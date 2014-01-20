请观看如何免费下载自动交易
FTLM-STLM
- Nikolay Kositsin
- 2213
原作者:
弗拉基米尔·克拉夫丘克“跟踪发展趋势和市场周期的新的自适应方法”
快速趋势线动量（FTLM）和慢速趋势线动量SLTM）指标显示价格变化率, FATL和SATL的计算方法和Momentum指标类似:
FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)
STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)
其中：
- FATL(bar) - FATL数字滤波器;
- RFTL(bar) - RFTL数字滤波器;
- SATL(bar) - SATL数字滤波器;
- RSTL(bar) - RSTL数字滤波器;
FATL和RFTL数字滤波器的系数
<
SATL和RSTL数字滤波器的系数
FTLM和经典Momentum指标的主要区别如下：它使用被数字滤波器处理过的收盘价而不是收盘价自身。结果, 与经典的Momentum动量技术指标相反，FTLM显得光滑和规整。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/407
