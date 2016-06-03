コードベースセクション
説明：

CRSIOnArrayクラスは指標バッファでのRSI（Relative Strength Index、相対力指数）値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
  • double aP[] - 正の成分のための中間バッファ
  • double aM[] - 負の成分のための中間バッファ
  • double aPS[] -  平滑化された正の成分のための中間バッファ
  • double aMS[] -  平滑化された負の成分のための中間バッファ
  • double aRSI[] - 計算されたRSI 値のバッフア
追加メソッド：
  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() -指標名の文字列を返します

Test_RSIOnArray.mq5はCRSIOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncRSIOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Relative Strength Indexテクニカル指標(RSI) は0~100の範囲を持つ価格に従うオシレータです。RSIを分析する一般的な方法は、証券が新しい高値を作成している発散を探すことですが、RSIが１つ前の高を上回って下降します。この発散は差し迫った逆転の指標です。Relative Strength Indexは、その後下降しその最新の底を下回った場合には、「失敗スイング」を完了していると言われます。失敗スイングは、差し迫った逆転を裏付けると考えられています。

CRSIOnArrayクラスの使用例

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/652

