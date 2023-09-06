KT Knoxville Divergence MT4

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KT Knoxville Divergence — это мощный инструмент, который выявляет уникальные ценовые дивергенции на финансовых рынках, используя тщательно подобранную комбинацию индикатора относительной силы (RSI) и индикатора импульса. Этот индикатор эффективно фиксирует тонкие изменения рыночной динамики и помогает трейдерам точнее находить потенциально прибыльные торговые возможности.

Knoxville Divergence — это тип дивергенции в трейдинге, разработанный Робом Букером. Дивергенция возникает, когда цена актива движется в противоположном направлении по отношению к техническому индикатору (осциллятору). Такое расхождение может служить сигналом к ослаблению текущего тренда и возможному его развороту.

Этот инструмент особенно полезен трейдерам, которые ищут оптимальные точки входа и выхода. Индикатор отображает визуальные сигналы на графике цены каждый раз, когда возникает дивергенция Knoxville.

Понимание дивергенции Knoxville

Дивергенцию Knoxville можно использовать как для торговли против тренда, так и для поиска коротких откатов перед продолжением долгосрочного тренда. Поэтому она считается контртрендовым индикатором. Его формирование основано на двух ключевых компонентах, работающих вместе.

Первый компонент — это индикатор импульса (Momentum). Когда цена актива растет, но импульс начинает падать, это первый признак возможной дивергенции Knoxville. Однако одного импульса недостаточно. Второй обязательный компонент — индекс относительной силы (RSI).

Если в это же время RSI входит в зону перекупленности или перепроданности, это завершает картину и подтверждает дивергенцию Knoxville, после чего на графике появляется линия KD.

Как использовать дивергенцию Knoxville

Рассмотрим пример валютной пары на рынке Форекс, например EUR/USD. Допустим, пара находилась в восходящем тренде на 4-часовом графике, и цена стабильно росла несколько дней. Внезапно вы замечаете появление линии дивергенции Knoxville над ценой на графике — первый сигнал возможного разворота.

Для подтверждения сигнала необходимо дополнительно проанализировать свечные модели и проверить два индикатора. Вы видите, что, несмотря на рост цены, индикатор импульса начал снижаться — это первое подтверждение дивергенции.

Одновременно вы проверяете RSI и обнаруживаете, что он вошел в зону перекупленности, что также указывает на вероятный разворот цены. Наличие этих двух признаков (падающий импульс при растущей цене и перекупленный RSI) подтверждает дивергенцию Knoxville, сигнализируя о возможном скором развороте тренда.

На этом основании можно открыть сделку на продажу по EUR/USD, ожидая снижения цены. Контртрендовые трейдеры предпочитают использовать такие сигналы. Обычно устанавливается стоп-лосс выше недавнего максимума (на случай продолжения роста) и тейк-профит на более низком уровне, где ожидается разворот.

Стоит отметить, что данный индикатор успешно работает не только на валютном рынке, но также на акциях, облигациях, фьючерсах, фондах и даже криптовалютах.

Отзывы 1
Siva77
910
Siva77 2023.10.06 18:15 
 

I’ve been looking for a good Knoxville Divergence indicator and I’ve found it at last.

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Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
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Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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KT Support and Resistance Levels MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
KT Auto Support Resistance Levels: мультитаймфреймовые уровни S&R, умные зоны и панель уровней для MetaTrader 4/5 Свинг-хай. Пивоты. Ордер-блоки. Предыдущие максимумы и минимумы. Каждый трейдер размечает рынок немного по-своему, и в итоге страдает сам график. Если наложить на один экран слишком много методов, он перестает быть картой. Он превращается в шум. KT Auto Support Resistance Levels решает эту проблему. Индикатор одновременно сканирует месячный, недельный, дневной и текущий таймфрейм, а
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.5 (2)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет важный сигнал входа на рынок, выявляя особый паттерн пробоя. Он непрерывно сканирует график на предмет устойчивого импульса в одном направлении и предоставляет точный сигнал перед основным движением. Получите сканер для нескольких символов и таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT 5 Ключевые особенности Уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит предоставляются индикатором. В комплект входит MTF-сканер, отслеживающий сигналы пробоя на всех таймфрей
ACB Trade Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
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KT Currency Strength and Correlation
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Если вы торгуете на Форекс, наличие подробной информации о силе валют и корреляции валютных пар может вывести вашу торговлю на новый уровень. Корреляция поможет сократить риск вдвое, а анализ силы валют поможет максимизировать прибыль. Этот индикатор предлагает гибридный подход к выбору наиболее подходящих валютных пар, используя анализ силы валют и корреляцию валютных пар. Как использовать анализ силы валют Предположим, ваша торговая стратегия показывает возможность покупки по AUD/JPY, но при
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
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KT Auto Fibo MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
KT Auto Fibo автоматически строит уровни коррекции Фибоначчи на основе текущего направления тренда. Максимальные и минимальные точки выбираются автоматически, используя доступные на графике экстремумы. Вы можете масштабировать и прокручивать график для соответствующей корректировки уровней Фибоначчи. Режимы Авто:  Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе области графика. Ручной: Строит уровни Фибоначчи один раз. После этого вы можете вручную изменять начальные точки. Применение: Помогае
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет ключевой сигнал на вход в рынок, обнаруживая особую модель пробоя. Индикатор непрерывно сканирует график на наличие стабилизирующегося импульса в одном направлении и выдает точный сигнал перед значительным рыночным движением.  Получите сканер с поддержкой мульти-символов и мульти-таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT4 Ключевые особенности Уровни Стоп-лосса и Тейк-профита задаются индикатором. Поставляется с панелью сканера MTF, которая
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
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KT COG Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Индикаторы
KT COG is an advanced implementation of the center of gravity indicator presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. It's a leading indicator which can be used to identify the potential reversal points with the minimum lag. The COG oscillator catches the price swings quite effectively. MT5 version of the same indicator is available here KT COG Advanced MT5 Calculation of COG The COG indicator is consist of the two lines. The main l
KT Pin Bar
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
KT Trend Magic
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Trend Magic shows the trend depiction on chart using the combination of market momentum and volatility. A smoothing coefficient is used to smooth out the noise from the signal.It can be used to find out the new entries or confirm the trades produced by other EA/Indicators. Usage Drag n drop MTF scanner which scans for the new signals across multiple time-frames. Find new entries in the trend direction. Improve the accuracy of other indicators when used in conjunction. Can be used as a dynami
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Эксперты
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4 (1)
Эксперты
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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Siva77
910
Siva77 2023.10.06 18:15 
 

I’ve been looking for a good Knoxville Divergence indicator and I’ve found it at last.

KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
60274
Ответ разработчика Nitin Raj 2023.10.06 18:24
Glad to know that. Thanks for your rating.
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