes an interactive hide-and-show line control using integrated buttons for flexible visual analysis.
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Description The BBMA + EMA50 Structure is a basic BBMA trading framework indicator combined with EMA 50 and First Momentum detection . It helps traders to quickly identify market structure, momentum shifts, and potential entry points with clear visual signals. Key Features: BBMA Structure : Displays the essential Bollinger Bands + Moving Average framework. EMA 50 Filter : Helps confirm trend direction and structure bias. First Momentum Detector : Automatically detects the first momentum breako
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Smart SL and TP Modifier Pro
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Trading Intraday EA
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专家
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BBMA Dashboard Guide
Sahid Akbar
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