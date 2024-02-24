交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3399 1...33923393339433953396339733983399 新评论 [删除] 2024.02.24 15:03 #33981 mytarmailS #:它们的通用性很好，因为它们是在数十亿个单词数据集上训练出来的，而我们有价格。如果神经元被训练成会说话，那么你要训练它做什么呢？而且你也无法训练你的价格神经元，因为你需要大量的可视化数据。所以，要么是我什么都不知道，要么就是法学硕士跟这有什么关系？ 沃龙佐夫在视频中说，你看了。关于基本模型的概念，从一个小时开始。 我问我的 mytarmailS 2024.02.24 15:14 #33982 Maxim Dmitrievsky #:沃龙佐夫在视频中的讲话，你们已经看到了。关于基本模型的概念，从一点钟方向开始。 我想起来了 这是一个概念 任何信息都可以简化为一个向量 他说的是嵌入式模型 没错 但这只是一个概念，而 LLM 是根据文本嵌入训练出来的，仅此而已，它的整个结构都是训练出来的。 因此，如果你决定给它你自己的 OHLC 嵌入，什么也不会发生 ))) 您需要在不同的嵌入式、不同的任务、不同的目标上从头开始训练它......同时，让它写文本、画图、说话等等......换句话说，就是多模态。 如果你想让一个会写文字的神经元去做 "OHLC"，那是行不通的。 [删除] 2024.02.24 15:18 #33983 mytarmailS #:啊，看，我想起来了。这是一个概念，任何信息都可以还原成一个矢量，他说的是 "嵌入"，对，没错。但这只是一个概念，而 LLM 是根据文本嵌入训练出来的，仅此而已，它的整个结构都是根据文本嵌入训练出来的。所以，如果你决定用 OHLC 给它赋予你自己的嵌入，什么也不会发生 )))当模型将其一般 "知识 "转移到您的领域时，可能会发生知识提炼。我对此有点模糊，但大概是这样的。它可以转化为数字、文本、图片甚至声音，也可以转化为程序代码。 mytarmailS 2024.02.24 15:22 #33984 Maxim Dmitrievsky #:当模型将其一般 "知识 "转移到你的领域时，就会发生知识提炼。我对此有点模糊，但大概是这样的。 什么都不会发生。 想象一下，一个在某些数据上训练过的 PCA，这就是神经元的内核。 如果你向其中添加陌生数据，它就会变成神经元从未见过的孤立的点群，并且不知道该如何处理。 她不会转移知识，因为这个点群的坐标是她从未接触过的。 [删除] 2024.02.24 15:24 #33985 mytarmailS #:什么都不会发生想象一下在一些数据上训练的 PCA，这就是 Neira 的核心。如果向其中添加陌生数据，它就会变成一个孤立的点簇，而 Neura 从未见过这些点，也不知道该如何处理。她不会转移知识，因为这个点群的坐标是她从未接触过的。现在每个人都是这样做的，根据任务来训练他们。我得找找例子。 你要更新模型的权重（链接），而不是添加新的点。 mytarmailS 2024.02.24 15:28 #33986 Maxim Dmitrievsky #:现在每个人都这么做，为自己的任务训练他们。我得找找例子。 你是在更新模型的权重 而不是添加新的点 你不明白，我不打扰你了 [删除] 2024.02.24 15:29 #33987 mytarmailS #:你不明白，我不打扰你了。 我懂，但它不是这么工作的它能把任何信息编码成语义向量 不管数据是什么性质的 都只是符号而已它已经知道所有这些符号，重要的是序列。 [删除] 2024.02.24 15:44 #33988 是的，你没有打断我，这只是一个在可预见的未来 "尝试 "的话题：) 1...33923393339433953396339733983399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
它们的通用性很好，因为它们是在数十亿个单词数据集上训练出来的，而我们有价格。
如果神经元被训练成会说话，那么你要训练它做什么呢？
而且你也无法训练你的价格神经元，因为你需要大量的可视化数据。
所以，要么是我什么都不知道，要么就是法学硕士跟这有什么关系？
沃龙佐夫在视频中说，你看了。关于基本模型的概念，从一个小时开始。
我问我的
我想起来了
这是一个概念 任何信息都可以简化为一个向量 他说的是嵌入式模型 没错
但这只是一个概念，而 LLM 是根据文本嵌入训练出来的，仅此而已，它的整个结构都是训练出来的。
因此，如果你决定给它你自己的 OHLC 嵌入，什么也不会发生 )))
您需要在不同的嵌入式、不同的任务、不同的目标上从头开始训练它......同时，让它写文本、画图、说话等等......换句话说，就是多模态。
如果你想让一个会写文字的神经元去做 "OHLC"，那是行不通的。
当模型将其一般 "知识 "转移到您的领域时，可能会发生知识提炼。我对此有点模糊，但大概是这样的。它可以转化为数字、文本、图片甚至声音，也可以转化为程序代码。
什么都不会发生。
想象一下，一个在某些数据上训练过的 PCA，这就是神经元的内核。
如果你向其中添加陌生数据，它就会变成神经元从未见过的孤立的点群，并且不知道该如何处理。
她不会转移知识，因为这个点群的坐标是她从未接触过的。
现在每个人都是这样做的，根据任务来训练他们。我得找找例子。你要更新模型的权重（链接），而不是添加新的点。
你不明白，我不打扰你了
我懂，但它不是这么工作的它能把任何信息编码成语义向量 不管数据是什么性质的 都只是符号而已它已经知道所有这些符号，重要的是序列。