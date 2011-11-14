Класс CRVIOnArray предназначен для расчета значений индикатора RVI (Relative Vigor Index) по индикаторным буферам.



Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

int aPeriod - период индикатора.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

int BarsRequiredMain() - возвращает минимальное количество баров для расчета главной линии;

Дополнительные методы:

Файл Test_RVIOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CRVIOnArray. Файл IncRVIOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот — на медвежьем рынке. Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода.