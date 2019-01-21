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3TF_Stochastic_Average - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
“三个时间帧的随机平均值”在一个单独的窗口中显示三个指定时间帧的随机振荡器，以及它们的平均值。
该指标有十二个输入参数:
- Stochastic %K period - 随机 ％K 线计算周期
- Stochastic %D period - 随机 ％K 线计算周期
- Stochastic Slowing - 随机 ％慢速计算周期
- Overbought - 超买级别
- Oversold - 超卖级别
- Drawing mode - 指标绘制类型
- Steps - 作为梯度
- Slope - 斜线
- First Stochastic timeframe - 第一个随机指标的时间帧
- Second Stochastic timeframe - 第二个随机指标的时间帧
- Third Stochastic timeframe - 第三个随机指标的时间帧
- Show first Stochastic - 显示第一个随机指标
- Show second Stochastic - 显示第二个随机指标
- Show third Stochastic - 显示第三个随机指标
图例1. 三时间帧随机平均值，在 H1 图表上的 H4，H8 和 D1 数据, Drawing mode = Steps
图例2. 三时间帧随机平均值，在 H1 图表上的 H4，H8 和 D1 数据, Drawing mode = Slope
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23314
Tymen_STARC_Bands
Tymen STARC 波带指标Tymen_STARC_Bands_MTF
多时间帧 Tymen STARC 波带指标
3TF_RSI_Average
三时间帧 RSI 平均值动态摊平
EA 实现了持仓摊平。 iStdDev 的平均值是在滑动窗口中计算的。