MACD_Histogram - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2919
等级:
-
已发布:
已更新:
真实作者:
此指标在图表中显示价格与 MACD 直方图信号线的偏离。偏离在图表中显示为线段。交易信号显示为彩色箭头, 它同时显示报警。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 28.07.2008。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/464
