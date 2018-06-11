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ILRS_MA - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1241
等级:
(10)
已发布:
ILRS_MA.mq5 (9.06 KB) 预览
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线性回归均线积分 (ILRS MA)。

指标有两个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

计算:

ILRS[i] = (N*Sum1 - Sum*Sumy)/(Sum*Sum - N*Sum2) + MVA(I,N)

其中

Sum = N*(N-1)*0.5,
Sum2 = N*(N-1)*(2*N-1)/6,
Sum1 = 1*Price[i-1] + 2*Price[i-2] + … + (N-1)*Price[i-N+1],
Sumy = Price[i] + Price[i-1] + … + Price[i-N+1],
MVA(i,N) – 一条简单移动平均线 (SMA),
N - 周期。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20443

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