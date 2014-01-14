Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
IncRSIOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1202
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
A Classe CRSIOnArray é projetada para calcular os valores do RSI (Relative Strength Index, RSI) sobre os buffers do indicador.
Uso:
O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():
- int aPeriod - período do indicador.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavização.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated da função OnCalculate();
- double aData[] - buffer dos dados para cálculo do indicador;
- double aP[] - buffer intermediário para o componente positivo;
- double aM[] - buffer intermediário para o componente negativo;
- double aPS[] - buffer intermediário para o componente suavizado positivo;
- double aMS[] - buffer intermediário para o componente suavizado negativo;
- double aRSI[] - o buffer com o cálculo do valor do RSI.
Métodos Adicionais:
- int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
- string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;
Test_RSIOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CRSIOnArray. O arquivo IncRSIOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.
O Indicador Técnico Relative Strength Index (RSI) é um oscilador seguidor de preço que varia entre 0 e 100. Um método popular de analisar o RSI é procurar uma divergência em que o ativo está fazendo uma nova alta, mas o RSI não está conseguindo superar sua alta anterior. Esta divergência é uma indicação de provável reversão. Quando o Índice de Força Relativa (RSI) logo em seguida retraí e cai abaixo de seu mínimo mais recente, ele dá a mensagem de ter concluído uma "falha de oscilação". A falha de oscilação é considerada a confirmação da provável reversão.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/652
A Classe CMFIOnArray é projetada para calcular os valores do MFI (Money Flow Index) sobre os buffers do indicador. Abaixo temos um exemplo do uso da classe.Val_Bands
Útil indicador de volatilidade através do tamanho das barras para rastrear as lacunas (gaps) no mercado e com onfigurações análogas ao Canal Bollinger. O indicador pode mostrar lateralidades e inícios de tendência.
O indicador mostra o valor percentual médio dos últimos candles sobrepostos. É útil para aqueles que entram no mercado manualmente usando ordens de limite durante a consolidação de preços, uma vez que permite selecionar a direção da ordem. Linha azul - recomendado entrar com BUY-LIMIT, linha vermelha - SELL-LIMIT.Laguerre_HTF_Signal
Laguerre_HTF_Signal mostra um objeto gráfico colorido indicando o sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador Laguerre.