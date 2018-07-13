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Ian Copsey 的 RSS (相对扩散强度) 指标于 2006 年 10 月发表在《股票和商品》杂志上。
该指标有七个配置参数:
- Fast MA period - 快速 EMA 周期;
- Slow MA period - 慢速 EMA 周期;
- RSI period - RSI 计算周期;
- Smoothing period - 平滑周期;
- Applied price - 计算的价格类型;
- Overbought level - 超买级别;
- Oversold level - 超卖级别。
计算:
RSS = MA(RSI, Smoothing period)
其中:
RSI = RSI(Fast EMA(Price) - Slow MA(Price))
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21041