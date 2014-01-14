Descrição:



A Classe CRSIOnArray é projetada para calcular os valores do RSI (Relative Strength Index, RSI) sobre os buffers do indicador.

Uso:



O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

int aPeriod - período do indicador.

- período do indicador. ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavização.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated da função OnCalculate();

- variável prev_calculated da função OnCalculate(); double aData[] - buffer dos dados para cálculo do indicador;

- buffer dos dados para cálculo do indicador; double aP[] - buffer intermediário para o componente positivo;

- buffer intermediário para o componente positivo; double aM[] - buffer intermediário para o componente negativo;

- buffer intermediário para o componente negativo; double aPS[] - buffer intermediário para o componente suavizado positivo;

- buffer intermediário para o componente suavizado positivo; double aMS[] - buffer intermediário para o componente suavizado negativo;

- buffer intermediário para o componente suavizado negativo; double aRSI[] - o buffer com o cálculo do valor do RSI.

Métodos Adicionais:

int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

- retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_RSIOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CRSIOnArray. O arquivo IncRSIOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.

O Indicador Técnico Relative Strength Index (RSI) é um oscilador seguidor de preço que varia entre 0 e 100. Um método popular de analisar o RSI é procurar uma divergência em que o ativo está fazendo uma nova alta, mas o RSI não está conseguindo superar sua alta anterior. Esta divergência é uma indicação de provável reversão. Quando o Índice de Força Relativa (RSI) logo em seguida retraí e cai abaixo de seu mínimo mais recente, ele dá a mensagem de ter concluído uma "falha de oscilação". A falha de oscilação é considerada a confirmação da provável reversão.