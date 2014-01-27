请观看如何免费下载自动交易
IncMomentumOnArray - MetaTrader 5程序库
CMomentumOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 动量 值。
用法:
Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod - 指标周期。
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
- double aData[] - 指标计算缓存;
- double aMomentum[] - 指标计算值缓存。
附加方法:
- int BarsRequired() - 返回指标计算的最小柱线数量;
- int BarsRequiredPDIMDI() - 返回计算 PDI 和 MDI 的最小柱线数量;
- string Name() - 返回指标名称的线。
Test_MomentumOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CMomentumOnArray 类的应用。IncMomentumOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。
动量技术指标 测量给定的时间跨度内一个证券的价格变化数量。它可用来作为一个趋势跟踪和领先指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/650
IncCCIOnArray
CCCIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算商品通道指数 (CCI) 的值。提供类的使用用例。IncWPROnArray
此 CWPROnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Williams 的百分比范围 (%R)。提供类的使用用例。
IncForceOnArray
此 CForceOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算强制指数。IncRSIOnArray
CRSIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 RSI (相对强度指数) 的值。使用类的实例介绍。