mytarmailS #:
当然，你说的对，如果连一点可操作性都没有，还费什么劲？我试过了，不行。
这在外汇交易中很正常。人们总是在修补算法，有时他们会走运），而且是以如此古老的方式。
 
Maxim Dmitrievsky #:
mytarmailS #:
靠旧书，比如技术分析、各种马氏指数和指标。
如果命中趋势，就能赚钱，反之亦然。
 
Maxim Dmitrievsky #:
新书也好不到哪里去。
 
Renat Fatkhullin #:

发布了有关内置矩阵和向量新功能的文档：

请阅读功能说明。

如果您能提出意见和想法，我们将不胜感激。

雷纳特，请问是否不能使用多维矩阵？
矩阵表示 n 维空间。

如果能有 多维表示更好了。 

matrix   matrix_a(4, 8, 3);

nm

 
Roman #:

您可以使用通常的标准数组，最多到四维数组或您自己的类。但数学工作必须由你自己完成。

我们已经很好地完成了向量和矩阵的基本数学计算。如果开发人员使用它们，就能满足 99% 的需求。

当然，我们还将进一步扩展数学集。

mytarmailS #:
新的也没好到哪里去。
阅读量子需要通过什么程序，找到它。当然，您可以自己编写测试程序😁、回归和相关分析、风险评估、机器学习奖励。
对 DSP 只字未提。更好或没有更好......这是现在的事实基础，至少有一个前景，然后可能会雇用初级人员，以填补报告。
 

我如何知道该信号是否有阿尔法信号？


Renat Fatkhullin #:

发布了有关内置矩阵和向量新功能的文档：

请阅读功能说明。

如果您能提出意见和想法，我们将不胜感激。

我还没有发现通过数组值进行初始化的方法，如果能摆脱循环就会很方便。

例如，您需要将数值从指示器缓冲区转移到向量或矩阵中。

到目前为止，我似乎没有其他问题了，一切都描述得很好

 
Maxim Dmitrievsky #:

下一组函数是 MqlRates、MqlTick 等之间的各种交换，包括将价格数据直接接收到向量和矩阵中。

包含详细示例的文章即将完成。

