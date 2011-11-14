Ставь лайки и следи за новостями
IncRVIOnArray - библиотека для MetaTrader 5
- 1706
-
Класс CRVIOnArray предназначен для расчета значений индикатора RVI (Relative Vigor Index) по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aPeriod - период индикатора.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataOpen[] - буфер с данными Open для расчета индикатора;
- double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
- double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
- double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
- double aM[] - промежуточный буфер для расчетов;
- double aMS[] - промежуточный буфер для расчетов;
- double aR[] - промежуточный буфер для расчетов;
- double aRS[] - промежуточный буфер для расчетов;
- double aMain[] - буфер с рассчитанными значениями главной линии;
- double aSignal[] - буфер с рассчитанными значениями главной линии.
- int BarsRequiredMain() - возвращает минимальное количество баров для расчета главной линии;
- int BarsRequiredSignal() - возвращает минимальное количество баров для расчета сигнальной линии;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_RVIOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CRVIOnArray. Файл IncRVIOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.
Технический Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот — на медвежьем рынке. Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода.
