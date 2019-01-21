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3TF_Stochastic_Average - MetaTrader 5脚本

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“三个时间帧的随机平均值”在一个单独的窗口中显示三个指定时间帧的随机振荡器，以及它们的平均值。

该指标有十二个输入参数:

  • Stochastic %K period - 随机 ％K 线计算周期
  • Stochastic %D period - 随机 ％K 线计算周期
  • Stochastic Slowing - 随机 ％慢速计算周期
  • Overbought - 超买级别
  • Oversold - 超卖级别
  • Drawing mode - 指标绘制类型
    • Steps - 作为梯度
    • Slope - 斜线
  • First Stochastic timeframe - 第一个随机指标的时间帧
  • Second Stochastic timeframe - 第二个随机指标的时间帧
  • Third Stochastic timeframe - 第三个随机指标的时间帧
  • Show first Stochastic - 显示第一个随机指标
  • Show second Stochastic - 显示第二个随机指标
  • Show third Stochastic - 显示第三个随机指标

图例1. 三时间帧随机平均值，在 H1 图表上的 H4，H8 和 D1 数据, Drawing mode = Steps


图例2. 三时间帧随机平均值，在 H1 图表上的 H4，H8 和 D1 数据, Drawing mode = Slope


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23314

Tymen_STARC_Bands Tymen_STARC_Bands

Tymen STARC 波带指标

Tymen_STARC_Bands_MTF Tymen_STARC_Bands_MTF

多时间帧 Tymen STARC 波带指标

3TF_RSI_Average 3TF_RSI_Average

三时间帧 RSI 平均值

动态摊平 动态摊平

EA 实现了持仓摊平。 iStdDev 的平均值是在滑动窗口中计算的。