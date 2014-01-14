A Classe CRVIOnArray é projetada para calcular os valores do RVI (Relative Vigor Index) sobre os buffers do indicador.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

int aPeriod - período do indicador.

- período do indicador. ENUM_MA_METHOD aMethod - período suavizado.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal - é uma variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();

- é uma variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated da função OnCalculate();

- variável prev_calculated da função OnCalculate(); double aDataOpen[] - buffer com dados da Abertura (Open) para calcular o indicador;

- buffer com dados da Abertura (Open) para calcular o indicador; double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;

- buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador; double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;

- buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador; double aDataClose[] - buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;

- buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador; double aM[] - buffer intermediário para cálculo;

- buffer intermediário para cálculo; double aMS[] - buffer intermediário para cálculo;

- buffer intermediário para cálculo; double aR[] - buffer intermediário para cálculo;

- buffer intermediário para cálculo; double aRS[] - buffer intermediário para cálculo;

- buffer intermediário para cálculo; double aMain[] - buffer com os valores calculados da linha principal;

- buffer com os valores calculados da linha principal; double aSignal[] - buffer com os valores calculados da linha principal

Métodos Adicionais:

int BarsRequiredMain() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

- retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; int BarsRequiredSignal() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

- retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_RVIOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CRVIOnArray. O arquivo IncRVIOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.

O ponto principal do Indicador Técnico Relative Vigor Index (RVI) é o fechamento de preço via de regra mais elevado do que o preço de abertura sobre o mercado touro (ascendente). Para o mercado urso (descendente) é a regra ao contrário. Assim, a idéia por de trás do Relative Vigor Index é o vigor ou energia do movimento nos fechamentos dos preços.