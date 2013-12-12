真实作者:

Frankie28

此指标在图表中显示价格与 MACD 直方图信号线的偏离。偏离在图表中显示为线段。交易信号显示为彩色箭头, 它同时显示报警。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 28.07.2008。



