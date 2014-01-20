原作者:

弗拉基米尔·克拉夫丘克

"跟踪发展趋势和市场周期的新的自适应方法"



慢自适应趋势线（SATL）和低频FLF-2的数字滤波器一起形成。

FLF-2滤波器用于抑制较长振荡期的噪声和市场周期。低频FLF-1和FLF-2过滤器提供的衰减阻带不小于40分贝，绝对不会扭曲幅度和在通带（带宽）的入场不连续价格序列相。



数字过滤器的这些属性提供了（相对简单移动平均线）有极大改善的噪声抑制，因而大大减少出现“虚假”买卖信号的可能性.

在众所周知的技术工具中没有可类比SATL的. 这不是移动"平均线", 而只是长期趋势的自适应线估计.

和移动平均线不同, SATL没有任何就当前价格的相位延迟。





SATL滤波器系数





