请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
SATL - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1969
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者:
弗拉基米尔·克拉夫丘克
慢自适应趋势线（SATL）和低频FLF-2的数字滤波器一起形成。
FLF-2滤波器用于抑制较长振荡期的噪声和市场周期。低频FLF-1和FLF-2过滤器提供的衰减阻带不小于40分贝，绝对不会扭曲幅度和在通带（带宽）的入场不连续价格序列相。
数字过滤器的这些属性提供了（相对简单移动平均线）有极大改善的噪声抑制，因而大大减少出现“虚假”买卖信号的可能性.
在众所周知的技术工具中没有可类比SATL的. 这不是移动"平均线", 而只是长期趋势的自适应线估计.
和移动平均线不同, SATL没有任何就当前价格的相位延迟。
SATL滤波器系数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/404