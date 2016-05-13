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Индикаторы

EATA - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Mametov
Vladimir Mametov

Vladimir Mametov

4.7 (818)
5 продуктов 2 сигнала 1 статья 8 кодов 6 тем 156 комментариев
Просмотров:
12374
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Значения этого индикатора рассчитываются с помощью индикаторов RSI и CCI. При этом вместо обычного RSI индикатора используется быстрый RSI.

Отличие состоит в том, что в обычном RSI индикаторе его значение насчитывается с применением экспоненциального метода, а в быстром применяется простое соотношение.

Пересечение красных и синих линий индикатора являются сигналами для покупки или продажи. Для удобства трейдера индикатор также отображает сигналы на покупку и продажу в виде зеленых и красных стрелок. Зеленая стрелка является сигналом к покупке, и красная сигналом к продаже.

Индикатор имеет несколько входных параметров, которые можно изменить на свое усмотрение:

  • CCI_per (default = 14) - период расчета индикатора CCI;
  • RSI_per (default = 14) - период расчета индикатора RSI;
  • Ma_Period (default = 2) - период расчета индикатора Moving Average;
  • koef (default = 8) - количество баров используемое для расчета индикатора.

Indicator EATA

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