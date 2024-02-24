交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2688 1...268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695...3399 新评论 Evgeny Dyuka 2022.08.15 08:52 #26871 Aleksey Nikolayev #:引入 python 集成的逻辑是为了满足某些基金会的特殊要求。更紧密的集成显然与元引号的业务模式不符，因此不会实现，而 "教他们业务 "的尝试也将一如既往地徒劳无功，幼稚可笑。听从我的建议 将节省您的时间和精力。 突出显示的句子听起来很滑稽。 不要把教人或要求什么的愿望归咎于我。我只是在思考并给出我的评价。事实上，该项目已经过了其发展的高峰期，这是显而易见的。加密主题已经失败，而 ML 主题正在迎头赶上，目前还没有正常的浏览器版本，看来以后也不会有。 mytarmailS 2022.08.15 09:33 #26872 Aleksey Nikolayev #:听从我的建议 将为您节省时间和精力。 该捆绑包与https://github.com/Kinzel/mt5R 新软件包有何不同？ Renat Fatkhullin 2022.08.15 09:52 #26873 Evgeny Dyuka #:突出显示的句子听起来很滑稽。不要把教导或要求什么的愿望归咎于我。我只是思考并给出我的评价。事实上，该项目已经过了发展的高峰期，这一点显而易见。加密主题已经失败，而 ML 主题正在迎头赶上，目前还没有正常的浏览器版本，看来以后也不会有。 这里是现代网络终端：https://www.mql5.com/ru/trading 加密货币主题每周都会被玩家集体贴满并拖入法律底线。因此，我们不碰它。我们不讨论这个话题。 对于 ML 主题，我们不是在追赶，而是在高质量地研究该主题并提供综合解决方案。让我们拭目以待，在未来 6 个月内，我们将不断取得新的进展。 很少有语言拥有原生类型的向量、矩阵、复数以及对它们的操作。没有这些，就很难构建机器学习。 要让消费者部署 Python + Tensorflow（+CUDA 作为甜点），无异于自杀，也无法保护和出售他们的劳动成果。 但我们的目标是在一个普通终端内生成一个 *.ex5 文件，而无需添加任何额外内容。与 CUDA 不同，OpenCL 支持涵盖最广泛的加速器。 Вебтерминал для MetaTrader 5 www.mql5.com Подключайтесь к счету и торгуйте на финансовых рынках прямо из браузера Maxim Kuznetsov 2022.08.15 10:03 #26874 mytarmailS #: 这个软件包与https://github.com/Kinzel/mt5R 软件包有什么不同？ 该软件包绝不是新的，而且显然（像大多数软件包一样）已被作者放弃。最近一次活动是在 1.5 年前。R 的需求量如此之大，只能靠炒作来推动。 快速浏览了一下 - Kinzel 的软件包假设通过文件或（如果项目中缺少 *.mqh）通过套接字进行数据交换；原始方法 - 不发布所有源文件 :-) mytarmailS 2022.08.15 10:17 #26875 Maxim Kuznetsov #:该软件包并不新，而且显然（像大多数软件包一样）已被作者放弃。最近一次活动是在 1.5 年前。R 的需求量如此之大，只能靠炒作来推动快速浏览了一下 - Kinzel 的软件包假定通过文件或（如果项目中缺少 *.mqh）通过套接字进行数据交换；原始方法 - 不发布所有源文件 :-) 所有文件都已发布，是你没仔细看...交换是通过套接字进行的...我不知道这个软件包比 mt4r 好在哪里/坏在哪里。 Aleksey Nikolayev 2022.08.15 10:46 #26876 Evgeny Dyuka #:突出显示的句子听起来很荒谬。 我同意，但有趣的是，这与真实情况相符。 Evgeny Dyuka#: ...加密主题已经失败，ML 主题正在迎头赶上，目前还没有普通浏览器版本，而且似乎也不会再有了。 此外，外汇交易工具也存在长期问题（从元报价到经纪商，再从经纪商到元报价，一直在躲躲闪闪）。但在零售外汇方面一切都很好，这也是问题的关键所在。 Maxim Kuznetsov 2022.08.15 10:56 #26877 mytarmailS #: 一切都在那里公布，你没有仔细看... 交换是通过插座进行的。 我还是不明白这个软件包比 mt4p 好在哪里？ Oups......不是来自终端交付，也不在软件包中。 没关系。在我看来，这种事情应该通过中间件来解决--至少是中间基地。终端提供历史记录和报价，做出决策/预测并据此进行交易。