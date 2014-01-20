代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

SATL - MetaTrader 5脚本

Vladimir Kravchuk | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1969
等级:
(14)
已发布:
已更新:
satl.mq5 (7.24 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

弗拉基米尔·克拉夫丘克

"跟踪发展趋势和市场周期的新的自适应方法"

慢自适应趋势线（SATL）和低频FLF-2的数字滤波器一起形成。

FLF-2滤波器用于抑制较长振荡期的噪声和市场周期。低频FLF-1和FLF-2过滤器提供的衰减阻带不小于40分贝，绝对不会扭曲幅度和在通带（带宽）的入场不连续价格序列相。

数字过滤器的这些属性提供了（相对简单移动平均线）有极大改善的噪声抑制，因而大大减少出现“虚假”买卖信号的可能性.

在众所周知的技术工具中没有可类比SATL的. 这不是移动"平均线", 而只是长期趋势的自适应线估计.

移动平均线不同, SATL没有任何就当前价格的相位延迟。

SATL_filter

SATL滤波器系数

SATL

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/404

FATL FATL

快速自适应趋势线(FATL)基于低频数字过滤器.

唐契安通道 唐契安通道

唐契安通道是一个使用最近的最高和最低价格计算当前价格范围的振荡指标。

RFTL RFTL

参考快速趋势线(RFTL).

RSTL RSTL

参考慢趋势线(RSTL)。