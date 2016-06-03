CRVIOnArrayクラスは指標バッファでのRVI （Relative Vigor Index、相対的活力指数）値の計算のために設計されています。

使用法：



Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aPeriod - 指標期間

- 指標期間 ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑化の期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aDataOpen[] - 指標計算に使われる始値のデータバッファ

- 指標計算に使われる始値のデータバッファ double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ

- 指標計算に使われる高値のデータバッファ double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ

- 指標計算に使われる安値のデータバッファ double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ

- 指標計算に使われる終値のデータバッファ double aM[] - 計算の中間バッファ

- 計算の中間バッファ double aMS[] - 計算の中間バッファ

- 計算の中間バッファ double aR[] - 計算の中間バッファ

- 計算の中間バッファ double aRS[] - 計算の中間バッファ

- 計算の中間バッファ double aMain[] - メインライン計算値バッファ

- メインライン計算値バッファ double aSignal[] - シグナルライン計算値バッファ

追加メソッド：

int BarsRequiredMain() - メインラインの計算に必要なバーの最小数を返します

- メインラインの計算に必要なバーの最小数を返します int BarsRequiredSignal() - シグナル線の計算に必要なバーの最小数を返します

- シグナル線の計算に必要なバーの最小数を返します string Name() -指標名の文字列を返します

Test_RVIOnArray.mq5はCRVIOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncRVIOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Relative Vigor Indexテクニカル指標 (RVI)の一番のポイントは、強気市場の終値は、原則として始値よりも高いということです。弱気市場では反対です。よってRelative Vigor Indexの背後にある考え方は、動きの活力、またはエネルギーが、終値の近くで確立されるということです。