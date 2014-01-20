代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

FTLM-STLM - MetaTrader 5脚本

Vladimir Kravchuk | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2213
等级:
(31)
已发布:
已更新:
ftlm-stlm.mq5 (28.37 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

弗拉基米尔·克拉夫丘克“跟踪发展趋势和市场周期的新的自适应方法”

快速趋势线动量（FTLM）和慢速趋势线动量SLTM）指标显示价格变化率, FATL和SATL的计算方法和Momentum指标类似:

FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)
STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)

其中：

  • FATL(bar) - FATL数字滤波器;
  • RFTL(bar) - RFTL数字滤波器;
  • SATL(bar) - SATL数字滤波器;
  • RSTL(bar) - RSTL数字滤波器;

FATL和RFTL数字滤波器的系数

FATL和RFTL数字滤波器的系数

<SATL和RSTL数字滤波器的系数

SATL和RSTL数字滤波器的系数

FTLM和经典Momentum指标的主要区别如下：它使用被数字滤波器处理过的收盘价而不是收盘价自身。结果, 与经典的Momentum动量技术指标相反，FTLM显得光滑和规整。

快速趋势线动量（FTLM）和慢速趋势线动量（SLTM）指标。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/407

RSTL RSTL

参考慢趋势线(RSTL)。

RFTL RFTL

参考快速趋势线(RFTL).

PCCI PCCI

PCCI（完美的商品通道指数）是使用标准偏差归一化的价格波动的高频部分。

CoeffofLine CoeffofLine

CoeffofLine指标显示最可能的未来价格方向 (2-3根柱线).