经过调试和测试的工具进行计算。正常的 "劳动分工 "和基础设施都在那里。虽然不是免费的，但还是有的）当然，终端除外。否则，你需要多少千兆字节和兆兆字节，就租用多少千兆字节和兆兆字节，你想计算什么就计算什么，你知道怎么做就怎么做。 mt-R 在某个阶段只是一个终端解决方案--它启动 R 并通过管道与之通信。也许现在仍然是 Aleksey Nikolayev 2022.08.15 11:04 #26878 mytarmailS #: 这个软件包与新软件包https://github.com/Kinzel/mt5R 有什么不同？ 它们似乎有不同的领域--在你的 链接中是交易和获取报价，而在我的 链接中是交换数组和在 R 中运行命令。 在 C# 中，您可以以 mt-R 风格使用 R（具有一定的可移植性），这一点可能也很重要。 mytarmailS 2022.08.15 11:19 #26879 谢谢，这样我就更清楚了。 [删除] 2022.08.15 12:25 #26880 因此，另一个看似积极的主题，已减少到 stRajduzhdushchih 😆 的问题的讨论，例如相同的加密货币交易所不给 Rapi，只有 python 吗？我写了几年，没有人需要 R 1...268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
引入 python 集成的逻辑是为了满足某些基金会的特殊要求。更紧密的集成显然与元引号的业务模式不符，因此不会实现，而 "教他们业务 "的尝试也将一如既往地徒劳无功，幼稚可笑。
听从我的建议 将节省您的时间和精力。
突出显示的句子听起来很滑稽。
不要把教人或要求什么的愿望归咎于我。我只是在思考并给出我的评价。事实上，该项目已经过了其发展的高峰期，这是显而易见的。加密主题已经失败，而 ML 主题正在迎头赶上，目前还没有正常的浏览器版本，看来以后也不会有。
听从我的建议 将为您节省时间和精力。
突出显示的句子听起来很滑稽。
不要把教导或要求什么的愿望归咎于我。我只是思考并给出我的评价。事实上，该项目已经过了发展的高峰期，这一点显而易见。加密主题已经失败，而 ML 主题正在迎头赶上，目前还没有正常的浏览器版本，看来以后也不会有。
这里是现代网络终端：https://www.mql5.com/ru/trading
加密货币主题每周都会被玩家集体贴满并拖入法律底线。因此，我们不碰它。我们不讨论这个话题。
对于 ML 主题，我们不是在追赶，而是在高质量地研究该主题并提供综合解决方案。让我们拭目以待，在未来 6 个月内，我们将不断取得新的进展。
很少有语言拥有原生类型的向量、矩阵、复数以及对它们的操作。没有这些，就很难构建机器学习。
要让消费者部署 Python + Tensorflow（+CUDA 作为甜点），无异于自杀，也无法保护和出售他们的劳动成果。
但我们的目标是在一个普通终端内生成一个 *.ex5 文件，而无需添加任何额外内容。与 CUDA 不同，OpenCL 支持涵盖最广泛的加速器。
这个软件包与https://github.com/Kinzel/mt5R 软件包有什么不同？
该软件包绝不是新的，而且显然（像大多数软件包一样）已被作者放弃。最近一次活动是在 1.5 年前。R 的需求量如此之大，只能靠炒作来推动。
快速浏览了一下 - Kinzel 的软件包假设通过文件或（如果项目中缺少 *.mqh）通过套接字进行数据交换；原始方法 - 不发布所有源文件 :-)
该软件包并不新，而且显然（像大多数软件包一样）已被作者放弃。最近一次活动是在 1.5 年前。R 的需求量如此之大，只能靠炒作来推动
快速浏览了一下 - Kinzel 的软件包假定通过文件或（如果项目中缺少 *.mqh）通过套接字进行数据交换；原始方法 - 不发布所有源文件 :-)
突出显示的句子听起来很荒谬。
我同意，但有趣的是，这与真实情况相符。
...加密主题已经失败，ML 主题正在迎头赶上，目前还没有普通浏览器版本，而且似乎也不会再有了。
此外，外汇交易工具也存在长期问题（从元报价到经纪商，再从经纪商到元报价，一直在躲躲闪闪）。但在零售外汇方面一切都很好，这也是问题的关键所在。
一切都在那里公布，你没有仔细看...
Oups......不是来自终端交付，也不在软件包中。
没关系。在我看来，这种事情应该通过中间件来解决--至少是中间基地。终端提供历史记录和报价，做出决策/预测并据此进行交易。经过调试和测试的工具进行计算。正常的 "劳动分工 "和基础设施都在那里。虽然不是免费的，但还是有的）当然，终端除外。否则，你需要多少千兆字节和兆兆字节，就租用多少千兆字节和兆兆字节，你想计算什么就计算什么，你知道怎么做就怎么做。
mt-R 在某个阶段只是一个终端解决方案--它启动 R 并通过管道与之通信。也许现在仍然是
这个软件包与新软件包https://github.com/Kinzel/mt5R 有什么不同？
它们似乎有不同的领域--在你的 链接中是交易和获取报价，而在我的 链接中是交换数组和在 R 中运行命令。
在 C# 中，您可以以 mt-R 风格使用 R（具有一定的可移植性），这一点可能也很重要。