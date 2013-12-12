代码库部分
MACD_Histogram - MetaTrader 5脚本

发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2919
等级:
(27)
已发布:
已更新:
colormacd_histogram.mq5 (40.22 KB) 预览
macd_histogram.mq5 (38.5 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Frankie28

此指标在图表中显示价格与 MACD 直方图信号线的偏离。偏离在图表中显示为线段。交易信号显示为彩色箭头, 它同时显示报警。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 28.07.2008。

ColorMACD_Histogram

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/464

