交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2685 1...267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692...3399 新评论 [删除] 2022.08.12 19:19 #26841 mytarmailS #: 当然，你说的对，如果连一点可操作性都没有，还费什么劲？我试过了，不行。 这在外汇交易中很正常。人们总是在修补算法，有时他们会走运），而且是以如此古老的方式。 mytarmailS 2022.08.12 19:26 #26842 Maxim Dmitrievsky #: 而且是以如此古老的方式。 什么方式？ [删除] 2022.08.12 19:28 #26843 mytarmailS #: 通过什么方式？ 靠旧书，比如技术分析、各种马氏指数和指标。如果命中趋势，就能赚钱，反之亦然。 mytarmailS 2022.08.12 19:37 #26844 Maxim Dmitrievsky #: 例如，关于技术分析、各种马丁格尔和指标的旧书。如果碰到趋势，就能赚钱，反之亦然。 新书也好不到哪里去。 Roman 2022.08.12 23:35 #26845 Renat Fatkhullin #:发布了有关内置矩阵和向量新功能的文档： 矩阵和向量方法 矩阵和向量类型 初始化 操作 运算 推导 变换 统计 特征 解决方案 机器学习 请阅读功能说明。 如果您能提出意见和想法，我们将不胜感激。 雷纳特，请问是否不能使用多维矩阵？ 矩阵表示 n 维空间。 如果能有 多维表示 就更好了。 matrix matrix_a(4, 8, 3); Renat Fatkhullin 2022.08.13 02:40 #26846 Roman #:雷纳特，请问多维矩阵是否不可用？ 矩阵是一个 n 维空间。如果能提供 多维表示 就 更好了。 您可以使用通常的标准数组，最多到四维数组或您自己的类。但数学工作必须由你自己完成。 我们已经很好地完成了向量和矩阵的基本数学计算。如果开发人员使用它们，就能满足 99% 的需求。 当然，我们还将进一步扩展数学集。 [删除] 2022.08.13 09:51 #26847 mytarmailS #: 新的也没好到哪里去。 阅读量子需要通过什么程序，找到它。当然，您可以自己编写测试程序😁、回归和相关分析、风险评估、机器学习奖励。对 DSP 只字未提。更好或没有更好......这是现在的事实基础，至少有一个前景，然后可能会雇用初级人员，以填补报告。 mytarmailS 2022.08.13 11:09 #26848 我如何知道该信号是否有阿尔法信号？ [删除] 2022.08.13 11:20 #26849 Renat Fatkhullin #:发布了有关内置矩阵和向量新功能的文档： 矩阵和向量方法 矩阵和向量类型 初始化 操作 运算 推导 变换 统计 特征 解决方案 机器学习 请阅读功能说明。 如果您能提出意见和想法，我们将不胜感激。 我还没有发现通过数组值进行初始化的方法，如果能摆脱循环就会很方便。 例如，您需要将数值从指示器缓冲区转移到向量或矩阵中。 到目前为止，我似乎没有其他问题了，一切都描述得很好 Renat Fatkhullin 2022.08.13 12:07 #26850 Maxim Dmitrievsky #:我没有发现通过数组值进行初始化的方法，这样可以方便地摆脱循环。例如，您需要将数值从指示器缓冲区转移到矢量或矩阵中到目前为止，我似乎没有其他问题了，一切都描述得很清楚 下一组函数是 MqlRates、MqlTick 等之间的各种交换，包括将价格数据直接接收到向量和矩阵中。 包含详细示例的文章即将完成。 1...267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当然，你说的对，如果连一点可操作性都没有，还费什么劲？我试过了，不行。
而且是以如此古老的方式。
通过什么方式？
例如，关于技术分析、各种马丁格尔和指标的旧书。
发布了有关内置矩阵和向量新功能的文档：
请阅读功能说明。
如果您能提出意见和想法，我们将不胜感激。
雷纳特，请问是否不能使用多维矩阵？
矩阵表示 n 维空间。
如果能有 多维表示 就更好了。
matrix matrix_a(4, 8, 3);
雷纳特，请问多维矩阵是否不可用？
矩阵是一个 n 维空间。
如果能提供 多维表示 就 更好了。
您可以使用通常的标准数组，最多到四维数组或您自己的类。但数学工作必须由你自己完成。
我们已经很好地完成了向量和矩阵的基本数学计算。如果开发人员使用它们，就能满足 99% 的需求。
当然，我们还将进一步扩展数学集。
新的也没好到哪里去。
我如何知道该信号是否有阿尔法信号？
发布了有关内置矩阵和向量新功能的文档：
请阅读功能说明。
如果您能提出意见和想法，我们将不胜感激。
我还没有发现通过数组值进行初始化的方法，如果能摆脱循环就会很方便。
例如，您需要将数值从指示器缓冲区转移到向量或矩阵中。
到目前为止，我似乎没有其他问题了，一切都描述得很好
我没有发现通过数组值进行初始化的方法，这样可以方便地摆脱循环。
例如，您需要将数值从指示器缓冲区转移到矢量或矩阵中
到目前为止，我似乎没有其他问题了，一切都描述得很清楚
下一组函数是 MqlRates、MqlTick 等之间的各种交换，包括将价格数据直接接收到向量和矩阵中。
包含详细示例的文章即将完成。