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指标

RSS - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1168
等级:
(7)
已发布:
RSS.mq5 (17.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Ian Copsey 的 RSS (相对扩散强度) 指标于 2006 年 10 月发表在《股票和商品》杂志上。

该指标有七个配置参数:

  • Fast MA period - 快速 EMA 周期;
  • Slow MA period - 慢速 EMA 周期;
  • RSI period - RSI 计算周期;
  • Smoothing period - 平滑周期;
  • Applied price - 计算的价格类型;
  • Overbought level - 超买级别;
  • Oversold level - 超卖级别。

计算:

RSS = MA(RSI, Smoothing period)

其中:

RSI = RSI(Fast EMA(Price) - Slow MA(Price))

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21041

NMA NMA

肚脐 (Navel) 均线。

IDWMA IDWMA

反转距离加权移动平均线指标。

VAMA VAMA

速度和加速度均线指标。

VAMA_MACD VAMA_MACD

成交量调整 MA MACD 指标。