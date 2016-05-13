Значения этого индикатора рассчитываются с помощью индикаторов RSI и CCI. При этом вместо обычного RSI индикатора используется быстрый RSI.

Отличие состоит в том, что в обычном RSI индикаторе его значение насчитывается с применением экспоненциального метода, а в быстром применяется простое соотношение.

Пересечение красных и синих линий индикатора являются сигналами для покупки или продажи. Для удобства трейдера индикатор также отображает сигналы на покупку и продажу в виде зеленых и красных стрелок. Зеленая стрелка является сигналом к покупке, и красная сигналом к продаже.

Индикатор имеет несколько входных параметров, которые можно изменить на свое усмотрение: