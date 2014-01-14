CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncRSIOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
1202
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) visualização
incrsionarray.mqh (3.09 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_rsionarray.mq5 (2.71 KB) visualização
Descrição:

A Classe CRSIOnArray é projetada para calcular os valores do RSI (Relative Strength Index, RSI) sobre os buffers do indicador.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variável prev_calculated da função OnCalculate();
  • double aData[] - buffer dos dados para cálculo do indicador;
  • double aP[] - buffer intermediário para o componente positivo;
  • double aM[] - buffer intermediário para o componente negativo;
  • double aPS[] - buffer intermediário para o componente suavizado positivo;
  • double aMS[] - buffer intermediário para o componente suavizado negativo;
  • double aRSI[] - o buffer com o cálculo do valor do RSI.

Métodos Adicionais:

  • int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
  • string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_RSIOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CRSIOnArray. O arquivo IncRSIOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.

O Indicador Técnico Relative Strength Index (RSI) é um oscilador seguidor de preço que varia entre 0 e 100. Um método popular de analisar o RSI é procurar uma divergência em que o ativo está fazendo uma nova alta, mas o RSI não está conseguindo superar sua alta anterior. Esta divergência é uma indicação de provável reversão. Quando o Índice de Força Relativa (RSI) logo em seguida retraí e cai abaixo de seu mínimo mais recente, ele dá a mensagem de ter concluído uma "falha de oscilação". A falha de oscilação é considerada a confirmação da provável reversão.

Exemplo do uso da classe CRSIOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/652

