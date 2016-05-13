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EATA - индикатор для MetaTrader 4
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Значения этого индикатора рассчитываются с помощью индикаторов RSI и CCI. При этом вместо обычного RSI индикатора используется быстрый RSI.
Отличие состоит в том, что в обычном RSI индикаторе его значение насчитывается с применением экспоненциального метода, а в быстром применяется простое соотношение.
Пересечение красных и синих линий индикатора являются сигналами для покупки или продажи. Для удобства трейдера индикатор также отображает сигналы на покупку и продажу в виде зеленых и красных стрелок. Зеленая стрелка является сигналом к покупке, и красная сигналом к продаже.
Индикатор имеет несколько входных параметров, которые можно изменить на свое усмотрение:
- CCI_per (default = 14) - период расчета индикатора CCI;
- RSI_per (default = 14) - период расчета индикатора RSI;
- Ma_Period (default = 2) - период расчета индикатора Moving Average;
- koef (default = 8) - количество баров используемое для расчета индикатора.
Индикатор помогает автоматизировать процесс построения трендовых линий.EA PipFinite Trend Laser
Простой советник основан на индикаторе PipFinite Trend Laser.
Индикатор дает сигналы на основе свечных фигур бычьего и медвежьего поглощения.Fiji BB_Alert
Индикатор Fiji BB Alert основан на скользящей средней и полосах Боллиджера и предполагает торговлю на отбой от канала.