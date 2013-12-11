代码库部分
Nikolay Kositsin
2122
(21)
\MQL5\Include\
IndicatorsAlgorithms.mqh (11.6 KB) 预览
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
yaanna.mq5 (10.16 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者:

Victor Chebotariov

Yaanna 十足简单的超买 / 超卖状态指标。

应用方法:

Yaanna 是确认指标，必须使用主线检查。

  1. 我们当指标值大于 100 时，将会做空或是平多仓。
  2. 我们当指标值小于 0 时，将会做多或是平空仓。

与其它指标类似, 超买 / 超卖位置也许表明趋势存在。但市场情形也必须考虑。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 26.03.2009.

Yaanna 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/454

