FATL - MetaTrader 5脚本
FATL
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 3067
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
原作者:
Vladimir Kravchuk, "跟踪发展趋势和市场周期的新的自适应方法"
FATL (自适应趋势线)是使用低频数字过滤器 (FLF-1)计算的.
FLF-1过滤器对高频噪声抑制是必要的，可从市场周期中去除可视为噪声的瞬间振荡区间. 该过滤器参数（FC截止频率和衰减阻带）被使用欧元/美元汇率谱估计进行了计算。
低频FLF-1和FLF-2过滤器提供的衰减阻带不小于40分贝，绝对不会扭曲幅度和在通带（带宽）的入场不连续价格序列相。数字过滤器的这些属性提供了（相对简单移动平均线）有极大改善的噪声抑制，因而大大减少出现“虚假”买卖信号的可能性.
在众所周知的技术工具中没有可类比FATL的. 它不是移动"平均线", 而只是短期趋势的自适应线估计. 和移动"平均线"不同, FATL没有任何就当前价格的相位延迟.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/403