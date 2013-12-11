请观看如何免费下载自动交易
Yaanna - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2122
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
Victor Chebotariov
Yaanna 十足简单的超买 / 超卖状态指标。
应用方法:
Yaanna 是确认指标，必须使用主线检查。
- 我们当指标值大于 100 时，将会做空或是平多仓。
- 我们当指标值小于 0 时，将会做多或是平空仓。
与其它指标类似, 超买 / 超卖位置也许表明趋势存在。但市场情形也必须考虑。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 26.03.2009.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/454
