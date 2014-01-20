原作者:

Vladimir Kravchuk, "跟踪发展趋势和市场周期的新的自适应方法"



FATL (自适应趋势线)是使用低频数字过滤器 (FLF-1)计算的.



FLF-1过滤器对高频噪声抑制是必要的，可从市场周期中去除可视为噪声的瞬间振荡区间. 该过滤器参数（FC截止频率和衰减阻带）被使用欧元/美元汇率谱估计进行了计算。





低频FLF-1和FLF-2过滤器提供的衰减阻带不小于40分贝，绝对不会扭曲幅度和在通带（带宽）的入场不连续价格序列相。数字过滤器的这些属性提供了（相对简单移动平均线）有极大改善的噪声抑制，因而大大减少出现“虚假”买卖信号的可能性.

在众所周知的技术工具中没有可类比FATL的. 它不是移动"平均线", 而只是短期趋势的自适应线估计. 和移动"平均线"不同, FATL没有任何就当前价格的相位延迟.



