KT Knoxville Divergence MT4

KT Knoxville Divergence 是一个强大的工具，通过精心结合相对强弱指数（RSI）和动量振荡器，揭示金融市场中独特的价格背离。该指标能够有效捕捉市场动态中的微妙变化，帮助交易者更精准地识别潜在的盈利机会。

Knoxville Divergence 是由 Rob Booker 开发的一种交易背离类型。交易中的背离指的是资产价格的走势与技术指标（振荡器）的方向相反。这种差异通常预示着当前趋势可能正在减弱，并可能即将反转。

这对寻找最佳入场和出场点的交易者非常有用。每当出现背离信号时，该指标会在价格图表上以可视化形式进行提示。



