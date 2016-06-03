説明：



CRSIOnArrayクラスは指標バッファでの RSI （Relative Strength Index、相対力指数）値の計算のために設計されています。

使用法：



Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aPeriod - 指標期間

- 指標期間 ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑化手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ

- 指標計算に使われるデータのバッファ double aP[] - 正の成分のための中間バッファ

- 正の成分のための中間バッファ double aM[] - 負の成分のための中間バッファ

- 負の成分のための中間バッファ double aPS[] - 平滑化された正の成分のための中間バッファ

- 平滑化された正の成分のための中間バッファ double aMS[] - 平滑化された負の成分のための中間バッファ

- 平滑化された負の成分のための中間バッファ double aRSI[] - 計算されたRSI 値のバッフア

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します

- 計算に必要なバーの最小数を返します string Name() -指標名の文字列を返します

追加メソッド：

Test_RSIOnArray.mq5はCRSIOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncRSIOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Relative Strength Indexテクニカル指標(RSI) は0~100の範囲を持つ価格に従うオシレータです。RSIを分析する一般的な方法は、証券が新しい高値を作成している発散を探すことですが、RSIが１つ前の高を上回って下降します。この発散は差し迫った逆転の指標です。Relative Strength Indexは、その後下降しその最新の底を下回った場合には、「失敗スイング」を完了していると言われます。失敗スイングは、差し迫った逆転を裏付けると考えられています。



