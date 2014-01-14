CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

IncRVIOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
949
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) visualização
incrvionarray.mqh (4.02 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_rvionarray.mq5 (3.64 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A Classe CRVIOnArray é projetada para calcular os valores do RVI (Relative Vigor Index) sobre os buffers do indicador.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal - é uma variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variável prev_calculated da função OnCalculate();
  • double aDataOpen[] - buffer com dados da Abertura (Open) para calcular o indicador;
  • double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
  • double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
  • double aDataClose[] - buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;
  • double aM[] - buffer intermediário para cálculo;
  • double aMS[] - buffer intermediário para cálculo;
  • double aR[] - buffer intermediário para cálculo;
  • double aRS[] - buffer intermediário para cálculo;
  • double aMain[] - buffer com os valores calculados da linha principal;
  • double aSignal[] - buffer com os valores calculados da linha principal

Métodos Adicionais:

  • int BarsRequiredMain() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
  • int BarsRequiredSignal() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
  • string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_RVIOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CRVIOnArray. O arquivo IncRVIOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.

O ponto principal do Indicador Técnico Relative Vigor Index (RVI) é o fechamento de preço via de regra mais elevado do que o preço de abertura sobre o mercado touro (ascendente). Para o mercado urso (descendente) é a regra ao contrário. Assim, a idéia por de trás do Relative Vigor Index é o vigor ou energia do movimento nos fechamentos dos preços.

Exemplo de uso da classe CRVIOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/654

Monitoramento de Cotações (arquivo de memória mapeada) Monitoramento de Cotações (arquivo de memória mapeada)

Este Expert Advisor é um exemplo de uso do Mapeamento de Memória DLL para trabalhar com Funções de Mapeamento de arquivo. Neste exemplo, o Expert Advisor cria um arquivo virtual (de memória mapeada) e inicia a atualização das cotações nos ativos. Desta forma, os Expert Advisors podem trocar dados (por exemplo, dados de cotações) usando o arquivo de memória mapeada comum.

Mapeamento de Memória Mapeamento de Memória

DLL (MS VC++ 2010) para trabalhar com arquivos de Mapeamento de Memória.

sSyncScroll sSyncScroll

Script para rolagem simultânea nos gráficos.

ElderImpulseSystem_HTF_Signal ElderImpulseSystem_HTF_Signal

ElderImpulseSystem_HTF_Signal exibe informações da direção de tendência das últimas barras do timeframe escolhido do indicador ElderImpulseSystem através de uma seqüência de objetos gráficos coloridos. O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada.