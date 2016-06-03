コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

IncRVIOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev
CRVIOnArrayクラスは指標バッファでのRVI （Relative Vigor Index、相対的活力指数）値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aDataOpen[] - 指標計算に使われる始値のデータバッファ
  • double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
  • double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
  • double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ
  • double aM[] - 計算の中間バッファ
  • double aMS[] - 計算の中間バッファ
  • double aR[] - 計算の中間バッファ
  • double aRS[] - 計算の中間バッファ
  • double aMain[] - メインライン計算値バッファ
  • double aSignal[] - シグナルライン計算値バッファ

追加メソッド：

  • int BarsRequiredMain() - メインラインの計算に必要なバーの最小数を返します
  • int BarsRequiredSignal() - シグナル線の計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() -指標名の文字列を返します

Test_RVIOnArray.mq5はCRVIOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncRVIOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Relative Vigor Indexテクニカル指標 (RVI)の一番のポイントは、強気市場の終値は、原則として始値よりも高いということです。弱気市場では反対です。よってRelative Vigor Indexの背後にある考え方は、動きの活力、またはエネルギーが、終値の近くで確立されるということです。

CRVIOnArrayクラスの使用例

