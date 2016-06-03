私たちのファンページに参加してください
IncRSIOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
説明：
CRSIOnArrayクラスは指標バッファでのRSI（Relative Strength Index、相対力指数）値の計算のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
- int aPeriod - 指標期間
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑化手法
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
- double aP[] - 正の成分のための中間バッファ
- double aM[] - 負の成分のための中間バッファ
- double aPS[] - 平滑化された正の成分のための中間バッファ
- double aMS[] - 平滑化された負の成分のための中間バッファ
- double aRSI[] - 計算されたRSI 値のバッフア
- int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() -指標名の文字列を返します
Test_RSIOnArray.mq5はCRSIOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncRSIOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。
Relative Strength Indexテクニカル指標(RSI) は0~100の範囲を持つ価格に従うオシレータです。RSIを分析する一般的な方法は、証券が新しい高値を作成している発散を探すことですが、RSIが１つ前の高を上回って下降します。この発散は差し迫った逆転の指標です。Relative Strength Indexは、その後下降しその最新の底を下回った場合には、「失敗スイング」を完了していると言われます。失敗スイングは、差し迫った逆転を裏付けると考えられています。
CForceOnArrayクラスは指標バッファでのForce Index（勢力指数）の計算のために設計されています。IncMomentumOnArray
CMomentumOnArrayクラスは指標バッファでのモメンタム値の計算のために設計されています。Test_MomentumOnArray指標はクラスの使用例として提供されています。
CDeMarkerOnArrayクラスは指標バッファでのデマーカー値の計算のために設計されています。IncRVIOnArray
CRVIOnArrayクラスは指標バッファでのRVI（Relative Vigor Index、相対的活力指数）値の計算のために設計されています。Test_RVIOnArray指標はクラスの使用例として提供されています。