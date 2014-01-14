Participe de nossa página de fãs
IncRVIOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 949
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
A Classe CRVIOnArray é projetada para calcular os valores do RVI (Relative Vigor Index) sobre os buffers do indicador.
Uso:
O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():
- int aPeriod - período do indicador.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - período suavizado.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal - é uma variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated da função OnCalculate();
- double aDataOpen[] - buffer com dados da Abertura (Open) para calcular o indicador;
- double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
- double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
- double aDataClose[] - buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;
- double aM[] - buffer intermediário para cálculo;
- double aMS[] - buffer intermediário para cálculo;
- double aR[] - buffer intermediário para cálculo;
- double aRS[] - buffer intermediário para cálculo;
- double aMain[] - buffer com os valores calculados da linha principal;
- double aSignal[] - buffer com os valores calculados da linha principal
Métodos Adicionais:
- int BarsRequiredMain() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
- int BarsRequiredSignal() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
- string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;
Test_RVIOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CRVIOnArray. O arquivo IncRVIOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.
O ponto principal do Indicador Técnico Relative Vigor Index (RVI) é o fechamento de preço via de regra mais elevado do que o preço de abertura sobre o mercado touro (ascendente). Para o mercado urso (descendente) é a regra ao contrário. Assim, a idéia por de trás do Relative Vigor Index é o vigor ou energia do movimento nos fechamentos dos preços.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/654
