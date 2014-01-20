原作者:

弗拉基米尔·克拉夫丘克“跟踪发展趋势和市场周期的新的自适应方法”

快速趋势线动量（FTLM）和慢速趋势线动量SLTM）指标显示价格变化率, FATL和SATL的计算方法和Momentum指标类似:



FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)

STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)



其中：

FATL(bar) - FATL数字滤波器;

RFTL(bar) - RFTL数字滤波器;

SATL(bar) - SATL数字滤波器;

RSTL(bar) - RSTL数字滤波器;





FATL和RFTL数字滤波器的系数

<

SATL和RSTL数字滤波器的系数



FTLM和经典Momentum指标的主要区别如下：它使用被数字滤波器处理过的收盘价而不是收盘价自身。结果, 与经典的Momentum动量技术指标相反，FTLM显得光滑和规整。

