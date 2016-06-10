Die Klasse CRVIOnArray berechnet im Indikator-Puffer den RVI (Relative Vigor Index)

Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

int aPeriod - Indikator Periodenlänge.

- Indikator Periodenlänge. ENUM_MA_METHOD aMethod - Glättungsmethode.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aDataOpen[] - Puffer mit den Eröffnungspreisen für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Eröffnungspreisen für die Berechnung des Indikators; double aDataHigh[] - Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators; double aDataLow[] - Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators; double aDataClose[] - Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators; Doppel bin[] - Hilfspuffer für Berechnungen;

- Hilfspuffer für Berechnungen; Doppel-aMS[] - Hilfspuffer für Berechnungen;

- Hilfspuffer für Berechnungen; double aR[] - Hilfspuffer für Berechnungen;

- Hilfspuffer für Berechnungen; Doppel-aRS[] - Hilfspuffer für Berechnungen;

- Hilfspuffer für Berechnungen; Doppel-aMain[] - Puffer mit den Werten der Haupt-Linie;

- Puffer mit den Werten der Haupt-Linie; Doppel-aSignal[] - Puffer mit den Werten der Signallinie.

Zusätzliche Methoden:

int BarsRequiredMain() - liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Hauptlinie;

- liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Hauptlinie; int BarsRequiredSignal() - liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Signallinie;

- liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Signallinie; string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_RVIOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CRVIOnArray anwendet. Die Datei IncRVIOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.

Der wichtigste Punkt des technischen Relative Stärke Index Indikators (RVI) ist, dass als Regel im Bullenmarkt der Schlusskurs höher ist als der Eröffnungskurs. Im Bärenmarkt ist es umgekehrt. Also die Idee hinter der Relative Vigor-Index ist, dass die Kraft oder Energie einer Preisbewegung sich in der Position des Schlusskurses zeigt.