“三个时间帧的随机平均值”在一个单独的窗口中显示三个指定时间帧的随机振荡器，以及它们的平均值。

该指标有十二个输入参数:

Stochastic %K period - 随机 ％K 线计算周期

- 随机 ％K 线计算周期 Stochastic %D period - 随机 ％K 线计算周期

- 随机 ％K 线计算周期 Stochastic Slowing - 随机 ％慢速计算周期

- 随机 ％慢速计算周期 Overbought - 超买级别

- 超买级别 Oversold - 超卖级别

- 超卖级别 Drawing mode - 指标绘制类型

- 指标绘制类型 Steps - 作为梯度

- 作为梯度

Slope - 斜线

- 斜线 First Stochastic timeframe - 第一个随机指标的时间帧

- 第一个随机指标的时间帧 Second Stochastic timeframe - 第二个随机指标的时间帧

- 第二个随机指标的时间帧 Third Stochastic timeframe - 第三个随机指标的时间帧

- 第三个随机指标的时间帧 Show first Stochastic - 显示第一个随机指标

- 显示第一个随机指标 Show second Stochastic - 显示第二个随机指标

- 显示第二个随机指标 Show third Stochastic - 显示第三个随机指标