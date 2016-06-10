und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
IncRSIOnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5
Beschreibung:
Die Klasse CRSIOnArray berechnet im Indikator-Puffer den RSI (Relative Strength Index).
Verwendung:
Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:
- int aMAPeriod - Indikator Periodenlänge.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - Glättungsmethode.
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;
- double aP - [] - Hilfspuffer der positiven Komponente;
- Doppel bin[] - Hilfspuffer der negativen Komponente;
- double aPS[] - Hilfspuffer der geglätteten positiven Komponente;
- double aMS[] - Hilfspuffer der geglätteten negativen Komponente;
- double aRSI[] - Puffer mit den berechneten RSI-Werten.
- int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
- string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_RSIOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CRSIOnArray anwendet. Die Datei IncRSIOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.
Der technische Indikator Relative Stärke Index (RSI) ist ein dem Preis folgender Oszillator zwischen 0 und 100. Eine beliebte Methode der Analyse des RSI ist die Divergenzen zwischen dem neuen Hoch des Preises während der RSI unter seinem letzten Hoch verbleibt. Diese Divergenz ist ein Zeichen für eine bevorstehende Umkehr. Wenn der Relative Strength Index sich dann nach unten dreht und unter sein letztes Tief fällt, sagt man, das war ein vollständiger "failure swing". So ein "failure swing" gilt als Bestätigung einer bevorstehenden Umkehr.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/652
