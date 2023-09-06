KT Knoxville Divergence MT4
- 指标
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
- 版本: 1.0
- 激活: 10
KT Knoxville Divergence 是一个强大的工具，通过精心结合相对强弱指数（RSI）和动量振荡器，揭示金融市场中独特的价格背离。该指标能够有效捕捉市场动态中的微妙变化，帮助交易者更精准地识别潜在的盈利机会。
Knoxville Divergence 是由 Rob Booker 开发的一种交易背离类型。交易中的背离指的是资产价格的走势与技术指标（振荡器）的方向相反。这种差异通常预示着当前趋势可能正在减弱，并可能即将反转。
这对寻找最佳入场和出场点的交易者非常有用。每当出现背离信号时，该指标会在价格图表上以可视化形式进行提示。
理解 Knoxville Divergence
Knoxville Divergence 既可以用来逆势交易，也可以用于等待小幅回调后顺势进入长期趋势。因此，它被认为是一个逆趋势指标。这个指标的形成依赖于两个关键组成部分的协同工作。
首先是动量指标（Momentum）。当价格持续上涨，但动量指标开始下降时，这就是潜在 Knoxville Divergence 出现的第一信号。然而，仅凭动量变化还不足以确认，需要第二个条件 —— 相对强弱指数（RSI）。
如果在此期间，RSI 进入超买或超卖区域，那么这两个条件结合就形成了完整的 Knoxville Divergence，并在图表上绘制出 KD 线。
如何使用 Knoxville Divergence
以外汇货币对 EUR/USD 为例。假设在4小时图上，EUR/USD 处于持续上升趋势，价格连续几天上涨。突然，您在图表上看到一个 Knoxville Divergence 线出现在价格上方，这是潜在背离出现的第一个信号。
此时，还需要通过烛台形态和其他两个指标来确认。您查看动量指标，发现虽然价格上升，但动量开始下降，这是第一个确认信号。
同时查看 RSI 指标，发现其进入了超买区域，这通常被视为价格即将反转的信号。当动量下降且 RSI 超买，这就确认了 Knoxville Divergence，暗示上升趋势可能即将结束。
基于这一确认，您可以考虑在 EUR/USD 上开立卖出订单，预期价格将回落。逆势交易者偏好这类交易信号。通常，止损会设置在最近高点上方，以防趋势继续上涨，而止盈目标则设在预期的支撑区域附近。
值得一提的是，Knoxville Divergence 指标不仅适用于外汇市场，还适用于股票、共同基金、债券、期货，甚至加密货币市场。
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